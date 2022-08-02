Sedat SARIKAYA

Sınırları aşan Gülben sevgisi... Gülben, Bulgaristan'ı fethetti...
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, önceki akşam Bulgaristan Mestanlı‘da 13. Dünya Mestanlılar Günü buluşmasında sahneye çıktı...
50 bin kişiden fazla kişinin izlediği konserde Gülben Ergen, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gülben Ergen'e, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım sahnede plaket verdi.
Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile Mestanlılara birbirinden hit şarkılarını seslendiren Gülben Ergen, sahneden inerek seyircisinin arasına karıştı ve hatıra fotoğrafı çektiren Gülben Ergen’e bir kız grubu çektirdiği fotoğrafa sosyal medyaya 'Gülben’in kızları' hastagı ile ekle diye seslendiler.
Şarkıları ve enerjisiyle kendini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Gülben Ergen, Mestanlıların yoğun ilgisine teşekkür ederek, yeniden buluşma dilekleri ile sahneden ayrıldı.
Resul Dindar Sahnesiyle Büyüledi…
Karadeniz’in sevilen seslerinden Resul Dindar sahnesiyle büyülemeye devam ediyor.
29 Temmuz’da Samsun Bafra Kapıkaya Festivalinde binlerce kişiyle buluşan sanatçı iki saati aşkın sahnesi, yüksek enerjisiyle bir an bile yerinde durmadı.
Ertesi gün hiç uyumadan yola çıkıp Antalya / Manavgat Selge Beach konserine yetişen sanatçı dinleyiciler arasında yabancıların da olduğu misafirlerine Karadeniz’in yanı sıra Türk Sanat müziği, Türk halk müziği ve pop eserler de seslendirerek büyük beğeni topladı.
Turnesinin son gününde ise Tekirdağ / Kapaklı festivaline katılan sanatçı, alana sığmayan on binlerin arasından sahneye zorlukla ulaştı.
Sahnede bir an bile durmayan 7’den 70’e tüm dinleyicisine yüksek enerjisiyle seslenen sanatçı, sahneden inerek dinleyicisinin arasında adeta sevgi çemberi oluşturdu.
Sesi ve sahnesinin yanı sıra mütevazi duruşuyla da gönülleri fetheden Resul Dindar; bu sahne sizin diyerek sevenlerini yanından bir an bile eksik etmiyor…
Konserlerine 12 Ağustos Giresun / 13 Ağustos Antalya’da devam edecek olan sanatçının Ağustos programı da oldukça yoğun....