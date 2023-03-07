Sedat SARIKAYA

HADİSE ile birlikte otuzdan fazla Flaman sanatçı "People Help the People" şarkısını Depremzedeler için söyledi.

Hadise'nin sesiyle katkıda bulunduğu 12-12 için Artists'in "People Help the People" adlı yardım şarkısı 3 Mart Cumna sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlamaya başladı. Şarkıyı, sosyal sorumluluk projelerinde her zaman öncü olan Hadise otuzdan fazla şarkıcı ve müzisyen ile birlikte kaydetti.

Hadise gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şöyle dile getirdi: “Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Katılmamı istediklerinde hemen 'Ne zaman yapıyoruz, ne zaman uçabilirim' dedim. Bunun olmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim kalp."

Hadise'nin yanı sıra ; Astrid Stockman, Axelle Red, Bart Peeters, Berre, CAMILLE, Clouseau (Koen ve Kris Wauters), Dana Winner, Francisco Schuster, Geike Arnaert, Grace, Gustaph, ILA (İlayda Çiçek), Isabelle A, Johannes Genard, Lady Linn, Laura Tesoro, Maksim, Margriet Hermans ve Celien, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Novastar (Joost Zweegers), Olivia Trappeniers, Paul Michiels, Peter Van Laet, Pommelien Thijs, Selah Sue ve Starlings (Tom Dice ve Kato) şarkıda sesleriyle yer aldı. Jeroen Swinnen’ın yapımcılığı üstlendiği şarkının kaydında: Basta Flip Kowlier, davulda Isolde Lasoen, klavyede Jef Neve, çelloda Jeff Assy, akustik gitarda Joost Zweegers ve gitarda Milo Meskens. Nina Babet şarkı koçu olarak yer aldı.

Şarkıyı katılım sağlayan tüm sanatçıların yer aldığı video klipte youtube'da yayına girdi.

Jain yepyeni bir imaj ve müzikal yaklaşımla geri döndü!

‘Makeba’ ve ‘Come’ gibi hitlerle tanıdığımız Grammy adaylığına sahip genç Fransız müzisyen JAIN yepyeni bir imaj ve müzikal yaklaşımla geri döndü! Sanatçının bu bahar Columbia/Sony Music Fransa etiketiyle yayınlanacak olan ve merakla beklenen yeni albümünün ilk parçası ‘The Fool’ mistik klibiyle birlikte şimdi yayında!

Afrika’dan Orta Doğu müziğine kadar birçok kültürden ilham almasıyla dikkat çeken popstar için hem kişisel hem de sanatsal açıdan yeni bir sayfa olan bu şiirsel çalışma, kendini güçlendirme, yeni başlangıçlar ile kişinin korkularının üstesinden gelme ihtiyacını temsil ediyor. Sanatçının pandemide üretmeye başladığı, bu sene içerisinde yayına girecek çok-kültürlü pop ve folk albümü Kate Bush ve Stevie Nicks gibi sanatsal ilham kaynaklarından beslenirken müziğinin büyük bir kısmı Arap perküsyonu, Afrika ritimleri, elektro, reggae, soul ve hip hop gibi birçok sayısız türü harmanlıyor.

Sanatçı, projenin oldukça ilgi çekici ve yenilikçi görsel evrenini tasarlarken annesinin ona aktardığı bir gelenek olan ve kendisine dünyanın tehlike ve olasılıklarına dair içgüdüsel bir algıyla bilinmeyene atlama gücü verdiğini belirttiği Marsilya tarotundan büyük ölçüde ilham alıyor. Budala (The Fool) ise sanatçının ifadesiyle destedeki en kutsal kart olarak karşımıza çıkıyor.

“Budala durumuna düşmeyi göze almadığınız sürece hiçbir yolculuğa çıkamazsınız. İlk adımı atmak, araba kullanmak, aşık olmak. Dengenizi kaybetme riskiniz her zaman vardır. Her an. Ama sonunda, budalaların yolculuğu tek yolculuktur.”

Sefa Ramazan Öztürk: "Bu zor günleri beraber aşacağız,Yaralarımızı beraber saracağız"

Son dönemlerde yükselişe geçen Ramonder Şirketinin Ceo’su Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Ramazan ÖZTÜRK geçtiğimiz günlerde medyaya önemli açıklamalar yaptı.

Basının "Depremler olduğundan bu yana neler yaptınız ve depremzedelere yönelik başka yapacağınız yardım projeleriniz var mı ve depremlerin ilk anından bu yana olan duygu ve düşünceleriniz neler ? " sorusunu şu şekilde cevapladı "Son yüzyılın en büyük doğal afeti olan ve 11 ilimizi sarsan bu deprem ülkemizi derinden ve büyük bir acı ve yasa boğdu.Böyle büyük bir hadise karşısında bizlerde AFAD ve KIZILAY’a destek ve yardımda bulunduk, biz Türkiye’nin markasıyız bu toprakların insanı olduğumuz için iyi günde kötü günde her zaman birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor, nasıl ki TÜRKİYE CUMHURİYETİ devleti bizim oluşum ve büyümemize olanak sağlıyor destek veriyorsa biz de böyle bir zor günde şirket olarak devletimizin hükümetimizin ve derneklerimizin yanındayız, bu yüzden biz Afetin ilk gününden AFAD ve KIZILAY gibi kurumlarımıza yardımlarımızı yaptık ve belli bir döneme kadar online satışlarımızdan belli bir kısım parayı bu kuruluşlara aktarmayı planlıyoruz.

"TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ BİR DEVLET OLMA YOLUNDA"!

Türk milleti gerçekten vefakar cömert ve çok misafirperver bir millettir, o yüzden yaralarımızı tez zamanda sarıp daha güçlü bir Türkiye daha güçlü bir devlet olma yolunda ve kendi markalarımızın daha güçlü ve kuvvetli bir şekilde bütün dünya pazarında kendini ifade etmesi için çalışıp, üretip, kuvvetli ve güçlü bir biçimde kenetlenip bir ve beraber olmalıyız. Depremde aramızdan ayrılan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve kalan ailelerine sabır ve metanet diliyoruz,

bu hepimizin acısı, yakın zamanda inşallah bunu aşacağız Ramonder Şirketi olarak yardımlarımızı yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz ülkemizin ve milletimizin yanındayız. …" diyerek medyaya yaptığı önemli açıklamalarını bitirdi.

Başkan Doç.Dr .Tahir Büyükakın'dan Yeşil Kasaba'ya sürpriz ziyaret!

Kocaeli'de faaliyet gösteren Yeşil Kasaba Müzik Prodüksiyon şirketini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın ve ekibi ziyaret etti.

Başkan'dan sürpriz ziyaret!

Aldıkları ödüller ile dikkatleri bir anda üzerine çeken ve son yayınladıkları "Sesimi Duyan Var mı " adlı teklilerinin gelirini asrın felaketini yaşayan depremzedelere bağışlayacak olan Yeşil Kasaba' ya sürpriz ziyaret yapıldı.Yeşil Kasaba Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın'ı prodüksiyon şirketi önünde karşıladı.Yeşil Kasaba'nın solisti sahne adı "Mor Narpın" olan Pınar Taşdöner Başkan Doç.Dr Tahir Büyükakın ile el sıkışırken ve konuşurken heyecanlı olduğu gözlendi.Sahne adı "Yeşil Adam" olan M.Selçuk Katıoğlu'da karşılama esnasında heyecanlandığı dikkatlerden kaçmadı.

Deprem Hakkında alınacak önlemler konuşuldu!

Yeşil Kasaba Prodüksiyon şirketinde Başkan Doç.Dr Büyükakın ve ekibine ikramlar yaparak misafirperverliklerini gösterdi.Yapılan ziyarette deprem hakkında alınan ve alınacak olan önlemler hakkında konuşuldu.Bundan sonra yapılacak projeler hakkındada konuşmalar yaptılar ve depremzedeler için moral motivasyon gibi sosyal sorumluluk projeleri içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile beraber hareket edecek olan Yeşil Kasaba prodüksiyon şirketlerini gezdirirken müzik ile ilgili projelerini de Başkan Doç.Dr Tahir Büyükakın'a anlattı.Yeşil Kasaba'nın solisti sahne adı "Mor Narpın" olan Pınar Taşdöner giyim tarzı ile göz kamaştırdı.Sahne adı "Yeşil Adam" olan M.Selçuk Katıoğlu ile Başkan Doç.Dr Tahir Büyükakın'ın samimi konuşmaları gözlerden kaçmadı.

