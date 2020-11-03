Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Musa Hoyrat'ın müzik kariyerini biraz öğrenmek isteriz?

Müzik kariyerim yayınlamış olduğum şarkılardan önce özellikle Almanya ve Avrupa sahnelerinde başladı ve hala da devam ediyor. Ayrıca birçok kez Rafet El Roman Avrupa konserlerinde yer aldım.

Son çalışmanız ''Göçmen Kuşlar“ dan biraz bahseder misiniz?

Göçmen Kuşlar, sözü ve müziği bana ait olan, çok sevdiğim hareketli şarkılarımdan bir tanesidir. Çok duygusal bir anımda yazmaya başladığım bir bestemdir. Bahadır Tatlıöz'ün büyük desteği ve tavsiyesi üzerine proje haline gelmiştir.

Almanya'da eşsiz manzaraya sahip olan Staffelberg tepesindeki gün doğumu ile başlayıp gün batımında biten klibimiz Tolgahan Baş yönetmenliğinde çekilmişti. Düzenlemesini çok değerli dostum Fırat Özbaylar yapmıştır. Projenin tamamını hayata geçirmek Almanya - İstanbul bağlantılı dört ay süren bir çalışma sonucunda tamamlanmıştır.

En büyük hayaliniz nedir, hayallerinizi gerçeklestirebildiniz mi?

Müzik adına en büyük hayalim bestelerimi müzikseverlerle buluşturup birlikte söylemek. Bu hayali gerçekleştirmek için çok çalışıyorum.

Müzikle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Ben müzikle altı yaşında tanıştım. Küçük bir çocukken büyük bir hevesle org çalarak başladı ve hiç bir dönem müziğe olan tutkum ve heyecanım azalmadı.

Kendimi hem enstrümanist hem şarkıcı ve besteci olarak yetiştirmeye çalıştım.

Kariyerimin dönüm noktası bir arkadaşıma iyilik yapmak ile başladı.

Kısaca özetlersem konuyu şöyle;

Kazakistanlı bir arkadaşımın Alman Pop müzik akademisinde sınavı için bir şarkı kayıt alması gerekiyordu ve bu kayıt için benim sarkılarımdan birini stüdyoda çalmamızı istedi. Sınav kayıtları bittikten sonra, kayda aldığımız ''Hoyrat“ şarkımızın son halini çok sevdim ve çok eskiye dayanan dostluğumuza güvenerek çok sevdiğim, Bahadır Tatlıöz abime ilettim. Onun da onayı ve desteği ile ilk klibim olan ''Hoyrat“ şarkımızı müzikseverlerle buluşturduk.

Sanatçılar albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Bu müzik sektörünün dönüşümü ile alakalı bir durum.

Artık sarkılar genelde kaset veya CD'lerden değil, internet üzeri, dijital platformlar ve YouTube'dan dinleniyor. Hal böyle olunca müzik projelerinin maliyeti ve getirisi orantılı olmadığından albüm yerine single çalışmaları daha etkin yer buluyor.

YouTube izlenmelerden gelir geliyor mu size?

Bu sanatçı ve plak şirketleri arasından gerçekleşen anlaşmaya göre değişkenlik gösteren bir durum.

Youtuber’lerin müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz ve YouTuberlerden beğendiğiniz isimler var mı?

Doğru bulmuyorum. Müziği Youtuberler değil müzisyenler yapmalıdır.

İstisnalar kaideyi bozmaz, tabii ki aralarından müziğe çok yetenekli olanların müzik sektöründe çıkış yapması yanlış değil fakat bana göre ipin ucu çoktan kaçtı.

İdolüm dediğiniz isimler var mı?

Çok severek kariyerini müziğini takip ettiğim isimler var tabii ki.

Müzik sektörünün değerli isimleri; Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Sıla ve tabii ki Bahadır Tatlıöz.

Pop müzik sizce nereye doğru gidiyor?

İnşallah tekrar kalitesini yakalar dinleyici ve gerçekten duygunun, ruhun ve değerli emeklerin sonucuyla çıkan projeler tutulur.

Bir Albüm Bir Single çıkarmanın maliyeti nedir verilen emeklere değiyor mu?

Sahne alabiliyorsan değiyor demektir. Maliyet olarak net bir rakam veremem. Kendi adıma konuşmam gerekirse beni destekleyen çok değerli bir ekip ve dostlarım var. Onların varlıklarını maddiyattan ziyade maneviyat olduğunu bilip hissetmem gurur verici.

Pandemi dönemi müzik sektörünü nasıl etkiledi?

En fazla etkilenen sektörlerden birisi maalesef müzik sektörü. Özelikle müzisyenler, sadece bu işten geçimini sağlayan emekçilerin işi çok zorlaştı pandemi döneminde. Umarım çok yakın zaman içerisinde normalleşme başlar.

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz neler var?

Her geçen sene beni biraz daha olgunlaştırıyor ve bir şeyler öğretiyor. Aslında değiştirmek istediğimi önce yaşıyorum sonra zaten kendiliğinden değişiyor değişmesi gereken bir şey varsa.

Sahne hayatınız ile dışarıdaki hayatınız arasında fark var mı?

Sahne başka bir dünya. Sarkı söylerken insan beyni başka hiçbir şey düşünemez. Tamamen müziğe odaklanır hücreler. Her şeyi unutabilirsin bir anlık bile olsa. Çok heyecanlıdır her seferinde. Tabii ki büyük fark var orası başka ve çok güzel.

Konserlerde uçsuz bucaksız dinleyiciler ile arasına barikat koyan sanatçılar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bu soruyu gerçek barikat diye algılayacak fanatiği gerçekten çok olan sanatçılar için doğru buluyorum. Duygusal anlamda soruyorsanız samimiyet bence en önemli bağdır dinleyici ile.

Ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Ben Türkiye'de ki magazin programlarını izlemeyi bıraktım. Benim Avrupa'da takip ettiğim magazin programları çok daha farklı dizayn ediliyor. Ya talk show yapılmalı ya da magazin programı ama harmanlanınca ortaya gereksiz bambaşka bir şey çıkıyor.

Tek single ile bir anda patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Muhtemelen kariyerin beraberinde getirdiği sorumluluğu kaldıramıyorlar. Alt yapıları zayıf. Aslında o arkadaşlar başlarken en az iki adım sonrasını da hesap etseler doğru projeler ile sorun olmayacaktır. Tabii ki şans önemli bir faktör.

Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz. Size göre starlık nedir?

Bana göre starlık şarkıcılığından dolayı veya sinemacılığından dolayı çok başarılı olan demek değildir. Ben bütünü ile bakmayı daha doğru buluyorum.

Hem çok başarılı, hem gençliğe örnek hem de iyi bir kalp.

Ülkemizde veya dünyada müzik sektöründe kadınlar mı erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar?

Bu soruya emin olmadan tahminen kadınlar olduğunu düşünüyorum.

Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi yakışıklılık mı güzellik mi ya da zeka mı olmalı? Sizin getiriniz nedir?

Benim getirim besteci ve şarkıcı olmam. Kendime çok yakışıklıyım diyemem fakat zeki ve sempatik diyebilirim. Bence hepsi gerekli fakat en büyük getirisi tabii ki ses bu yolda.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Benim bir sözüm vardır;

“İnsan sevdiğine sevdiğini söyleyemiyorsa sevmiyor demektir.”

Ben insan olabilen herkesi çok seviyorum.

Kısa kısa...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Kasap :)

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Kibir

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Beşiktaş

Uğurlu sayınız?

17

Hangi renk?

Bulut mavisi

Kıskançlık, ego var mı?

Abartısız olması gerektiği kadar :)

En son izlediğiniz film, dizi?

Mandıra Filozofu - Masumlar Apartmanı

En son gittiğiniz konser?

Bahadır Tatlıöz

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