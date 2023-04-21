Ülkemizde bayramlar eski coşkusunu, sevincini yitirmiş olsada yine de tam manasıyla anlam ve önemini kaybettiği söylenemez. Bayram haftasına girdiğimiz şu günlerde içimizde buruk bir bayram sevincinide beraberinde taşıyoruz.

Ülke olarak yaşadığımız küçük kıyamette diyebileceğimiz depremin ardından, bu bayram kolumuz, kanadımız kırık, depremzede kardeşlerimizle tek yürek bir bayram kutlayacağız. Bayramda deprem-zede kardeşlerimizi unutmamalıyız. Dini açıdan da büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı hepimiz için birlik, beraberlik, yardımlaşmak için bulunmaz bi nimettir.

Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçların biz müslümanlara hediyesi olan Ramazan Bayramı, bu sebep-ten önemlidir. Birçok değerlerimizi zaten yitirdik. En azından yılda birkaç gün olan bayramlarımızın kıymetini bilelim.

Dolayısıyla, Ramazan Bayramı tam da önceden açılan yaraları sarma gibi işlevlere sahip bir bayramdır. Toplumsal açıdan büyük önemi vardır.