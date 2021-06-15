Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Müzik kariyerim henüz çok yeni. Başındayız halen.

Epey şarkı çıktık evet ama yine de üzerine bir şeyler koymaya çalışıyorum ben.

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

En son Ah Ellerim Kırılaydı adlı şarkıyı çıktık, 2. Ayında 86 milyon izlenmesi oldu. Benim için çokça geç kalınmış bir projeydi aslında . İlk nakaratını okuyup instagram sayfamda paylaştığımda aldığı hoş geri bildirimlerden zaten belliydi .

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

En büyük hayalim pandemi bittiğinde ERASMUS işini çözmek ve yüksek lisansı bitirmek . Artık üniversitelerde de derse girmek istiyorum.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Müzikle çocukluktan beri tanışıyorum. Hep vardı hayatımda .İlk şarkı , ilk kariyer tabii ki Bu Benim Öyküm ile oldu.

Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Her döngü değişiyor .Moda değişiyor , gündem değişiyor. Bununla birlikte müzik değişiyor.Bu değişkenlikte de albüm yerini tekli şarkılara bıraktı. Ben de tekli tercih ediyorum. Albüm de her şarkı hakettiği değeri görmüyor bu beni bir çıtır üzer.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Ben single tercih ediyorum efendim.

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Rakip hiç bana göre bir kelime değil.Herkes kendi yağında kavrulsun ve herkes kendi yerinde iyi olsun ,sağlıklı olsun inanın beni geçmiş arkada kalmış hiç önemsemiyorum.

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Olmaz olur mu... Bir dönem kitap okuma alışkanlığımı yitirdim. Ben hep uykudan önceki o 2 saat sürede kitaplarımı okumayı tercih ederdim. Sahneler geç saatte olduğunda ise bu yerini tamamıyla uykuya bıraktı . Ama şimdi tekrar kitap okuma dünyalarındayım .

Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

İnsanız biz . Her şeyi yaşamak asıl gayemiz. Ünlü olduğum süreçte şükrolsun yaşamadım. Ama önceden yaşadım. Bir şeyi alabiliyorsak diğerinde gözümüz kalıyordu. Bence insanı büyüten durumlar bunlar . Bazen iyi ki yaşadım diyorum.

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

Hiç yok efendim.

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

Şükürler olsun olmadı öyle bir konu.

Youtube izlenmelerinden gelir sağlıyor musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu?

Evet sağlıyorum. Şükürler olsun . Her şeye şükür şükür diyeceksiniz ama ben de her şeyin başı öyledir.

Youtuberların müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Aslında kötü bulmuyorum .Bazısı içindeki cevheri keşfediyor . Bir kısmı da zaten olmadığı için yorumlarla vs eleştiriliyor ve geri dönüyor YouTuber olmaya.

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Hayatımın genel kuralı” mütevazi” olmaktır. Kimseyi kırmamaya, herkesle iyi iletişimde olmaya dikkat ederim. Bu hayatımda da böyle sahnemde de aynı şekilde.

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Sevda sırrınan olur der Neşet babam. Bağırı bağırı değil gönülden sessiz sessiz olur .

Sosyal aktiviteleriniz var mı? Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

Bi kamp ekibimiz var birlikte kampa gideriz, buluşup öğlen yemeği yeriz genellikle , eğer Mersin’de isem sabah koşularına bayılırım.

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Kimisi yaptığı her şeyi herkes bilsin istiyor . Kişiye kalmış bir durum yani.

Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Şöyle söyleyeyim benim için çıkmış iş bitmiş iştir . Ertesi gün yeni şarkı için çalışmalar yapmaya başlarım. Bu süre ne kadar uzun ve verimli olursa diğer şarkıya öyle yansır. Sebebi bence bu.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Bir dönem aldım. Sonra oradan öğrendiklerimizle menajerim Ece’yle seçmeye , karar vermeye başladık. Dolaplarımızı birleştirip ikimiz giyiniyoruz.

Pandemi döneminde sahne alabiliyor musunuz? Sahne için ne gibi önlemler aldınız?

Ben YouTube kanalım üzerinden etkin olmaya çalıştım . Online konserler verdim.

Hayatında "Seni çok bekledim" dediğiniz birisi oldu mu?

Olmadı. Beklemek tahta kayığın tahtaları parçalanmamış haliyle aynı limanda beklenmesine benzer . Kimseyi bıraktığınız gibi bulamazsınız diyor şair. Gelir , yıkık dökük gelir toplamak ise herkesin harcı değildir .

Kadınlar maruz kaldıkları olayları hiç çekinmeden açıkça dile getirebiliyor bu durumu nasıl buluyorsunuz ?

Şükürler olsun. Biz bunun için çok sabrettik.

Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Ben hayatıma bir plan otuttuğum taktirde gerisi çorap söküğü gibi gelir .

Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

Acele etmeyin. İçinizde birazcık bu mesleğe dair sevgi yoksa kalkışmayın. Sevgi bütün kapıları açar bunun olumsuzu ise her şeyiyle olumsuz devam eder .

Türkiye'de müzik sektöründe Barış Manço, Erkin Koray gibi sanatçılar çıkmıyor. Çıksa da eski şarkıları yorumlamak istiyorlar. Bunun sebebi sizce nedir?

Şarkı yazan insanlarımız artık az. Az olduğu gibi de 8-9 satırlık basit cümlelere şarkı diyorlar.

İçerik ve anlam gücü düşük. Yazım bütünlüğünden yoksun. O yüzden eksiğiz bence.

Pandemi döneminde Sanatçılar için açıklanan destekler sizce yeterlimi?

Tabii ki değil. Ama hiç olmaması inanın iyi değil . En azından 1-2 bir şey yapıldı .

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Hayatta görmediğim , adını telaffuz etmediğim, kundaktakinden bastonlusuna kadar bir sürü takipçim, sevenim oldu. Bu bu dünyaya ve bana yeterdi. Sizi seviyorum.