GÜLBEN ERGEN “BARBIE” MODASINA UYDU

*Geçen cuma vizyona giren filmle birlikte moda dünyasında “Barbie” akımı başladı. Bu trendi kaçırmayan Gülben Ergen dün akşam Alanya’da sahneye sarı saçları ve mavi elbisesiyle “Yerli Barbie” olarak çıktı…*

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı “Barbie” filmi gösterime girer girmez sinemaları ele geçirdi. Moda dünyası ise “Barbie” tarzıyla adeta taze kan buldu. Gülben Ergen de dün akşam Alanya’da verdiği konsere sarı saçları ve Bekir Gökmen imzalı uzun mavi elbisesiyle “Yerli Barbie” olarak çıktı.

Alanya’nın Tokar Yaylası’nda binlerce kişilik bir kalabalığa şarkı söyleyen Gülben Ergen konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gülben Ergen’e ipek kozası tacı ve plaket taktim etti. Bu tacı sahnede takan Gülben Ergen’e “Kraliçe” şeklinde tezahürat yapıldı.

IRMAK ARICI, SHAKIRA DİYETİYLE FORMDA KALIYOR

Yeni şarkısı ‘Eften Püften’in başarısıyla mutluluk sarhoşu olan Irmak Arıcı, Bayburt ve Dikili’de art arda konserler verdi. Yoğun temposunda enerjisinden bir şey kaybetmeyen ve formda fiziğiyle dikkat çeken Arıcı, Shakira diyeti yaptığını söyledi…

Hafta sonu arka arkaya 2 gün konser veren Irmak Arıcı önce 27. Uluslararası Bayburt Dedekorkut Kültür ve Sanat Şöleni’nde ardından da Dikili’de Orhan Hassoy Stadyumu’nda sevenleriyle buluştu. Arıcı sahnedeki enerjik performansıyla dikkat çekti.

Özel bir diyet uyguladığını ve haftanın 5 günü spor salonuna gittiğini söyleyen Arıcı, her şeyden önce dikkat ettiği en önemli şeyin beslenme olduğunun altını çizdi. Arıcı “Shakira'nın röportajlarında anlattığı gibi taze sebze, sınırlı miktarda yağsız et tüketiyorum. Şekeri tamamen kestim. Canım tatlı isterse sütsüz çikolata yiyorum. Bu sayede enerjim yerinde” dedi.

Şarkıcı “Biraz kilo almıştım. Sosyal medya dan gelen yorumlara takıyordum içten içe. Ama sonra fark ettim ki başkaları için değil, kendi sağlığım için düzenli beslendiğimde daha mutlu oluyorum. Sonuçları da daha güzel oluyor. ‘Yaz geldi, kadınlar kilo verme derinde’ gibi klişe bir cümle kullanmayacağım. Zira artık biz kadınlar sadece bu mevsimde değil bütün bir yıl fit görünmek istiyoruz” diye konuştu.

BEN SİZİN DOKTORUNUZUM

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum Günay Restaurant’da sahne aldı. Rezervasyonlarının günler öncesinden kapanan Özcan Deniz yine bu programında da mekanı hınca hınç doldurdu. Bir önceki programında kapıdan dönen sevenleri ise bu kez erken rezervasyon yaptırarak sanatçıyı dinleme fırsatı buldular.

Bu programında da kendisini yalnız bırakmayan izleyicisine teşekkür eden Deniz: '' Bu gece ben sizin doktorunuzum bu gece sizleri tedavi edeceğim, kötü hiçbir şey kalmayacak hastalıklarınızdan kurtulacaksınız ve buradan her biriniz iyileşmiş doyasıya eğlenmiş olarak ayrılacaksınız, eğlenin gecenin anın tadını çıkartın ve bilhassa hanımlar bu gece topuklu ayakkabılarla geldiklerine pişman olacaklar.'' diyerek Sevilen şarkılarıyla programına devam etti. Hemen hemen bir çok şarkısını kendisini dinlemeye gelen izleyicisiyle birlikte seslendiren Özcan Deniz, muhteşem performansı ve hareketli şarkılarıyla dinleyicisini adeta masalarında oturtmadı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan sanatçı söylediği şarkıları ve canlı performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

