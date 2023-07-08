Meta’nın Twitter rakibi Threads lansmanından bir gün sonra 50 milyon kullanıcıya ulaştı

Meta’lar Twitter’ın yeni rakibi Threads , Çarşamba gecesi halka çıkışından bu yana ilk tam gününde, Instagram’ın zaten çok büyük olan kullanıcı tabanıyla güçlenerek büyümede patlama yaşadı. Metin tabanlı sosyal medya platformunun, bazı kullanıcıların katılım bilgilerini yayınladığı ekran görüntülerine göre halihazırda 50 milyondan fazla kayıt oluştu.

Twitter’ın sahibi Elon Musk, uzun süredir avukatı olan Alex Spiro’nun Meta’ya şirketi ticari sırları “yasadışı bir şekilde kötüye kullanmakla” suçlayan bir mektup yazdığı için Threads hakkında dava açması bekleniyor. Meta’nın iletişim direktörü Andy Stone,yanıt olarak Threads’te “Threads mühendislik ekibindeki hiç kimse eski bir Twitter çalışanı değil” ifadelerini kullandı.

Twitter’dan farkı nedir?



Twitter, gazeteciler, politikacılar ve akademisyenler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmasıyla ve haberlerin sık sık kırıldığı bir yer olarak bilinirken, Meta’nın Konuları, görsel olarak farklı kullanım durumları olan Instagram’a bağlı olması nedeniyle çok daha geniş bir kitleye ve odak noktasına sahip olabilir. Meta ile çalışmaya alışkın olan birçok reklamveren, özellikle Twitter’ı marka açısından daha güvenli görüyorlarsa, muhtemelen Twitter’a bir alternatifi memnuniyetle karşılayacaktır. Şirket, Instagram’ın topluluk kurallarının Konular için de geçerli olacağını söyledi.