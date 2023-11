Herhangi bir konuda ortada olmayan bir şeyler bulmaya veya icat etmeye verdiğimiz bir ad “Yaratıcılık”. Bazı durumlarda kullanabileceğimiz bir şey olsa da bazen de körelir anlamsız bir şekilde.

Hayatın monotonluğu esir aldıysa sizi mesela yaratıcılığınızı köreltir. Her gün aynı şeyleri yapmak ve yeni bir şey öğrenememek insanı yavaş yavaş bitiren nedenler arasındadır. Fazladan bir müdahaleye gerek kalmaksızın zaten yapabileceklerinizi bile yapamaz hale gelmeniz de çok olağan.

İnsanlar faaliyette bulundukları sürece ve bildiklerinin üzerine öğrenebilecekleri bir şeyler koydukça vardırlar. Her zaman yeni bir şeyler yapmak ve öğrenmek yaratıcılığınızı geliştirecek etmenler arasındadır.

Becerilerinizin artması her zaman yeni şeyler yapabileceğiniz anlamına gelir nihayetinde.

Diğer yandan da yeni yerler gezmek, yeni kitaplar okumak ve farklı türden bir şeyler izlemek hayal gücünüzü geliştireceği gibi yaratıcılığınız için de yararlıdır.

Kim istemez güzel bir söz söylemeyi veya yeni bir esere başlamayı. İnsanız ve doğamıza aykırı her zaman aynı sınırlar içinde olmak ve sınırlandırılmış hissetmek. Ne kadar özgür hissederseniz o kadar yaratıcı da hissedersiniz kendinizi.

Yaratıcılığınızın ölmemesi içinse olmazsa olmazlarınız da olmalıdır. Mesela bir eser çıkarırken ortaya güzel bir müzik eşliği olabilir. Sizi yaptığınız işe odaklayacak herhangi bir ritüel de olabilir bu.

Ne yaparsanız yapın ama yaratıcılığınızı engelleyecek dış müdahaleleri engelleyecek savunmalar da geliştirmeniz gerekli.

İnsanlar normal de savunmasız canlılar gibi geliyor bazen insana. Mesela manipülasyonları hissetmeyebilir ve zarara uğrayana kadar neye uğradığınızı bilmeyebilirsiniz. Yaratıcılığı öldüren etmenlerden biri de “Neye yarayacak, bunu neden yapıyorsun?” ile karşılaşmak olabilir. Nihayetinde her zaman tetikte de olamıyorsunuz.

Diğer yandan da yaptıklarınızın değersizleştirilmesi veya hak ettiği değeri görememesi de yaratıcılığınızı köreltmektedir. En azından amacına ulaşmasını istersiniz her ne yapıyorsanız. En azından bir konuda yaratıcılığınızı sergiliyorsanız bunun muhakkak bir amacı vardır.

Evet, her zaman bir amaç olmaya da bilir. Mesela en azından kendi içsel huzurunuz için de bir faaliyette bulunuyor ve bunun her şeyden farklı olmasını istiyor olabilirsiniz.

Her ne için uğraşırsanız uğraşı en önemlisi heyecanınızı ve yaratıcılığınızı yitirmemeniz olacaktır…