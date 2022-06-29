Sedat SARIKAYA

Ediz Hun Suadiye'de yer alan D&R'da imza gününde sevenleriyle bir araya geldi
Yakışıklılığından bir şey kaybetmemiş....
Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından olan bir çok filmde başrol oyunculuğu olan unutulmaz isimlerinden Ediz Hun İstanbul/Suadiye'de yer alan D&R'da düzenlenen Yazar Rıza Oylum ile Söyleşisinin olduğu "Film Gibi Geçti" kitabının imza günü etkinliği ile bir araya geldi. Ediz Hun İmza günü etkinliğinin başında kendisini kitabını alıp heyecanlı bir şekilde bekleyen sevenlerini görünce herkesin kitabını imzalayacağını söyledi. D&R önünde metrelerce uzunlukta bir kuyruk oluştu. Yaklaşık 4 saate yakın süren imza gününde Ediz Hun. Sevenleriyle tek tek sohbet etti ve ilgilendi. Bende o kuyruk içinde yaklaşık 2 saat bekleyip Ediz Hun ile tanışma fırsatını yakaladım. Ailem için de mini bir selam videosu rica ettim kendisinden inanılmaz samimi bir insan gerçekten de efendi kişiliğiyle geri çevirmedi ve bir video ile ailemden etkinliğe gelemeyen Annem ve Babamı mutlu etmesini de bildi.Ben kuyruktayken bir kadın seveni "Dalyan gibi adam " diyerek yoluna devam etti.
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DUMAN TURKCELL VADİ SAHNESİ’NDE SEZONUN İKİNCİ KONSERİNDE HEM COŞTU HEM COŞTURDU
Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Mehmet Demirdelen’den oluşan Duman, coşku dolu ve yüksek enerjili bir konsere daha imza attı. Off ve Lazım şarkılarıyla konsere başlayan Duman, Dibine Kadar’la eğlencenin fitilini ateşledi. 3 saate yakın süren müzikal performansı ile Duman izleyenlerini yine büyüledi.