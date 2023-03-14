Sedat SARIKAYA

SERHAT KİREMİTÇİ'DEN derin bir yolculuğa çıkaran 'Kırık Dökük Bir Hikaye'

Serhat Kiremitçi sözü, müziği ve klip yönetmenliği kendisine ait olan “Kırık Dökük Bir Hikaye” eserini 10 Mart Cuma günü yayınladı. Şarkının sözleri, içinde bulunduğumuz karanlığın bir yansımasını hatırlatırken, yalnızlığa bürünmüş insanın eninde sonunda dönüp, kaçtıklarına, korktuklarına geldiği hikayesini anlatıyor.

Projenin düzenlemelerini ve prodüktörlüğü Doğan Duru üstlenirken güncel bir soundun gitar melodilerine yansıtıldığını görüyoruz. Parçanın mix ve mastering’i Hayyam Stüdyoları’nda Sinan Sakızlı tarafından tamamlandı. Klibin çekimleri ise Antalya, Ayvalık ve İstanbul Cihangir’de yapıldı. Çekimler esnasında kamera ve drone operatörlüğünü Adil Tuncel üstlendi. Kurgusu yine Serhat Kiremitçi tarafından tamamlanan klipte özellikle sinematik geniş görseller dikkat çekiyor.

Projenin kapak fotoğrafı, su altı kamerası ile çekilip tasarımı ise Buğra Korkmaz tarafından yapıldı. Sizi derin bir yolculuğa çıkaracak olan bu esere tüm müzik platformlarından ulaşabilirsiniz.

İrem Derici: Ben hep betonum!

Sevilen Sanatçılardan İrem Derici gectiğimiz günlerde Etiler'de yer alan Sahne İstanbul'da konser verdi.

Asrın en büyük Depremlerinden birisini yaşamamız ve büyük can kayıplarımız nedeniyle sahnelerine ara vermek zorunda kalan sanatçılar Devletimizin hızla yaraları sarmaya başlamasından sonra sevenleri ile kavuşmaya başladı.Sahne İstanbul'daki Konserine sevgilisi ile gelen İrem Derici ,Tolga Cam imzalı Siyah renkli derin yırtmaçlı sahne elbisesi ile seyircilerin gözlerini kamaştırdı.Konser sürerken Sahne İstanbul'da elektirikler bir anda gitti. Sanatçı İrem Derici buna rağmen sahnesine büyük bir coşku ile devam etti. İrem Derici, geniş sahne repertuvarı ile tam not aldı."Dön Desem" , "Yaz Gülü" gibi bazı şarkıları sahne ışıksız bir ortamda mikrafonsuz söyledi.Sahne İstanbul girişinde Eren,Gamze, Taner,Sedat isimli sevenleri ile tek tek selamlaştı ve kendileri ile sohbet edip resim çekilmeyi ihmal etmedi.

Konser sonu sosyal medyadan paylaştığı resminin altına "İrem Derici'ye aşk yaradı "Ee gudubetmiydim ulan iki ay önce ben hep betonum,sus.Dün akşam Sahne İstanbul'da çok acayip bir gece yaşandı.Elektirikler gitti ve son yarım saat resmen sıra gecesi yaptık ciyak ciyak.Sesim bok gibi kısıldı falan ama değdi ya!Türkiye'nin en büyùk ruh hastaları benimkiler çok şükür ya,ayaklarınıza sağlık! " diye yazıp paylaştı sevenleri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Seda Sayan klip çekimlerinde yeni teknikler kullandı!

Sahne ve televizyon dünyasının tartışılmaz en iyi başarılı ismi Seda Sayan, sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Bin Dereden Su Getirsem' adlı şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Prodüktörlüğünü Özgür Aras’ın üstlendiği şarkının düzenlemesini Alper Atakan yaptı.

Seda Sayan ‘ın yıllar sonra coverladığı Yıldız Tilbe’nin en iyi şarkılarından biri olarak kabul edilen “Bin Dereden Su Getirsem” adlı şarkısı sosyal medyada da tam puan aldı.

