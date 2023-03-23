Dinçer KARACALAR

Ailenizin her bireyi için damak çatlatan güllaç



Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç, Babazade dokunuşlarıyla damak çatlatan bir lezzet haline geliyor. Babazade’nin meşhur baklavasından esinlenerek ürettiği güllaç çeşitleri, tatta baklavayı aratmıyor. Güllaç yapraklarının arasında Bol fıstıklı, cevizli veya fındıklı olarak üretilen çeşitleri şef Eren Can Özsaygılı şöyle özetliyor: “Ailenizin her bireyi için damak çatlatan güllaç. “Özel tariflerinden damak tadına özen gösterenler için manda sütlü güllaç da farklı kuruyemiş çeşitleriyle tepsiyle sipariş verebiliyor.

Sinoz Kozmetik, İtalya Kozmetik Fuarı’nda

16 - 20 Mart 2023 tarihleri arasında İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen, kozmetik endüstrisinde dünyanın prestijli fuarı olarak gösterilen Cosmoprof Worldwide Bologna’da Sinoz Kozmetik de yerini aldı.

1967 yılından bugüne İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen; cilt bakımı, kozmetik, parfümeri, estetik ve kuaförlük gibi bir çok alanı kapsayan fuar, ticari bir etkinlik olmasının yanı sıra kişisel değerlere de vurgu yapıyor.

Modern Sofraların 1000 Yıllık Mirası Paye Koleksiyonu Karaca’da

Modern tasarımları, yenilikçi yaklaşımı ile mutfak ve sofra ürünlerinde fark yaratan Karaca; Selçuklu Beylikler Serisinden ilham alınarak hazırlanan Paye Koleksiyonu ile tarihin izlerini sofralarınıza taşıyor. Ünlü şef Ömür Akkor danışmanlığında tasarlanan Paye Koleksiyonu modern sofraların 1000 yıllık mirasını Karacaseverlerle buluşturuyor.





MÜCEVHER USTASI STORKS İSTANBUL JEWELRY SHOW’DA IŞILDADI

Türkiye’nin ilk mücevher markası Storks, sektör devlerini buluşturan ve bu yıl 53. ‘si düzenlenen İstanbul Jewelry Show’da göz alıcı ve stil sahibi koleksiyonlarını tüm dünyadan mücevher meraklılarının ve sektör profesyonellerinin beğenisine sundu. Tasarım çizgisi ve özel koleksiyonları ile sektörde trendleri belirleyen Storks, fuarda ustalığını ortaya koyduğu baget yüzükleri, ışıltılı bir zarafet sunan bileklikleri, naturel renkli taşlar ile kombinlenen özel tasarımları ile ışıldadı

Bahar aylarında saçlarınız HC Care ile güçlensin

HC Care Saç bakım serisinde yer alan şampuanlar saçları derinlemesine temizleyip canlandırırken, saçın uzamasını destekleyerek güçlenmesini de sağlıyor.

Kış aylarından çıkıp bahara sezonuna girdiğimiz bu aylarda özellikle hava şartlarından dolayı en çok yıpranan saçlardır. Mevsimsel değişiklikler gibi doğal etkenlerin dışında yanlış ürün kullanımı, stres, çevre kirliliği, hamilelik, bazı tedavi yöntemleri, rüzgâr, su, saç boyası, perma, röfle, çok sık fön kullanılması, hormonal değişimler, bilinçsiz diyet gibi faktörler dönemsel veya sürekli saç dökülmesini tetikleyen nedenlerdendir.



SANAT VE MÜCEVHER BİR ARAYA GELDİ

Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show’un desteğiyle ikinci kez gerçekleşen “Art for Jewellery - Inspiration Hub” sanat ve mücevheri katılımcılarla buluşturdu. Mücevher Marka Danışmanı Aylin Gözen ve Lion Diamond’ın Kurucusu Öznur Yakın’ın projelendirdiği etkinlik, mücevher fuarında 4 gün boyunca sanatın ilham veren yönünü çeşitli paneller ve sergi alanıyla anlattı.

Ünlü Sihirbaz Kubilay QB Tunçer

‘ÇOCUKLAR MUTSUZ OLMASIN’ DİYE SAHNEDE…

Sinema ve tiyatro oyuncusu, sihirbaz, oyun yazarı, senarist ve akademisyen kimlikleriyle tanıdığımız Kubilay Tunçer, uzun zamandır sürdürdüğü sihir gösterisi ve aile şovu ‘Odadaki Sihirbaz’ı ‘Çocuklar Mutsuz Olmasın’ motto’suyla büyüterek çocukları sihir oyunlarının gücüyle buluşturuyor.

Oyunculuk, yazarlık ve sihirbazlık şapkalarıyla bugüne dek pek çok ödüle layık görülen Kubilay Tunçer, uluslararası arenada da sihirbazlık sanatı ile bilinen bir isim. Uluslararası Sihirbazlar Derneği (International Magicians Society) tarafından 2009’da Merlin Ödülü'nü alan ilk Türk sanatçı olan Tunçer, sihirbazlık kariyerinin rotasını şimdilerde çocuklara çevirmiş durumda. Ünlü sihirbaz, onlarca yıldır kalabalıkları kendine çeken illüzyonlarını şimdilerde sadece çocuklar için yapıyor.





MOR ARONYA’DAN HEM LEZZETLİ HEM SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK:

FREEZE DRY TANE

Mor Aronya, ileri gıda teknolojisi Freeze Dry yöntemiyle ürettiği kurutulmuş aronya meyveleriyle tüketicilerin beğenisini topluyor. Tazeyken dondurulup kurutulan aronya, öz suyunu ve tadını kaybetmeden lezzetli bir atıştırmalığa dönüşüyor.

