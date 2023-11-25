ABD’nin 35. Başkanı John F. Kennedy’nin suikastın üzerinden 60 yıl geçti.

Görev süresi tüm ABD başkanları arasında en kısa olanlardan birine sahip olmasına rağmen genç Kennedy, eşi Jacqueline ile birlikte ABD başkanlık makamını sonsuza dek değiştirdi.



Kennedy yönetimi, savaş sonrası Amerika'yı yeni fırsatların ve yeniliklerin üstesinden gelmeye davet etti. Ocak 1961'deki göreve başlama töreninde Kennedy şunları söyledi: "Ülkenizin sizin için ne yapabileceğini sormayın. Ülkeniz için ne yapabileceğinizi sorun."



Sovyetler Birliği ile Soğuk Savaş'ın zirvesiydi ve Kennedy, dünya çapındaki diplomatik gezilerinde ABD'nin gücünü ve ikna kabiliyetini vurgulamak için elindeki tüm araçları kullandı. Kendisinin Paris'e giderken "Jackie Kennedy'ye eşlik eden adam" olduğu konusunda şaka yaptı ve "Ich bin ein Berliner!" ifadesiyle Batı Berlin'deki kalabalığa ilham verdi. Kennedy ayrıca 1962 sonbaharındaki Küba füze krizi sırasında nükleer savaş tehdidi konusunda rehberlik etti.



Kennedy'nin şok edici ölümü, hayatını ve mirasını dünyanın hafızasına sonsuza kadar kazıdı.





Teksas'taki ikinci gününe yakındaki Ft'de başladıktan sonra. Worth, Kennedy ve eşi Dallas'a uçtular ve burada başkan yardımcısı ve Teksas Valisi John Connally ve eşleriyle tanıştılar. Öğleden kısa bir süre önce, Kennedy ve Connally'nin ikinci araçta olduğu başkanlık konvoyu, bir konuşma ve öğle yemeği için şehrin şehir merkezinden Dallas Business and Trade Mart'a gitmek üzere havaalanından ayrıldı.



Arabalar tezahürat yapan kalabalığın sıralandığı caddeler boyunca ilerledi ve yerel saatle 12:30 civarında Ana Caddeden Dealey Plaza'daki Texas Okul Kitap Deposu'nun önündeki Elm Caddesi'ne döndü. Birkaç dakika sonra silah sesleri duyuldu ve hem Başkan Kennedy hem de Vali Connally kurşunlarla vuruldu.



Kennedy boynundan ve başından vuruldu, Connally ise göğsünden yaralandı. Limuzin, ölümcül şekilde yaralanan ABD başkanı için çok az şeyin yapılabileceği yakındaki Parkland Memorial Hastanesi'ne refakatçi eşliğinde hızla uzaklaştı. Ona son ayinleri yapması için bir Katolik rahip çağrıldı. Vali Connally, ciddi şekilde yaralanmış olmasına rağmen, acil ameliyattan sonra yaralarından kurtulacaktı.



Canlı radyo raporları sahneyi anlatırken, ABC, CBS ve NBC gibi büyük televizyon kanallarının yeni başlayan televizyon haber programları, trajik haberleri Amerikan halkına ulaştırmak için programlarını kesti.





Kennedy'nin naaşı Air Force One'a iade edildi; burada kalkıştan önce Başkan Yardımcısı Johnson, Amerika Birleşik Devletleri'nin 36. başkanı olarak yemin etti.



Başkan Johnson, Washington dışındaki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne döndükten sonra o Cuma akşamı ülkeyi teselli etmeye çalıştı.

24 Kasım Pazar günü, görkemli bir geçit töreniyle Kennedy'nin tabutu, atlı kesonla, Rotunda'da bulunduğu Capitol binasına götürüldü. Tahminen 250.000 kişi saygılarını sunmak için buraya geldi. Resmi cenaze töreni 25 Kasım Pazartesi günü 100'den fazla ülkeden devlet başkanları ve ileri gelenlerin St. Matthew Katedrali'ndeki resmi törene katılmasıyla düzenlendi.



Filmlere ve fotoğraflara kaydedilen en duygusal anlardan biri, JFK'nin en küçük çocuğu olan 3 yaşındaki John F. Kennedy Jr.'ın ('John John' olarak bilinir) ailenin yanından geçerken babasının tabutunu selamlamasıydı.





Dallas'ta polis, Teksas Kitap Deposu'nun yakın zamanda işe alınan bir çalışanı ve eski bir ABD Deniz Piyadesi olan Lee Harvey Oswald'ı tutukladı. 24 Kasım Pazar günü, polis Oswald'ı polis merkezinden ilçe hapishanesine naklederken, Dallas gece kulübü sahibi Jack Ruby onu canlı televizyonda yakın mesafeden vurdu ve Oswald iki saat sonra öldü.



Başkan Johnson, suikastı ve ardından suikastçı olduğu iddia edilen kişinin öldürülmesini araştırmak üzere, başkanlığını Amerika Birleşik Devletleri Başyargıcı Earl Warren'ın yapacağı Başkan Kennedy Suikastı Komisyonu'nu atadı. 889 sayfalık nihai rapor Johnson'a Eylül 1964'te teslim edildi.



Warren Komisyonu, Oswald'ın Başkan Kennedy'yi öldüren ve Vali Connally'yi yaralayan üç tüfek atışını yaparken tek başına hareket ettiği sonucuna vardı. Ayrıca Ruby'nin iki gün sonra Oswald'ı vurduğunda tek başına hareket ettiği sonucuna varıldı. Bu sonuçlara meydan okuyan çok sayıda komplo teorisi ve çalışmaya rağmen, bulgular tartışmalı olsa da, Başkan Kennedy'nin ölümüyle ilgili resmi hükümet tutumu olmaya devam ediyor.