Görsel efekt yönetmenliğini Nazmi Özdil, Erkan Nas’ın yönetmenliğini üstlendiği Seda Sayan ‘Bin Dereden Su Getirsem ’de Türkiye ‘de ilk defa Rotoscoping (yeşil perde kullanmadan videodan kişi ayıklama için tekniğinin yanı sıra, yapay zeka destekli görsel oluşturma ve 2d animasyon, 3d animasyon (çekim esnasında aslında bulunmayan TV ve uçan çerçeveleri eklemek için kullanılan) teknikler kullanıldı.

Sosyal medya trendlerine uyum sağlayan Seda Sayan, şarkının tanıtım fotoğrafları son günlerde akım haline gelen yapay zeka fotoğraf uygulaması kullanarak, avatar karelerine dönüştürülerek, kullanıldı.

Deprem Çadırında Ünlü isimler çocuklara sürpriz yaptı!

Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras Hatay’da 400 çocukla resim yaptı!

Ünlü isimler, tüm Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras Maraş merkezli depremlerden kurtulan çocukları ÇOHAV (Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı) nın organizasyonu ile Hatay’da 11 ilde açılan ilk Defne Orhanlı Çadır Kent Okulu’nu ziyaret ettiler.

Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras Hatay’da Çadır Kentte yaşayan 400 çocukla gün boyu resim yapıp, oyunlar oynarken ÇOHAV (Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Abide Gülel ‘Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras’a teşekkür ederken Çadır Kentte çocukların yaptıkları tüm resimlerin İstanbul’da önümüzdeki ay büyük bir organizasyonla sergi olarak sergileneceğini söyledi.

Yeşil Kasaba,Kahve Deryası'ndaki sahnesi ile damga vurdu!

Ünlü Sanatçılardan Yeşil Kasaba 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Darıca'da yer alan en kaliteli mekanlardan birisi olan Kahve Deryası'nda günün anlamına özel konser verdi.

"Umarız deprem felaketini bir daha yaşamayız"

Deprem felaketi nedeniyle sahnelerine ara verme k zorunda kalan sanatçılar sevenleri ile kavuşmaya başladı. Afet sonrası olan yaralar devletin desteğiyle büyük bir hızla sarılmaya devam ederken sevenlerinin de büyük isteği ile Yeşil Kasaba büyük bir hızla sahnelere geri döndü.

Yeşil Kasaba konserinde şarkı aralarında sevenleriyle konuşurken "Sahneleri ne kadar çok özlediğimizi sizlerin karşısına çıktığımızda anladık.Umarız bir daha Deprem Felaketini bir daha yaşamayız.Sahnelerimize sizlerinde desteği ile devam etmek istiyoruz" diyerek konserlerine devam etti.

"Mekandaki kadınlara çiçek dağıtıldı"

Konser verdiği mekanda seyircilere geniş repertuvarı ve canlı sahne performansı ile unutulmaz anlar yaşatan Yeşil Kasaba solisti Mor Narpın sahne kıyafeti ile gözlere de hitap etti.Yeşil Kasaba Solisti MorNarpın konser sonu sevenlerinin resim çekilme isteklerini geri çevirmedi.Kahve Deryası İskele Plus ekibi Dünya Kadınlar günü sebebiyle konser devam ederken tüm kadınlara çicek dağıttı.

Anıl Piyancı ve Mâi’den dikkat çekici iş birliği:

“Boğar Beni Gündüz” yayınlandı!



Rap müziğin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden Anıl Piyancı, yeni teklisi “Boğar Beni Gündüz” ile sevenleriyle buluşuyor. Şarkıda Anıl Piyancı’ya, aynı zamanda yapımcısı olduğu ve önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirmesi beklenen Mâi eşlik ediyor.Anıl Piyancı & Mâi iş birliği olan “Boğar Beni Gündüz” aynı zamanda Anıl Piyancı’nın önümüzdeki aylarda yayınlayacağı “23” albümünün ilk teklisi olması özelliği taşıyor. Şarkı, duygusal sözleri ile biten bir ilişkiyi anlatırken, aynı zamanda enerjik müzikal düzenlemesiyle de dikkat çekiyor. 10 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak şarkının sözleri Anıl Piyancı ve Mâi,müzik ve düzenlemesi ise NɆGRØ & Hell ikilisine ait.Hüzünlü sözlere, nakaratlarda melodik vokallerin, rap bölümlerinde ise hardcore flow’ların eşlik ettiği “Boğar Beni Gündüz”, 10 Mart’ta videosuyla birlikte tüm dijital platformlarda yayınlandı.

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