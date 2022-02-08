Sedat SARIKAYA

Ziynet Sali "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı "ödülünü aldı!

Yaptığı her şarkı milyonlar izlenen ve müzik sektöründe ilk akla gelen sevilen sanatçılardan Ziynet Sali bu yıl 5.cisi düzenlenen Bau Radyo Müzik On Air ödüllerinde "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı ödülünü aldı.

Ödül gecesine sanat camiasından bir çok isim yoğun katılım gösterdi.Geceye katılan Ekin Uzunlar sevilen sanatçı dostları Mustafa Ceceli ve Ziynet Sali ile yan yana oturdukları yerde mini video cektiler ve sosyal medyalarının storysinde paylaştılar.Ziynet Sali gece sonunda yağmurlu havada mümkün olduğunca fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmemeye çalıştı.

Ödül törenine yoğun ünlü katılımı!

5.cisi düzenlenen Bau Radyo Müzik On Air Ödüllerine ünlüler yoğun katılım sağladı.3 yıldır YeniÇağrı gazetesinde yazan Usta magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya'da ödül gecesinde sanat camiasından katılım sağlayanları gözlemleyenler arasındaydı.

Başarılı magazinci Sarıkaya,Ödül töreni öncesi ve sonrası Türk pop müziğinin sevilen isimleriyle bir bir fotoğraf çekildi.Fotoğraf çekildiği ünlüler arasında Cemal Can Seven,Saba Tümer,Ivana Sert,Gonca Vuslateri,Eypio,Sinan Akçıl,Behzat Gerçeker gibi ünlüler vardı. Geceye katılan ünlü sanatçılar kendilerini görmek için gelen sevenlerinden gelen fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmediler.

Karadenizli Sanatçı Ekin Uzunlar ödülünü kaptı!

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden 5.cisi düzenlenen Bau Radyo Müzik On Air Ödül Töreninde Ekin Uzunlar "Yılın En iyi halk müziği sanatçısı" ödülünü aldı.Gecede ünlü sanatçılardan Mustafa Ceceli ve Ziynet Sali ile mini videolar çekti.Sevenlerinin ilgisi ile karşılaşan Ekin Uzunlar fotoğraf çekilme isteklerini geri cevirmedi.Ara Ara yağmurlu geçen havada Magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın cep telefonunun kamerasının yağmurdan ıslandığını farkeden Ekin Uzunlar, kameranın ıslak kısmını kuruladı ve fotoğraf çekilmesine imkan tanıdı.

Öykü Gürman Güzelliği İle Büyüledi

Müzisyenliğinin yanı sıra oyunculuğu ile son dönemde adından söz ettiren Öykü Gürman, yeniden sahne aldığı Etiler My Cabaret'te güçlü sahne performansı ve güzelliğiyle seyircisini bir kez daha büyüledi.

2,5 saat ara vermeden sahnede kalan Gürman, seyircisine bu geceye özel arabesk şarkılardan oluşan bir repertuvar sundu. Her şarkısına seyircisinin coşkuyla eşlik ettigi ünlü sanatçı, yakında kendi youtube sayfasında yayınlayacağı 'Ayaz Geceler' isimli yeni cover şarkısını seslendirdi.

Hasan Altın imzalı özel tasarım üstü taşlarla kaplı tek parça bir elbise giyen Gürman, güzelliği ile de göz kamaştırdı.

Öykü Gürman sempatik tavırları ve sıcaklığı ile hayranlarına şarkıları aracılığıya keyifli anlarda yaşattı.

USTANIN SÖZÜNÜ DİNLEDİ ZAMANA UYDU...

Elif Buse Doğan, sözü ve müziği usta sanatçı Neşet Ertaş'a ait olan “Yalan Dünya” isimli türküyü deep mix versiyonuyla yeniden yorumladı. Eserin klibi Türkiye’nin donan tek gölü olan Çıldır’da ve Ani Harabeleri’nde çekildi.

Düzenlemesini Dj Deeperise’ın yaptığı türkü de Elif Buse Doğan, “Her hikâye zamanını bekler. Bu hikayem elektronik müziğe olan tutkumla, varoluşumdan önce yazılan, aşık olduğum bir Neşet Ertaş türküsünün bir araya gelmesiyle başlıyor. Usta’nın da dediği gibi “Zaman sana uymaz, gel sen zamana uymasını bil” nasihatını arkama alarak, sevdiğim bu ezgiyi deep house’la buluşturdum. Zamana uyup, geleneği terk etmeden yaşayıp, anlatmaya çalıştım. Umarım çokça dinlenir’ dedi.

Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan eserin yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım üstlendi. Eksi 15 derece çekilen klipte çok üşüdüklerini belirten Elif Buse Doğan, 'Üşüdük ama kısa film tadında bir klibim oldu” dedi.

