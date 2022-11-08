Sedat SARIKAYA

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Tamirhane filminin Galası yapıldı!

İstanbul / Levent'de yer alan Kanyon Avm'de Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in Yönetmenliğini yaptığı filminin Galası yapıldı. Gala Gecesine yoğun ilgi vardı.Film gala gecesinde sevenleri tarafından büyük beğeni topladı.

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Bu yılın iddialı yapımlarından biri olan Tamirhane'nin galasında Başarılı oyuncular Nejat işler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca, Erkan Kolçak Köstendil ve Erkan Can gibi usta oyuncular vardı.

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Oyuncular gala gecesine gelen basın ile kısa bir röportaj yaptıktan sonratoplu fotoğraf çekildi.Gala Gecesinde oyuncular şıklık yarışına girdiler. Kanyon Avm'de yapılan gala gecesinde Irmak Arıcı'da vardı.

İrem Derici Sahne İstanbul'da canlı performansı ile herkesi kendine hayran bıraktı!

İrem Derici Sahne Şovları ve konukları ile Sahne İstanbul'da Sahne İstanbul'da ortalığı kasıp kavurdu.

İstanbul'da Sahne İstanbul'da İrem Derici sahne aldı.İrem Derici sahnesinden önce Murat Balcı sahnesi vardı.Murat Balcı sahnede iken üst katta İrem Derici dans etti ve Derici Dans ettiği videoyu storysine koydu.Murat Balcı ve İrem Derici aynı sahnede düet yaptılar.İrem Derici sahnesinde Burak Bulut'u konuk etti ve " Rastgele" şarkılarında düet yaptı.Storysinden yaptığı paylaşımda Burak Bulut'u etiketleyerek "Şeref verdin canım benim " diye yazarak Burak Bulut'u etiketleyerek paylaştı.İrem Derici sahnesinde yaptığı Canlı Performansı ile kendisini izlemeye gelen misafirleri coşturdu.Bende konser öncesi Derici ile bir hatıra resimi alarak anı ölümsüzleştirdim. Konserden sonrada yaptığı "İrem yattım İlhan kalktım" , " Enis Arıkan gibi uyanmaktan bıktım " gibisinden paylaşımları ile sevenlerini güldürdü.

Nil Gülcan'dan Cumhuriyet’e özel şarkı!

Cumhuriyet'e özel yeni şarkısı ile bir anda gündem olan Nil Gülcan yazdığı ve kendi yönettiği şarkısı İstiklal'i yayınladı. Şarkısına sevenleri ilgisiz kalmadı. Aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de bilinen şarkıcı, bir müzik kanalındaki 'Nil Vakti' programında konuklarıyla buluştu, canlı performans sergiledi.

ASENA İŞ BAŞINDA...

Asena, 15 Kasım'da gerçekleşecek defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçerek, sergilenecek olan gelinliklere son şekli verdi.

Asena, sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerini moda üzerine sürdürüyor. 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, 'İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu' diyen Asena sözlerine şöyle devam etti: ' Babaannem beni çocukken zorla 6 yıl boyunca makinede beyaz işe gönderdi. Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda' dedi. Asena, 'Gelinlik ve abiyelerimizi Edibe hanım ve yine kalıbı ve dikimi çok muhteşem olan Özkan Karakuşoğlu ile birlikte uyguladık. Ve 15 Kasım'da muhteşem bir geceye hazır imza atacağız' diye konuştu.

Göksel’in “Canım” Şarkısı Epic Versiyonuyla Yayında!

Yorumu ve sesiyle Türk müziğinin en özel isimlerinden olan Göksel, geçtiğimiz Haziran ayında yayınladığı sözleri kendisine, müziği kendisi ve Osman Şahin’e ait “Canım” isimli iddialı şarkısının yeni versiyonuyla 4 Kasım Cuma günü hayranlarıyla buluşuyor.

Genco Arı tarafından düzenlenen “Canım (Epic Version) lo-fi ve moody tonlarında tasarlandı. Göksel’in duygusal ve gizemli yorumuyla güçlenen versiyon dinleyicilerin iç dünyalarına farklı keşifler sunuyor.

Analog synth’ler ve akustik enstrümanların kullanıldığı Epic Versiyon “Canım”ı bambaşka güçlü bir kimliğe bürüyor.

FATİH KISAPARMAK’TAN ÖZGÜN TÜRKÜLER ALBÜMÜ

Müziğimizin usta yorumcularından Fatih Kısaparmak’ın uzun zamandır özlemle beklenen 20. albümü “Bu Şehir Benden Sorulur” müzikseverlerle buluşuyor. Kısaparmak, yine dillerden düşmeyecek besteleri ve şiirleri ile sevenlerini selamlamaya geliyor.

1987 yılında çıkardığı ilk albümü ‘Kilim’ ile satış rekorları kırarak büyük kitlelere ulaşan Fatih Kısaparmak, bugüne kadar, derlemelerinin yanı sıra farklı tarzlarda 300’e yakın besteye imza attı. Yeni albümüyle adından bir kez daha söz ettirecek olan Fatih Kısaparmak, geleneği bozmayarak kendine özgü müzikal çizgisindeki herbir parçasıyla sevenlerinin kalplerine ve ruhlarına dokunacak.

Uzun süredir titizlikle çalıştığı “Bu Şehir Benden Sorulur” isimli albümünün hazırlıklarını tamamlayan usta yorumcunun 12 parçadan oluşan albümü, romantik sevda şarkıları, özgün eserler ve çağdaş türkü formundaki bestelerden oluşuyor. Eserlerin sözleri ise Fatih Kısaparmak’ın yanı sıra Şebnem Kısaparmak, Yusuf Hayaloğlu, Ahmet Selçuk İlkan ve Adnan Ergil’e aitken, albümün aranjörlüğünü ise ünlü bağlama sanatçısı Ahmet Koç ile Fatih Kısaparmak’ın oğlu Kaan Kısaparmak üstlendi. Usta yorumcu Fatih Kısaparmak’ın sevenlerine anlamlı bir sürprizi daha var. Albümünde oğlu Kaan Kısaparmak ile düet yapan usta yorumcu, yine Kaan Kısaparmak'ın 4 bestesini seslendirdi.

Fatih Kısaparmak’ın son albümü “Bu Şehir Benden Sorulur” Poll Production etiketiyle 28 Ekim itibariyle tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yayında…

OnurMine'nin "Olmaz mı Olabilir" isimli single'ı yayında

“Çay Kahve” adlı ilk şarkısını 4 yıl önce piyasaya süren Onur ve Mine çifti, altıncı kez dinleyicileriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

İzmirli çift sözü, müziği ve düzenlemesini kendilerinin üstlendiği şarkılarını 2018 yılından beri dijital platformlardan paylaşarak büyük bir kitleye ulaşmayı başardı.

Prodüksiyon aşamaları yine kendilerine ait olan OnurMine, şarkının mix & matering’inde Harun Genç ve Stüdyo 440 ile çalıştı. “Olamaz mı Olabilir” zengin gitar ve keman ritimleriyle dikkat çeken, hareketli bir parça.