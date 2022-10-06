Dinçer KARACALAR

Ünlü oyuncu Merve Altınkaya'nın sempatikliği takdir topluyor

"Aldatmak" dizisine konuk olan oyuncu Serkan Özgül, başrol oyuncularından Burcu karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merve Altınkaya ile pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Güzel oyuncu Merve Altınkaya'nın setteki sempatik ve sıcak kanlı halleri herkesçe takdir topluyor. Setteki pozitif hava oyuncuları da pozitif yönde etkilerden reytinge de yansıyor.

Sezen Pişgin’İn Türkiye’den Amerika’ya uzanan serüveni

Türkiye'de Doğukan Manço, Aydın Kurtoğlu, 24 Ayar ve Günseli Deniz gibi başarılı sanatçıların menajerliğini yapan, Türkiye'nin popüler konser salonu Dorock XL ile çalışan ve birçok festivalin başarılı organizatörü “Sezen Pişgin” başarısını Amerika'ya taşıyor. 2006 yılında başlayan yolculuğunu 25 başarılı albüm projesi, yerli yabancı yaklaşık 2.450 konserin mimarı başarılı organizatör Türkiye ve Avrupa'da başarılı işlere imza atmış birçok sanatçıyı Amerikalı sevenleriyle buluşturacak.

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Murat Kaya’dan bir kahramanlık hikâyesi: Gayalı-Yüzyıllık Emanet

Anadolu’nun, sulh zamanlarında aranılıp sorulmayan yanık tenli, mahzun bakışlı, yufka yürekli delikanlılarının, vatan tehlikeye düştüğünde, nasıl da birdenbire ölümü hiçe sayan gözü kara kahramanlara dönüştükleri anlatılıyor kitapta:

“Onlar, neye ihtiyaç duyulursa ona dönüşebilecek saklı bir cevherle sürdürürlerdi yaşamlarını; üniformalarını çıkardıklarında mütevazı bir çiftçi, giydiklerinde ise ya şehit olurlardı ya da gazi...”

Yazar Murat Kaya, Gelibolu, Doğu Cephesi ve Kafkas İslam Ordusuyla Bakü’ye kadar uzanan bir sefere çıkarıyor okurları. Bütün bu cephelerde dokuz yıl boyunca savaşan dedesi Gayalı’dan, çocukken dinlediği gerçek savaş anılarını paylaşıyor bizlerle.

Bu kış dekorasyonda “doğallık ve organik formlar” ön planda…

Soğuk havaların etkisini hissetmeye başladığımız bu günlerde, vaktimizin çoğunu geçirmeye hazırlandığımız iç mekanları hem samimi hem de kullanışlı bir hale getirmeye hazırlanıyoruz. Toprak tonları ve renklerin soft pastel tonlarına geçiş yapacağımız bu dönemde, sıcak ve rahat bir atmosfer yaratmak için doğa ile ahenk içinde olan organik formları ön planda tutacağız. Kelebek Mobilya Tasarım Müdürü Gürkan Gülturan, bu kışın trendlerini ve tasarım tüyolarını paylaştı.

Simple ve Watsons, HAYTAP İşbirliği İle Bu Sene de Sokak Hayvanlarının Yanında!

İyi kalpli cilt bakım markası Simple, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Watsons ile sokak hayvanlarına özel bir projeye imza atıyor. Proje kapsamında Simple ve Watsons; Ekim ayı boyunca Watsons mağazaları, Watsons.com.tr ve Watsons Mobil Uygulaması’ndan yapılacak her Simple alışverişi ile sokak hayvanları için HAYTAP’a mama bağışında bulunuyor.

Sektörün motivasyon gücü “Golden Pulse Awards” sahiplerini bekliyor

Sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlerin, ajansların ve kişilerin başvuru ile katıldığı “Golden Pulse Awards” ödül töreninin ikincisi 5 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Sektör profesyonellerinin başarılarını tescilleyen ve sağlık alanındaki tüm paydaşları bir araya getiren ödül töreni, beş ana kategoride gerçekleşecek. Farma & OTC, Health & Wellness, Sağlık İletişimi, Marka Ekipleri ile birlikte özel ödüller Shangri-La Bosphorus Otel’de organize edilen görkemli bir gecede sahiplerini bulacak. Bu sene özel ödüller olarak “Yılın En Başarılı Projesi” ve “Ömür Boyu Başarı Ödülü” de takdim edilecek.