SÜPERSTAR ÖZKAN UĞUR’U BİNLERCE MÜZİKSEVER İLE ANDI

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği BtcTurk 10.Yıl konserleri kapsamında Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Yoğun talebin görüldüğü konserde yaklaşık beş bin müziksever konser alanını tıklım tıklım doldurarak Süperstar’ı dinledi. Burcu Sedef’in tasarladığı Fuşya rengi elbise ile sevenlerin karşısına çıkan Ajda Pekkan, muhteşem sahne performansının yanı sıra harika enerjisiyle de sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu. Geçmişten günümüze hit olmuş bir çok şarkısını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveni ile birlikte hep bir ağızdan seslendiren Ajda Pekkan, sahnede ki danslarıyla da genç sanatçılar taş çıkardı. Sahnede geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz merhum sanatçı Özkan Uğur’u anmayı unutmayan Ajda Pekkan, “Çok değerli bir müzik adamını kaybettik. Çok üzgünüm dostum Özkan Uğur’u birlikte analım” diyerek “Sude” ve “Ele Güne Karşı” şarkısını binlerce müzik severle birlikte seslendirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Süperstar, alkışlar eşliğinde programını noktalıktan sonra hayranlarının yoğun isteği üzerine iki kez bis yaptı. Öte yandan Ajda Pekkan 23 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

BODRUM’UN EFESİ KORAY AVCI ANTİK TİYATRO'DA FIRTINA GİBİ ESTİ

Güçlü sesiyle ve eşsiz sahne performansıyla yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Koray Avcı, Önceki akşam KerkiSolfej Organizasyon tarafından gerçekleştirilen BtcTurk 10. Yıl konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi.

Sahnede Adım Atmadık Yer Bırakmadı

Konserine hareketli şarkılarla başlayan Koray Avcı, Antik Tiyatro’yu hınca hınç dolduran hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Bodrumlu müzikseverlere özel bir konsept hazırlayan Avcı, seyircisini mest etti. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayan başarılı sanatçı, roman kızlarla birlikte oynayarak eğlencenin ritmini arttırdı.

"Ege'ye gelip zeybek oynamadan dönmek olmaz." diyerek Sarı Zeybek türküsünde zeybek oynayan Koray Avcı, ekrana gelen Atatürk fotoğrafları

ve performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan "manevi abim" dediği ve aynı zamanda kaptanlığı öğrendiği yakın dostu aşık

Özlen Yüceler 'i de sahneye davet eden Koray Avcı, abisi ile hem dertleşti hem de birlikte “Geçer” şarkısını söylerken duygusal anlar yaşadı.

Koray Avcı yaz turnesine hız kesmeden devam edecek.

FESTİVAL YILDIZI ALEYNA

Türk Pop müziğinin en genç starı Aleyna Tilki, Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 61. Silivri Yoğurt Festivali’nde sahne aldı. Eski ve yeni sevilen şarkılarının yanı sıra sürpriz cover’larda söyleyen Aleyna Tilki, Silivri’de izdihama yol açtı. 30 bin kişinin katıldığı konserde Tilki, dansları, enerjisi ve güzelliği ile festivalinin yıldızıydı.

İki ay sonra yeni albüm

Konserin ilerleyen dakikalarında çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Tilki, bir taraftan stüdyoda çalıştığını, iki ay sonra yeni albümünü yayınlayacağının müjdesini sahneden dile getirdi. Yeni albümünde ağırlıklı olarak rock-pop olmak üzere rap gibi farklı tarzlardan da şarkılar söylediğini anlatan Aleyna Tilki, bu albümle kendi hayat hikayesini yazdığını ve toplumdaki insanların da benzer hikayeler yaşadığını hissettiğinden söz etti… Her şarkısına büyük coşkuyla eşlik eden dev seyirci korosuna teşekkür eden Aleyna Tilki, muhteşem bir konsere imza attı.

