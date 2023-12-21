Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı üst üste iki derbiden önce Karagümrük ile karşılaştı.

Bu maçta sarı-kırmızılıların 2 hedefi vardı bana göre; galibiyet ve Sacha Boey’nin kart görmemesi… Boey o kadar temiz oynadı ki, bir 90 dakikayı daha kart görmeden bitirebilirdi. Gereksiz yerlerde gereksiz ayak sokmalardan kaçındı, ikili mücadelelerde ayağını değil sportif yapısını kullandı. ‘1 eksik bu kadar önemli mi?’ diye düşünmeyin sakın, Fenerbahçe cephesi Fred Kayserispor maçında kırmızı kart görüp derbide cezalı durumuna düştüğünden beri bir hayli sinirli. Neyse gelelim galibiyet kısmına… Oyun anlamında doyurucu mu? Hayır. Çok pozisyon harcadı Galatasaray, normalde pozisyon buldu mu kaleye vuran Bakambu ile Zaha oyuna girdiklerinde Icardi’yi gördüler bu sefer ama Icardi çok etkisiz kaldı. Eğer Fenerbahçe derbilerini de boş geçerse, bu iğneyle sakat sakat oynama sürecinin faturası ona kesilir yavaş yavaş, taraftar bakmaz gözünün yaşına. Galatasaraylı oyuncular herhalde Okan hocadan talimatı aldı maçtan önce; ‘Gördüğünüz yerden vurun’ şeklinde. Oyuncular kaleyi gördüğü an vurdu, uzaktan şutlarla golü bulmaya çalıştı sürekli, ki öyle de oldu. Kerem Demirbay vurdu, kaleci sektirdi ve Kerem Aktürkoğlu golü attı. Günay ilk kez 11 başladı bu arada, çok beğendim ben Günay’ı 7 ay boyunca oynamamasına rağmen çok iyi performans gösterdi ve kritik toplar çıkarttı. 1 tane havadan gelen ve elinden kaçırdığı top vardı o da nazar boncuğu olsun. Takımın yedekleri de kendini buluyor artık, Nelsson kafayı toparlamış taş gibiydi savunmada. Bakambu zaten kendini gösterdi haftalar öncesinden, Kerem Demirbay ile Ndombele de ateşleniyor. Maçın son kısmına gelirsek Karagümrük Serdar Dursun ile baya bir hareketlendi, neden 11 başlamadı ben anlam veremedim Karagümrük adına. Çok net bir kafa topu var Günay çıkarttı. Ama beraberliği sağlayacak golü de engelledi Serdar; tam çizgide kaleye girecek olan topu tamamladı ve ofsayt… Galatasaray öyle ya da böyle 3 puanı almayı bildi, önemli olan da buydu zaten. Şimdi sırada arka arkaya Fenerbahçe derbileri var, önceden de dediğim gibi bu sezonun düğümü Kadıköy’de çözülecek…