IN STREET Renkli modelleri ile Sonbahara Enerji Katıyor!

Türkiye’nin sneaker ve spor giyim zinciri IN STREET, trendler ile uyum yakalayan sneaker modellerinin yer aldığı rengarenk koleksiyonunu moda severlerle buluşturuyor. Kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü markaların en trend modelleri IN STREET Sonbahar/Kış koleksiyonunda!

Agah ve Tugz'dan "Canavar" Adlı Sıngle

Agah ve Tugz'dan "Canavar "gibi geri dönüş 5 li serinin ilk parçası olan Canavar'ın klip çekimileri geçtiğimiz günlerde ünlü yönetmen Sezai Demirer tarafından Reşadiye'de lüx bir malikane de çekildi.

"Canavar'ın klip çekiminde Ertuğrul Agah ve Tugz'un stil danışmanlığını Denizcan Kutlu üstlendi. "Canavar" şarkısının aranjesini Cenk Çelik yaparkan Agah ve Tugz'un fotoğraflarını klip yönetmeni Sezai Demirer tarafından çekildi.

Evmoda Home'un 11. mağazası İstanbul Maltepe'de açıldı

Ev sahipliğini Evmoda Yönetim Kurulu Başkanı Saraç Özdemir'in yaptığı açılış töreninde kurdeleyi Demet Şener ile Özdemir birlikte kesti. Demet Şener, açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Jürisi olduğu Miss Turkey yarışmasının birincisi Nursena Say'ın sosyal medyada eleştirilmesi konusunda şu sözleri söyledi:

"Bazı şeyler eleştiriliyor. Ama eleştirirken ana konular gözden kaçıyor. Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. Yurtdışında bizi temsil edecek kızın en iyi şekilde İngilizce konuşması lazım. 80/90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız.

KUN Art Space Yeni Sezonu Basako’nun ‘’Soyağacı’’ adlı kişisel sergisiyle açıyor!

8 Ekim- 6 Kasım

Kuzgun Art Space yeni sezona, çağdaş sanatın yetenekli isim ve projelerini uluslararası sanat arenasına taşımak üzere KUN Art Space adıyla devam etme kararı aldı. 2022-23 Sezonunu Basako’nun ‘’Soyağacı’’ adlı kişisel sergisiyle açan galeri, kısa süre önce kurularak Çukurova bölgesindeki en kapsamlı sanat galerileri arasında yer almayı başardı.

"KONUŞAMADIKLARIMIZ" DİKKAT ÇEKTİ

Film Genetik'in yapımcılığında Sedef Yağcı ve Alev Lina Aras’ın sunumuyla youtube üzerinden yayınlanan “Çingene Çadırı” isimli program yoğun ilgi gördü. Özgür kadının platformu olarak konumlanan programın sezon sponsorunun GLEEDEN isimli buluşma uygulaması olması seyredilme oranını önemli ölçüde etkiledi.

Fransız menşeli buluşma uygulaması GLEEDEN'ın konseptinde hazırlanan 5 bölümlük sezonun konuları "Konuşamadığımız" başlıklardan seçilince programlar beklenenin üzerinde ilgi gördü.

Aşkın Saati 19:03 ekibi yemekte buluştu

Çekimleri devam eden 'Aşkın Saati 19:03 ekibi, önceki akşam Nişantaşı’nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Keyifli vakit geçiren film ekibi yemek arasında Beşiktaş marşı söyleyip her birlikte kartal işareti yaptılar. Gecenin en eğlenceli anı ise Pascal Nouma’nın mekâna Beşiktaş marşı ile girmesi oldu tüm müşteriler ve film ekibi Pascal’ın söylediği Beşiktaş marşına eşlik etti.