Bağışıklık sisteminin güçlü bir destekçisi olarak bilinen “mucize meyve” aronya, en zengin bitkisel antioksidan kaynaklarından biri. Mor Aronya, aronya meyvesini; reçel, sirke, aronya suyu gibi pek çok formda ürettiği gibi, kuru meyve olarak da tüketiciyle buluşturuyor. Gün boyu zinde tutan ve pek çok hastalığa karşı koruyucu aronya meyvesinin mucizesini kurutulmuş meyve olarak da keşfetmek mümkün.





SUN ESSENTIAL İLE GÜNEŞTEN GELEN GÜZELLİK SAĞLIKLA ORTAYA ÇIKSIN



Biz kadınlara en iyi gelecek şey heyecanını yitirmemiş bir birliktelik ve doğru bir güneş kremi. Yıllardır akılla tek bir soru, En doğru güneş kremi hangisi? Bitmek bilmeyen günlük mücadelelerimize bir de güneş ışınlarının zararlı ışınlarından korunmayı ekliyoruz. Güneş ışınlarının ciltte yarattığı tahribatı çok iyi bilir hale geldik. Peki çözüm nerde saklı? Cilt esnekliğini kaybetmesin, kuruluk, kırışıklık, leke gibi durumlar oluşmasın kaygılarımızla denemediğimiz ürün kalmadı belli ki.

Yaşanan bu değişimler temelde güneş kreminin yetersizliği ve SPF derecesinin düşüklüğüne bağlı geliştiğinden; SPF+50 ve içeriğinde hyaluronic acid bulundurmaktadır. Hareem Sun Essentıal-Anti Spot ile kırışıklık ve lekeleri yok etmek artık hayal değil.

KADINLAR GÜCÜNÜ KENDİNDEN,

SAÇLARIMIZ GÜCÜNÜ BAKIMDAN ALIR!

Eğer bir mekana girdiğinizde önce erkeklerin dikkatini çekiyorsanız sıradan bir güzelliğiniz var demektir ama kadınların dikkatini çekiyorsanız, BİNGO! Saçlarımız ilk görüşte bizim hakkımızda çok şey söyler. Stil bir kimliktir. Baştan aşağıya, içten dışa bir bütündür. O zaman stil saçlarla başlar diyebiliriz. Mutlu bir kadın ve bakımlı saçlar her ortamda kendini belli eder. Hepimiz farklı saç tipine sahibiz ama ortak kaidemiz bakımlı ve güçlü saçlara sahip olmak aslında. Saçımızın doğal dokusunda olan ama zamanla gördüğü işlemler yüzünden bölgesel olarak kaybolan bir canlılık var. Yoğun kimsal içeren şampuanlar, sık yıkanan saçlar, ısıya maruz kalmış, sert taramalar ve yanlış işlemlerde saçlarımızdaki doğal ışıltıyı kaybetmemize neden oluyor. Bu noktada, BROSS KUAFÖR’lerinin sahibi Rıdvan Marangoz, saç tiplerimize özel yatıştırıcı bakımlarıyla canlı ve doğal bir görünüm vaad ediyor.

Emre Kaya şarkısına Oğuz Saral yorumu

“Ağla” çok ağlatacak

Türk pop müziğinin genç ve sempatik yeteneklerinden Oğuz Saral, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yeni projesi “Ağla”yı müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyor.

Sözü ve müziği başarılı sanatçı Emre Kaya'ya ait olan “Ağla”nın düzenlemesi ise Hatem Tutkuş'a ait.

Bir şarkıya bir hayat hikayesini sığdıran Emre Kaya şarkısının sözleri, dinleyicisinin ruhuna dokunarak, ayrılığın kalpten kalbe naif geçişini sağlayacak.



HASRET İLE DÖNDÜ

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren Anadolu Rock sanatçısı Mehmet Ali Babar, uzun bir aradan sonra sessizliğini ‘Hasret’ ile bozdu.

Hoşça kal isimli ilk albümüyle büyük çıkış yakalayan ünlü sanatçı Mehmet Ali Babar, Akademi Prodüksiyon etiketiyle 2 şarkıdan oluşan yeni singlesini piysaya sürdü. Samet Akkuş’un yönetmenliğini yaptığı single’de yer alan şarkıların söz ve müziği Mehmet Ali Babar’a ait.’Hasret’isimli singlesinin kısa sürede büyük çıkış yakaladığını dile getiren Babar, ‘Albümün ilk klibni çekecektim. Ancak yüreğimizi yakan deprem felaketi nedeniyle erteledim.İlk klibimi önümüzdeki günlerde çekeceğim’dedi.





İsmail Gül’den depremzedeler için kan bağışı çağrısı

Eyüp Sultan Lokumculuk ve Efe Eyüp Sultan Şekerleme’nin sahibi İsmail Gül, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti. Hatay doğumlu olan ve yaşanan büyük deprem felaketinin ardından hemen yardım çalışmalarına başlayan Gül, tüm personeliyle birlikte Kızılay’a gitti. Çapa Kan Bağışı Merkezi’nde yaralı depremzedeler için ekibiyle birlikte kan bağışında bulunan işadamı, herkese de kan bağışı çağrısında bulundu. İsmail Gül, bu örnek davranışının ardından çalışanlarıyla birlikte Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi’nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



