Bireyler hem kendi canlarını korumak hem de başka insanların hayatını korumak için trafik kurallarına uymalıdır. Geride bıraktığımız dokuz günlük bayram tatilinin bitmesiyle dönüşler başlamış ve beraberinde trafik yoğunluğuna neden olmuştur. Trafik yaşamımızın bir parçasıdır. Sağlıklı ve uzun bir yaşam , karşılıklı nezaket ve anlayışlı bir hayat sürdürmemiz için trafik kurallarına uymamız büyük bir öneme sahiptir. Maalesef küçücük bir hatadan dolayı insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Özellikle hız sevdası, emniyet kemerinin takılmaması ve buna benzer sebeplerden dolayı ciddi ve ölümcül kazalar meydana gelebiliyor. Trafik kazalarında her yıl binlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu kazalar dikkatsizlik, kurallara uymamak ve kişinin kendine aşırı şekilde güvenmesinden kaynaklanır. Ne olursa olsun ekranlardan izlediğimiz kaza haberleri, tedbir almadığımız ve kurallara uymadığımız sürece bizim de başımıza gelebilir. Bu yüzden seyirci olmaktansa önlem almak hepimiz için en iyisidir. Hepimiz temel trafik kurallarına uymalıyız, uymayanları uyarmalıyız. Çünkü kazaları araçlar değil, insanlar yapar. Herkese kazasız sağlıklı günler dilerim.