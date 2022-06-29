Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.429,77
ALTIN
972,00
DOLAR
16,64
STERLİN
20,17
EURO
17,44

Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ

Sedat SARIKAYA
Türkiye

Sedat SARIKAYA

[email protected]

29 Haziran 2022, 12:22

Ediz Hun Suadiye'de yer alan D&R'da  imza gününde sevenleriyle bir araya geldi

Yakışıklılığından bir şey kaybetmemiş....  


Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından olan bir çok filmde başrol oyunculuğu olan unutulmaz isimlerinden Ediz Hun İstanbul/Suadiye'de yer alan D&R'da düzenlenen Yazar Rıza Oylum ile Söyleşisinin olduğu "Film Gibi Geçti" kitabının imza günü etkinliği ile bir araya geldi. Ediz Hun İmza günü etkinliğinin başında kendisini kitabını alıp heyecanlı bir şekilde bekleyen sevenlerini görünce herkesin kitabını imzalayacağını söyledi. D&R önünde metrelerce uzunlukta bir kuyruk oluştu. Yaklaşık 4 saate yakın süren imza gününde Ediz Hun. Sevenleriyle tek tek sohbet etti ve ilgilendi. Bende o kuyruk içinde yaklaşık 2 saat bekleyip Ediz Hun ile tanışma fırsatını yakaladım. Ailem için de mini bir selam videosu rica ettim kendisinden inanılmaz samimi bir insan gerçekten de efendi kişiliğiyle geri çevirmedi ve bir video ile  ailemden etkinliğe gelemeyen Annem ve Babamı mutlu etmesini de bildi.Ben kuyruktayken bir kadın seveni "Dalyan gibi adam " diyerek  yoluna devam etti.

-------------------------------------

DUMAN TURKCELL VADİ SAHNESİ’NDE SEZONUN İKİNCİ KONSERİNDE HEM COŞTU HEM COŞTURDU

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Mehmet Demirdelen’den oluşan Duman, coşku dolu ve yüksek enerjili bir konsere daha imza attı. Off ve Lazım şarkılarıyla konsere başlayan Duman, Dibine Kadar’la eğlencenin fitilini ateşledi. 3 saate yakın süren müzikal performansı ile Duman izleyenlerini yine büyüledi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans