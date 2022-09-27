Sedat SARIKAYA

Ziynet Sali'den Özgür'e önemli açıklamalar!

Müzik ve eğlence dünyasında trendleri belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci Özgür Aras'ın sunumuyla gerçekleşen, Kral Pop Radyo’da her Pazar saat 16:00'da yayınlanan "Özgür Aras'la Baş Başa"nın konuğu bu hafta Ziynet Sali oldu. Özgür Aras ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Ziynet Sali, çok özel açıklamalar yaptı.

Bu Sektör Kolay Değil!

Müzik kariyerinde 22. yılına giren Ziynet Sali, kariyerinin ilk yıllarında zorlandığını Özgür Aras’a anlattı. Ziynet Sali; “İlk yıllarımda elbette çok zorlandım. Çünkü çok kolay bir sektör değil... O zaman çok zordu. Televizyon, radyo ve yazılı basın vardı. Reytingi yüksek programlar vardı. Oralara girmek için uğraşırdık. Bu sektör ilk başta hemen kucak açıp beklemiyor. Başarılı oldukça kabul görüyorsunuz." dedi.

Ziynet Sali: “Bir patlayan şarkıyla, bir albümle gelmedim ben sektöre...”

Türkçe ve Yunancanın popüler hale gelmesi çok zordu diyen Özgür Aras, bu müzik tarzının kabul görmesinin nasıl bir süreç olduğunu sorması üzerine Ziynet Sali; “Bu tarzın popüler hale gelmesi çok zordu. Çok aşık olarak, çok severek yaptığım için.... Bir patlayan şarkıyla, bir albümle gelmedim ben sektöre... Sahneden geldim. Çok zengin bir repertuvarım vardı. Sahnede en güzel Türkçe ve Yunanca şarkılarını harmanlayarak okuyordum. O süreç, o dinleyici ile aramda olan müzik ve şarkı alışverişi bende içgüdüsel olarak hangi şarkıların geniş kitleleri etkileyeceğini otomatik olarak geliştirdi. Kendi tarzımı oluştururken, albüm bazında hem müzik kalitesi olsun hem şarkılarımı geniş kitleler dinlesin diye o tarz şarkılar seçmeye başladım. Tabi ki burada Yunan müziği beni çok besledi.” dedi. Ziynet Sali, Mustafa Sandal ile Yunan sanatçı Natalia Dussopulu’nun birlikte seslendirdiği “Aşka Yürek Gerek” şarkısını o dönem kendisinin bulduğunu ve Yunanca olarak sahnesinde sürekli seslendirdiği söyledi. Ziynet Sali, o dönemde parasal durumlardan dolayı besteyi alamadığını açıkladı. Ziynet Sali, o dönem çok üzülmüştüm ve içime dert olmuştu bu durum” dedi.

Bir Türk Kızı Olarak Türk Bestelerine Yunanca Sözler Yazmak İstedim...

Bir anda bir Ziynet Sali fırtınası esmeye başladı diyen Özgür Aras'ın bu sürecin nasıl geliştiğini sorması üzerine Ziynet Sali; “Müzikal olarak çok dolmuştum. “Mor Yıllar” albümünü de Türkçe- Yunanca yapmıştım. Yine o coğrafyadan besleniyordum. Ama diyordum ki artık müziğim daha dünya müziği, daha sınırları aşan bir tarz olmalı... Ve Sinan Akçıl ile yollarımız kesişti... Sonra ona bu hayalimi anlattım. Bana “Herkes Evine” şarkısını sundu. O zamanlar daha cesurdum. Şu an bilmiyorum aynı cesaretim var mı?... Dedim ki değişeceğim, kabuk değiştireceğim... Arkasına Sezen Aksu’dan “Beş Çayı” geldi... O güne kadar hep Yunanca şarkılara Türkçe sözler yazarak okuduğum bir durumum vardı. Bu sefer dedim ki bir Türk kızı olarak Türk bestelerine Yunanca yazdırıp, Yunanistan’da okumalıyım diye bir istediğim oldu. “Beş Çayına”, Herkes Evine” şarkılarıma Yunanca sözler yazdırıp Yunanca albüm yaptım. “dedi. Ziynet Sali, kariyerinde kırılma dönemleri olduğunu kariyerini sahne olarak hangi ülkede sürdüreceğini seçmenin çok önemli olduğunu belirtti. Ziynet Sali; “Ben de bir yükseliş dönemine girmiştim. Sahnelerim çok fazlaydı, kaşem artmaya başlamıştı. İstediğim besteyi alabilecek parayı kazanmaya başlamıştım ve burada kaldım tabiki... O gün bugündür sürekli üretmeye çalışıyorum. “dedi.

Türkiye’de İki Kadın Sanatçıyı Düet Yaparken Görmedik!

