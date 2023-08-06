İslam dinine göre hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı büyük öneme sahiptir. Sözlük anlamı haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan anlamına gelir. Savaşmanın haram kabul edildiği dört haram aydan biridir. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s) efendimiz tarafından Allah'ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Muharrem ayında müslümanlar her zamankinden daha fazla ibadet ederler ve hayır işlerler. Resulullah (s.a.s) efendimiz "Ramazan'da sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur" buyurmuştur. İlahi bereket ve feyzin kerem'in coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Bu ayın 10. günü Aşure günüdür. Bugün oruç tutmakta bazı alimlere göre sünnettir. Resulullah(s.a.s) efendimiz Aşure gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. Muharrem ayında Peygamberlerin hayatında önemli olaylar gerçekleşmiştir. Bu olaylar sırasıyla;

- Hz. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem ayının 10 gününde Kerbela'da Yezid'in ordusu tarafından katledilmesi;

- Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi;

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi;

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması;

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması;

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması;

- Hz. Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması;

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi;

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını firavun'dan kurtarması;

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi;

Bunların hepsi Muharrem ayının 10'unda gerçekleşmiştir.Ayrıca Muharrem ayı Hicri takvimde sene başı olması nedeniyle Müslümanlara geride bıraktığı yılın muhasebesini yaptırır. Şuurlu bir müslüman geride bıraktığı yılda ne yaptığını, vaktini nerede harcadığını, sorumluluklarının ne kadarını yerine getirdiğini sorgular. Her şeyden önce tevbe ve istiğfar ederek, sene sonu duasını yaparak,yeni Hicri seneye umutlarla, dualarla ve oruçlu olarak girmelidir. Nitekim yeni senenin ilk gününü Oruçlu ve Şükür içinde geçirmek biz Müslümanlar için bereketli olacaktır. Hepinizin hicri yılbaşısı mübarek olsun.