Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta aile hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan Yargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.

Yargıtay'dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren aile hukukuna ilişkin çok önemli bir karar ortaya çıktı. Yargıtay, 'damat adayının, düğün öncesi gelin adayına ödemeyi vadettiği mal ya da para' olarak bilinen 'Mehir’le alakalı emsal teşkil edecek bir karar verdi. Yüksek mahkeme; resmi nikâh akdi yapılmadığı takdirde Mehir senedinin geçerli bir belge olmayacağına hükmetti.

Son dönemde karşımıza çok sık çıkan aile hukukuna ilişkin vakalarına bir yenisi daha eklenmiştir. Yargıtay tarafından aile hukuku konusuna ilişkin özellikle resmi nikâh olmadan Mehir senedinin geçerli bir belge olmadığına ilişkin önemli bir karar bulunmaktadır.

Yargıtay, “Damadın evlenirken geline verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para ya da mal” olarak bilinen 'Mehir’e ilişkin dikkat çeken bir karara imza atmıştır.

5 senelik evliliklerini şiddetli geçimsizlik nedeniyle sonlandırmaya karar veren çift aile mahkemesinde boşanma davası açmışlardır.

Aile Mahkemesi'ne başvuran davacı genç kadın, resmi nikah yapmaksızın imam nikahıyla evlendiği kocasının alkol kullanması, düzenli ve yeterli gelirinin olmaması, ekonomik durumu hakkında yalan söylemesi sebebiyle boşanmak istediğini belirtir dava dilekçesini sunmuştur.

Kocasının, ailesi tarafından imzalanan Mehir senedinin tahsilini talep eden davacı kadın; davalıların mehir senediyle 500 gram 22 ayar altın borçlandıklarını, bu borçlarını ödemediklerini ileri sürerek; altının dava tarihindeki değeri olan 85 bin TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmişlerdir.

Davalılar davanın reddini talep etmişlerdir. Aile Mahkemesi; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Hem davacı hem de davalılar kararı istinaf Mahkemesine taşımışlardır. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları yerinde bulmayarak reddetmiştir. Kararı davalılar temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk dairesi girmiştir.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, resmi nikah olmadan mehir senedinin geçerli sayılamayacağına hükmetmiştir.

Yargıtay’ın vermiş olduğu kararda, belgenin evlilik birliğinin gerçekleşmesi amacıyla düzenlendiği ancak davalı ve davacı arasında resmi nikah akdi yapılmadığı, bu itibarla da söz konusu belgenin geçerliliği olmadığı belirtilmiştir.

"Buna göre ilk derece mahkemesince; davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir" denilen kararda "İlk derece mahkemesi kararının, bozulmasına karar verilmiş olduğundan, işbu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının da kaldırılmasına karar verilmiştir" denilmiştir.