Türkiye’de kimse neden başarılı birini desteklemiyor sorusuna ise Ziynet Sali; “İki tane kadın şarkıcıyı yan yana düet yaparken görmedik. Bugün dünyaya baktığında Shakira ile Beyonce’un düeti var... Ama burada iki tane kadın sanatçıyı görmedik... Örneğim ben çok isterim öyle bir düet yapmayı" dedi.

Erkan, Benim İçimdeki Müzisyen Kızı Çok Besliyor!

Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile mutlu giden evliliği ile ilgili de konuştu. Ziynet Sali; “Erkan benden daha fazla müzik aşığı bir adam... Benim içimde ki o müzisyen kızı çok besliyor yıllardır..." dedi.

CEM BELEVİ'DEN ALKIŞLANACAK DESTEK

19 yıldır surdürülen 1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinden 20 den fazla okuldan gelen istekler arasında uçağa binmek, ünlü bir şarkıcıyla beraber sahneye çıkmak, İstanbul'u gezmek en dikkat çeken hikayelerdi.

Gelen isteklerin hayata geçtiği şölen de onunla tanışmak isteyen minik hayranlarını kırmayan Cem BELEVİ, sahneye çıkma isteği olan çocuklarımızla bir arada şarkı söylerken, en populer şarkılarını çocuklarla birlikte seslendirerek bu güzel şölene renk kattı.

Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesinde yer alması ile ilgili görüşlerini sorduğumuz Cem BELEVİ;

“Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirmek üzere, bugün burada onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Şarkıların çocukların ortak dili olduğu bir gerçek üzerinden yürüyerek, hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarda çocuklarımızı mutlu etmek ve onların anılarında tatlı bir tebessüm olarak hatırlanıyor olmak, gurur verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cem Belevi sahne sonrası ülkemizin farklı köylerinden gelen 1001 minik hayranı ile fotoğraf çekerek onların bu mutlu günlerine ortak oldu.

Gülben Ergen’den Balıkesir’de unutulmaz konser…

Balıkesir Avlu Alışveriş ve Yaşam Merkezi 2. Etabı, Züleyha Ortak ardından da Gülben Ergen konseriyle açıldı.

Balıkesir Avlu Alışveriş ve Yaşam Merkezi 2. Etabı’nın açılışında önceki gece Gülben Ergen, verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.2 saati aşkın süre sahnede kalan ünlü şarkıcı, geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkıları seslendirdi.

Gecenin sonunda hayranlarına teşekkür eden Gülben Ergen, Balıkesir’de verdiği konserden çok keyif aldığını belirtti. Ayrıca konserin sonlanmasının ardından sevenlerinin alkışlarla tempo tutması üzerine sahneye bir kez daha gelen Gülben Ergen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

ECE SEÇKİN’DEN CESUR SAHNE PERFORMANSI!

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ‘Güzelim’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oynayan güzel pop yıldızı Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Kadıköy Festival Park alanında kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile buluştu.

İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Yunanca ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarı ile konserden konsere koşan Ece Seçkin, bu defa aynı ruhla İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Tarzı, iddialı sahne şovları ve gündem yaratan duruşuyla milyonları peşinden sürükleyen Ece Seçkin, yürekleri hoplatan dans performansıyla da herkesi geride bıraktı.

Müziğin kalbinin adeta Kadıköy'de attığı olağanüstü gecede imzasını attığı hit şarkılarıyla soğuk havaya aldırış etmeden sevenlerini coşturan Ece Seçkin, enerjisiyle de müzikseverlerin içini ısıttı.

Sahnede ışıl ışıl parlayan ve giydiği cesur elbisesi ile göz kamaştıran Ece Seçkin, herkesi kendisine hayran bıraktı.

İKİLEM SONBAHARI “GÜNEŞ BATARKEN” KARŞILIYOR

Son dönemin başarılı müzik grupları arasına adını yazdıran ve her geçen gün dinleyici kitlesini artıran İKİLEM, yeni şarkısı “Güneş Batarken”i Avrupa Müzik markasıyla 23 Eylül'de yayınlıyor.

Müzikseverleri sonbaharın hüznüyle karşılayan, sözü ve müziği Serhat Karan’a aranjesi ise Uğur Ateş’e ait olan “Güneş Batarken” istenmeyen bir vedanın ardından, elinde sadece yaşanmış güzel günlerin hatıraları ile yalnız kalmış birinin, yüreğinde duyduğu özlemi ve umut ederek ayakta kalabilmesini anlatıyor.

Müzikal altyapı olarak uluslararası bir nitelik taşıyan İKİLEM’in yeni şarkısının davul kayıtları da İspanya’da önemli müzisyen Jose Bruno tarafından gerçekleşti.

Klip çekimleri Ormanlı’da göl kenarında tamamlanan Güneş Batarken’in klip yönetmenliğini ise Oğuz Kubilay Han üstlendi.

İkilem’in yeni single’ı “Güneş Batarken” 23 Eylül Cuma günü itibariyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.