Ada Sanlıman'ın yeni şarkısı yayınlandı!

Ada Sanlıman, ‘O Günler’ şarkısının ardından bir yıl sonra ‘Canavar’ ile geri dönüyor. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak ‘Canavar’ 3 Mart’ta yayında.

Alternatif pop söz konusu olduğunda özlenen seslerden biri olan Ada Sanlıman yeni şarkısı ‘Canavar’ ile günümüz terminolojisini şarkısına taşıyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi Doğan Duru imzalı şarkı popüler müzikte yeni bir soluk arayanların imdadına yetişiyor.

Pelin Kaçar tarafından bir günde çekilen Canavar’ın klibinde Ada Sanlıman’ı sevgilisi olarak bir kuklayla izliyoruz ama bir farkla. Sanlıman, hem şarkının hikayesini hem de klibi şöyle özetliyor: “İlerlemeyen ilişkide, kendini sevmediği için bizi de sevmeyeni anlatmaya çalıştık, gerçek sevgilere özlemle. Yaşadığımız, şahit olduğumuz, bildiğimiz ilişkideki o toksik insanı bir kukla ile tasvir etmeye çalıştık. Kolay kurtulamadığımız, canavarlara vermekte geç kaldığımız ve yakinen tanıdığımız o kukla. Kafamızdan atamadığımız soru, sebebimiz oldu; ya o değil dünya suçluysa?”

Ada Sanlıman’ın yeni şarkısı ‘Canavar’ 3 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

FERHAT GÖÇER YENİ TEKLİSİ “BU KAFAYLA” İLE SEVENLERİYLE BULUŞTU!

Usta sanatçı Ferhat Göçer’in yeni teklisi “Bu Kafayla” tüm dijital platformlarda sevenleriyle buluştu. Göçer, yeni teklisi “Bu Kafayla” için “Tam da ‘Bu Kafayla’ dinlenecek bir şarkı” ifadelerini kullandı.

MMF Production markasıyla müzikseverlerle buluşan “Bu Kafayla”nın sözlerine Zeynep Talu, müziğineyse Ferhat Göçer imza atarken şarkının düzenlemesi de Sonay Yağız tarafından yapıldı. Klip çekimleri İsviçre’nin Zürih kentinde muhteşem doğa manzaraları arasında tamamlanan şarkının klip yönetmenliğini ise İsviçre’de yaşayan yönetmen Emrah Otman üstlendi.

“Bu Kafayla”, aynı hataları tekrar tekrar yapan ve yanlış tercihlerinden yorularak pişman olan birinin kendine olan kızgınlığını anlatıyor. Usta sanatçı Ferhat Göçer, yeni teklisi için “Tam da ‘Bu Kafayla’ dinlenecek bir şarkı” yorumunu yaparken yakın zamanda tüm Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle tekrar baş sağlığı dileyerek “Ülkece yaşadığımız büyük felaketin ardından şarkımızın çıkışını da erteledik. Hepimiz derinden yaralıyız. Sanatın, müziğin iyileştirici gücüne hep inandık, inanmaya da devam ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Müzik de duygularımızı dile getirmenin en güzel araçlarından biri, dinlemek kadar üretmek de ruhumuzun gıdası. Yaralı ruhlarımıza biraz da olsa dokunabilmek dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar: İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler?

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından depremzedeler için yapılan yeni evlerin 20 yıl vadeli ödenecekmiş diye yazarak bu şekilde ödenecek olmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepkisini dile getiren Gökbakar, "Depremzedeler yeni evlerine 20 yıl vadeli şekilde para ödeyerek kavuşacakmış! Allah razı olsun!! İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler? E o zaman 'Milyar Şov' programıyla telefon başında milyar milyar parayı niye ve kime topladınız abi?" diyerek tepki gösterdi.Bu tepkisine sevenleri büyük destek verdi.