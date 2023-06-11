Yaz mevsimi insanı içine içine çeken, içimizi ısıtan bir mevsimdir. Bu mevsimde güneşin sıcaklığını kemiklerimize kadar hissederiz ve bol bol D vitamini depolarız. Yine Yaz denince aklımıza ilk gelen denize gitmek, taze meyve ve sebzeleri dalından toplamak, bol bol yürüyüş yapmak, dinlenmek en büyük keyiftir bizim için.Kış boyunca çalışıp yorulanlar, Yaz'ın bol bol tatil yaparak dinlenir ve enerji toplarlar. Aynı zamanda Yaz mevsimi hasat mevsimidir. Kış'ın yiyeceklerimizi yazdan hazırlarız ve kışın bile taze meyve sebze tüketmiş oluruz. Hazır gıdalar tüketmeyiz. Doğa en güzel meyve ve sebzelerini yazın verir bizlere, bunun kıymetini bilip iyi değerlendirmeliyiz. Yaz mevsimi bütün yorgunluklara verilen kısa bir mola gibidir. Dünya'nın farklı bölgelerinde farklı zamanlarda yaşanan bu mevsim bizim ülkemizde 21 Haziran'da başlayıp 23 Eylül'de yerini Son bahara bırakır. Her ne kadar son zamanlarda mevsimler normalin dışında seyretse de her mevsim gibi Yaz mevsimi'de doğamızın dengesi için önemli ve gereklidir. Yaz mevsiminin tüm güzelliklerini yaşamak dileğiyle şimdilik hoşça kalın...