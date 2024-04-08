Sürekli ertelenen ve yeniden ertelenmesi gündeme gelen, adeta arapsaçına dönen Süper Kupa sonunda Şanlıurfa’da oynandı, ama nasıl oynandı…

Fenerbahçe protesto amacıyla U19 oyuncularını öğlen oynadıkları maçın ardından aldı apar topar Şanlıurfa’ya götürdü. Çocukların da bünyesi şaşmıştır diyeceğim ama Suudi Arabistan’dan da bir nevi alışkınlar. Yine böyle, maça 3 gün kala bir anda talimat verilmiş ve Riyad’a götürülmüşlerdi ‘anlamsız’ bir şekilde. Riyad’a hiç girmiyorum çünkü orada hala aydınlanmamış bir ton konu var. Maçın Şanlıurfa’ya alınması doğru bir karardı, deprem bölgesi olduğu için halka da moral olacaktı ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ve yönetim kurulunun aldığı bu hatalı karar maalesef halkın tüm hayallerini tuzla buz etti. Galatasaray cephesinde durum tam tersi; Sarı-kırmızılılar bu konuları hiç umursamayarak gitti Şanlıurfa’ya tam kadro, hafta boyunca da analizler taktiksel çalışmalar yapıldı. Hatta analizler o kadar iyi yapıldı ki rakip takım sahadan çekilemeden savunmadan çıkartılan bir topla oluşan atakta 1. dakikada Galatasaray Icardi’yle golü buldu ve tarihe geçti bu gol. Sonrasında Galatasaray halka jest olsun diye kendi içinde 2 takım çıkartıp antrenman maçı yaptı ve az da olsa bir seyir zevki oluşturdu oradaki insanlara. Bu arada Fenerbahçe’nin aldığı bu kararın ben herhangi bir etki yarattığını düşünmüyorum Şanlıurfa halkında oluşturduğu negatif duygular ve tepkiler hariç… Kupa Galatasaray’ın müzesine gidecek, TFF organizasyonun zararlarını kurallar gereği Fenerbahçe’ye ödetecek, Fenerbahçe gelecek sezon Türkiye Kupası’na katılamayacak ve lig şampiyonu olursa Süper Kupa da oynayamayacak. Yararını bilmem ama sarı-lacivertli camiaya zararlı bir karar bana göre oldu bu. Avrupa maçı olduğu için ertelenmesi istenen bir karşılaşmaya çıkılmadı, diyelim şimdi Fenerbahçe Avrupa’dan da elendi, üstüne bir de şampiyonluğu kaybetti, ya sonra? Bu ihtimaller doğrultusunda kime ne yararı oldu bu kararın, yok yere de dünya basınına yine rezil olduk. Valla bu kaçıncı rezillik sayamadım, bu sezon bir an önce bitsin de artık, sonrası Allah kerim…