YENİ SİNGLE MÜJDESİ

Ünlü sanatçı Buray, önceki akşam Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı. Aslen Kıbrıslı olan şarkıcıyı, bu özel gecede sevgilisi Ezgi Şenler’de yalnız bırakmadı. Ezgi Şenler, konser bitene kadar sevgilisini sahnenin yan tarafında tek başına sandalyede oturarak izledi.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan BuraY, Kıbrıslı olduğunu hatırlatarak, “Buradaki konserlerim benim için güzel geçer. Arkadaşlarım ve ailem beni dinlemeye gelir” dedi. Sahne kıyafeti seçimine ekibi ile birlikte karar verdiğini belirten Buray, “Kıyafetim yaza özel tasarım. Rengine ve kumaşıma ekibimle birlikte karar veriyoruz” dedi. Buray, sevgilisi Ezgi Şenler’in kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorusuna yanıt verdi. Buray, “Kesinlikle karışmaz. Ben de onun giyimine karışmam” diye konuştu.

Ezgi’nin ailesiyle tanıştığını açıklayan Buray, “Ezgi ile iki gün baş başa Kıbrıs’ı gezdik. Ezgi ailemle tanışıyor. Ezgi benim bir şarkımı etiketleyip şarkı çok güzel olmuş diye yazdı. Sonra konuşmaya başladık. Böylece sosyal medyadan tanışmış olduk” dedi. Buray, ayrıca 11 Ağustosta yeni single nı çıkaracağının müjdesini verdi.

Röportajın ardından kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin karşısına çıkan Buray, sevilen hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan coşkulu şekilde seslendirdi. Muhteşem performansının yanı sıra eşsiz sahne şovlarıyla da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Buray, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.

Fundyy " Hayaller İptal "Şarkısını yayınladı!

TÜRK müzik dünyasının sevilen isimlerinden FUNDYY yepyeni şarkısı Hayaller İptal ‘’ ile sevenleriyle buluştu.Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Efe Can, Mix - mastering işlemide Kutay Sarıgül tarafından tamamlandı.

‘’Hayaller İptal’’ , sürükleyici sözleri ve akılda kalıcı melodisiyle dinleyicilerin beğenisini kazanmaya şimdiden aday.Bu etkileyici şarkının klibi de Fundyy tarafından yönetildi. Mahzen Fabrick Youtube kanalında yayınlanan klip, şarkının sözlerine uygun bir şekilde tasarlandı ve Fundyy bu şarkısındada kendi özgü tarzını yansıtmış oldu.

Tolga Karadeniz ve Olga dünya evine giriyor

Ünlü İşletmecilerden Tolga Karadeniz ve Yakutistan'lı Ünlü Girişimci İş Kadını Olga Krivonogova hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Yaz tatillerini Aydın'da yer alan Pamucak Richmond Ephesus Otel'de yapan Tolga Karadeniz ve Olga Krivonogova aldıkları sürpriz bir karar ile 6 aylık birlikteliklerini dünya evine girerek devam ettirme kararı aldılar.

Ünlü İşletmecilerden Tolga Karadeniz, geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada " Yakutistan'dan gelin getiriyorum.Olga Krivonogova ile hayatımızı birleştirme kararı aldık.Kendisine "Altın Kelebeğim "diye hitap ediyorum benim için çok özel birisi kendisi çok zeki ve güçlu bir kadın aynı zamanda her erkeğin arkasında güçlü ve zeki bir kadın kesinlikle olmalı.Olgayı ilk gördüğümde işte evleneceğım kadın bu Kalbimde bir yıldız gibi parlıyor" diyerek açıklamalarını bitirdi.