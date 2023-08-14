Küresel ısınma çağımızın çevre sorunlarının başında gelmektedir. Hepimizin bildiği gibi dünyamızın üzerinde bizi kuşatan çepeçevre saran bir atmosfer vardır.Bu atmosfer belli bir ısı dengesine sahiptir. Ancak insanlar kendi elleriyle gerçekleştirdiği faktörler yüzünden dünya yüzeyinin ısınmasına sebep olmuştur. Yeryüzündeki bu ısınmaya küresel ısınma diyoruz.Bu faktörlerden bazıları arabaların egzoz gazı, parfüm ve spreyler kömür, petrol ,doğalgaz ve fosil yakıtlardır. Bunların yanması ile beraber atmosfere zehirli gazlar ulaşır ve sera etkisi yaratır.Bu durum dünyamızın daha fazla ısınmasına sebep olur. Küresel ısınma arttığı için de iklimlerde değişiklik başlamıştır. İklimlerin değişmesiyle sel felaketleri artacak, kasırgalar olacak, buzullar eriyerek insanların yaşam alanını daraltacaktır.Sıcaklık hızla artacağı için kuraklık ve çölleşme artacak, insanlar çok zor koşullar yaşayacaktır. Küresel ısınma günden güne daha da hızlanmaktadır.Eskiden çok sık yaşamadığımız doğa olaylarının arttığını görüyoruz.Ozon tabakasının delinmesi ile ortaya çıkan küresel ısınma dünyamızı, hayatımızı ve bütün canlıları tehdit etmektedir.Dünyanın sonunu getirebilecek olan bu meselenin ilk önce durdurulması sonra da geriletilmesi için insanların birlikte hareket etmesi ve gereken önlemleri alması gereklidir.Doğal kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kullanmaya gayret etmeliyiz. Çevremizi kirletmemeli, petrol, kömür gibi kaynakları ihtiyacımız kadar tüketmeli ve hava kirliliğini önlemeliyiz. Bizler üzerimize düşen görevleri yaparak doğal dengeyi korumalıyız. Unutmayalım ki dünya hepimizin yaşam alanıdır. Bu yüzden bilinçli üretici ve bilinçli tüketici olmaya gayret etmeliyiz.