CEMİYET GAZİNOSU ÇOK KONUŞULACAK

Cemiyet Gazinosu adını verdiği yeni projesi ile dikkatleri üzerine çeken Cem Belevi, merak edilen soruların cevaplarını paylaştığı fragmanlarla yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Projede İrem Derici'den Açelya Topaloğlu'na birçok isim yer alıyor.

Cemiyet Gazinosu fragmanları şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi bile. Her fragmanda farklı oyuncuların olması daha da merak uyandırıyor.11 Şubat Cuma günü Cemiyet Gazinosu projesinin ilk klibinin yayınlanması bekleniyor.

Cenk Eren'e sahnede sürpriz doğum günü...

Tanju Okan, Ferdi Özbeğen, Selda Bağcan, Barış Manço şarkılarını seslendirdiği “Repertuvar” proje albümlerindeki güçlü yorumculuğuyla müzik severlerden büyük beğeni toplayan sahne dünyasının efsane ismi Cenk Eren yeni yaşını önceki akşam sahne aldığı My Cabaret İstanbul ‘da sürprizle kutladı.

Şarkı okuduğu sırada sahneye gelen pasta ve çalışma arkadaşlarının bu sürprizi nedeniyle çok duygulanan Cenk Eren, "Çok mutluyum, bu bana gerçekten sürpriz oldu. İyi ki sevdiğim dostlarım var" dedi...

Kulisi dostlarından gelen çiçeklerle dolan Cenk Eren yine sahne ’de şıklık konusunda tam not aldı.

Can Temiz’in yüklerinden kurtulma yolculuğu!

Can Temiz, 25 Mart’ta yayınlanacak ilk solo albümü ‘Ahlaken Alçak’ın habercisi single’ı "Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları"nı Garaj Müzik etiketiyle 4 Şubat Cuma günü yayımlandı. Şarkının sözü ve müziği Can Temiz’e düzenlemesi Can Temiz ve Ali Rıza Şahenk’e ait.

Şarkı, Elektronik Elektronik Rock/Elektronik Indie tarzlarının alaturka ve gotik elementlerle harmanlandığı, Can Temiz'in bugüne kadar ki diğer solo çalışmalarının da sahip olduğu karakteristik özellikleri taşıyor. Sözlerde ise geçmişin yüklerinden ve anksiyetesinden kurtulma yolculuğu anlatılıyor. Albümün ve single'ın kapak çalışması çok yönlü bir tasarım anlayışını benimseyen tasarımcı Can Dağlı'ya ait.

Hayatımda biri yok...

Sefo, hafta içi her gün Süper FM’de Türkiye’nin en bulaşıcı en şen kahkahası Duygu Atakan’ın, Duygu’yla Radyodayız programına konuk oldu ve ilginç açıklamalarda bulundu.

'Bilmem mi?' şarkısı ile milyonların beğenisini kazanan Sefo, 'Böyle çok ilgi beklemiyordum. Şarkı güzeldi insanlar beğendi. Bundan sonrada insanlar beğeneceği şarkılarda yapacağıma inanıyorum. İnsanların içine, ruhuna dokunan şarkı oldu.

Süper FM’de Duygu Atakan’ın Duygu’yla Radyodayız programında Sefo, 'Bilmem mi'’ye İspanyolca remix'i yapıldığını ve Meksikalı reiki grubuyla dünyaya açılacağında söylerken Remix çok güzel bu ay yayınlanacak. ' dedi.

Şarkılarını olayları gözlem yeteneğine dayalı olarak yazdığını belirten Sefo, 'Uluslararası ticaret okuyorum 4-5 dersim kaldı mezun olacağım. Esenyurt'a okula gelip giderken pek çok şarkımı yolda yaptım. Metrobüste okula giderken şarkılarım ortaya çıktı. İnşallah 3-4 dersim kaldı onları geçip mezun olacağım' diye konuştu.

Sefo özellikle çocukların şarkılarını çok sevdiğini okulda konser sözünü niye yerine getirmediğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığından izin aldıklarını ancak okulda çocuklar arasında konserde izdiham olacağını belirten yetkililerin sözünü dinledileri bu yüzden konser yapmadıklarını söyledi.

Aşk hayatı hakkında ise 1 yıldır kimsenin olmadığını söyleyen Sefo, 'Aşk hayatım yok kimse yok hayatımda. Aşkı aramazsın o sana gelir. Ama şöhretime gelen olur mu bilmem ama genelde kimseye güvenmem dedi.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosunda İrem Derici'ye konuk olan Sefo büyük bir şovla geniş kitlelere konser vermeyi istediğini de söyledi.