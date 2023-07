Evet, herkesi bir ev telaşı almış durumda. Ama konumuz evlerin şekli, genişliği veya fiyatları değil.

Sosyal medyada bizi evlerine davet edenlerin çılgınlığı. İnsanlar fenomen olmak adına evlerinde minik dizi tadında videolar yüklemeye başladı.

Birbirimizi evinin içine kadar biliyoruz artık. Tabii ki konu ev olunca eşler, çocuklar ve büyükler de bir yerinden dahil oldular.

Ne zaman eğitici ve bilgilendirici sosyal medyada kaynak arasak stüdyo evlerle karşılaşır olduk.

Bazıları insan ilişkileri üzerine bazıları komedi bazıları da bazıları da sırf olmak için var olanlar.

Zamanınızı boş işlerle öldürmek için birebir stüdyoya çevrilen evler ve hayatlar.

Nedense iyi kitaplar, iyi filmler ve eğitici programlar bu kadar ilgi çekmedi.

Sanırım hayatımızın bir özeti olsa gerek bu stüdyo daireler ama o kadar da meraklı olmasak gerek özel hayatlarımıza.

Tersten bakacak olursak da izleyen bir kitlesi olanların bunları üretebilecek kadar enerjileri ve zamanları bulunmakta.

Anlaşılan o ki bir görsel veya içerikte içinin doluluğuna da bakan kalmamış.

Bir kitabı bile içi bilgi içermiyorsa okuyamayan bir kitle varken bu başıboşluk nereden gelmekte diye meraklanıyoruz.

Hadi yetişkinler bir şekilde bertaraf edebilir bu durumu da ama ya çocuklar ne yapacaklar? Stüdyo evleri mi örnek alacaklar veya bunun kendilerine yararı olmayacağını anlayabilecekler mi diye de telaş içerisindeyiz.

Artık her çocuğun kendine özel bir kanalı var ve kendileri de bu tarz girişimlerde bulunmaktalar. Çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak stüdyolara değil eğitim, bilim ve kendilerini keşfedebilecekleri geliştirici etkinliklere yönlendirilmeli.

Dizi, filmler ve hiçbir yararı olmayan programlardan yeterince canımız yandı toplum olarak.

Her ev bir kütüphane her yer bir eğitim yuvası olacakken ün ve fenomenlik uğruna yapılan bu tarz girişimlerin kimseye bir faydası bulunmadığı gibi kültüler olarak da toplumu zayıflatma.

Kültürlerin çarpıtılması, dilin iyi kullanılmaması ve örnek alınmayacak kadar içi boşaltılmış hayatların gözler önüne serilmesi de cabası.

Siz siz olun yine de bilim, eğitim ve aydınlık bireylerin ışığından ayrılmayın.