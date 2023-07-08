Son zamanlarda Fransa da yaşanan olayları kaygıyla izliyoruz. Bu olayların sebeplerinden biriside ne yazık ki göçmen sorunudur. Göçmenler gerek sosyal sebeplerle bazen de savaşın olması nedeniyle ülkelerini terk ederek kendilerini daha güvenli gördükleri ülkelere göç etmektedirler. Bu göçmenler, genelde gittikleri yerlere uyum sağlamak yerine, kendi kültürlerini ve yaşamlarını o ülkeye uyarlamaya çalışarak bazı kargaşaya neden olmaktadırlar, mesela Suriye, Afganistan Irak gibi çoğunluğun oluşturduğu ülkemizdeki göçmenler, parklarda, sahillerde hiç de bizim kültürümüze uymayan davranışlar sergileyerek toplumumuzun tepkisini çekecek hareketler yapmaktadırlar.

Geçenlerde İzmir Belediyesi toplumun tepkisi üzerine bazı yerlerdeki Arapça tabelaları indirmesi gerçekten takdire şayan bir davranıştı, kendilerini kutlamak lazım. Toplum olarak en büyük endişemiz ileriki zamanlarda, bu göçmenlerin örgütlenerek ülkemizde kargaşa çıkarmalarıdır, bu da ülke olarak hiç birimizin istemeyeceği bir şeydir sanırım.

Devletimizin yapması gereken en önemli şey, bu göçmenleri en kısa zamanda ülkelerine gönderip, halkının bozulan huzuruna yeniden kavuşturmalıdır.

Yarın daha geç olmadan, bir an önce tedbirler almak herkesin yararına olacaktır.