Dinçer KARACALAR

Sevgililer Günü’nün vazgeçilmezi: Çikolata

Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. Birçok sevgili, hediyesini şimdiden ayarlamışken çikolata ise her yıl olduğu gibi bu yıl da sevgililerin vazgeçilmezi olacak. Bu özel günde çikolata satışlarında yüzde 29’luk talep artışı yaşanıyor.

Yüzde 29 artıyor

Çikolatanın sevgiyi anlatmanın en tatlı, en samimi yolu olduğunu belirten Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız, “Hediye verdiğiniz kişiyi mutlu etmemesi imkânsız gibi bir şey. Çoğunluğun da böyle düşündüğünü, Sevgililer Gününde artan taleplerden görüyoruz. Bayram ve yılbaşı dönemlerinden sonra talebin en fazla olduğu dönem. Geçtiğimiz yılda Sevgiler Günü dolayısı ile yüzde 29’luk bir talep artışı gözlemledik. Bu gerçekten büyük bir artış oranı. Bu sene de Sevgililer Günü’ne, bizim için gerçekten kıymetli olan bu talebi göz önünde bulundurarak farklı ürünler ve zengin stoklarla giriyoruz” dedi.

PETEK DİNÇÖZ'DEN 6 AYDA 5 SİNGLE

Petek Dinçöz'ün son teklisi 'Tanımam'

Popüler müziğin renkli isimlerinden Petek Dinçöz peşpeşe yayımladığı şarkılarla sahalardan uzaklaşmadığını gözler önüne sermeye devam ediyor. 2022 Eylül ayından bugüne kadar Petek Dinçöz 5 şarkısını video klipleriyle birlikte dijital müzik platformlarında dinleyicinin beğenisine sundu.

Saç bakımı lansmanına büyük ilgi!

Fransa’da fitoterapinin önde gelen markalarından Arkopharma’nın ünlü saç serisi Forcapil’in

Türkiye gelişi, JW Marriott İstanbul’da Oyuncu Akasya AsılTürkmen’in davetiyle kutlandı.

Oyuncu Beste Bereket, Melike Güner, Ece Uslu, instagram fenomeni Rüya Büyüktetik, şef Sedef İybar gibi pek çok ünlü isim ve basın mensuplarının katıldığı davette, Arkopharma Türkiye Genel Müdürü Pınar Akçam ve Uluslararası Pazarlama Direktörü Thierry Beauxis’de yer aldı.

Ariş Pırlanta’dan Sonsuzluğun Sembolü Tamtur Yüzükler

Pırlantanın benzersiz ışığını en güzel şekilde ortaya koyan Tamtur Yüzükler sonsuz sevgiyi anlatırken, stil sahibi kadınların şıklığını da tamamlıyor. Farklı pırlanta kesimleri ile mücevher sever kadınların tercihi Tamtur Yüzükler, 2023 koleksiyonunda beyaz, kırmızı ve sarı altın montürlü seçenekleriyle Ariş koleksiyonlarında yerini aldı.

Modaci Nil Uzun yeni yaşını sevdikleriyle beraber kutladı

Ünlü isimler için özel tasarım kıyafetler tasarlayan modacı Nil Uzun yeni yaşını sevdikleriyle beraber kutladı.

Ünlü modacı Nil Uzun yeni yaşını yakınlarıyla ve sevdiği ünlü isimlerle kutladı. Doğum günü partisi Bodrum’ dan sonra İstanbul’ da açılan Leo Akaretler’de yapıldı.Cemiyet hayatının çok sevdiği Ali sayar’ ın DJ kabininden canlı müzikleriyle bol bol dans edip eğlenen davetliler ve Nil Uzun, pastasını üflerken yeni bir aşk diledi.

SİLİVRİ'DE DİVA İZDİHAMI

Yaklaşık 10 yıldır inşaat sektöründe yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren, iş insanı Uğur Vergili’nin sahibi olduğu Başkent İnşaat, geçtiğimiz gün İstanbul Silivri’de hayata geçirdiği yeni projesi Aslınaz Konakları’nın tanıtım lansmanını gerçekleştirdi.

İstanbul Silivri'de gerçekleşen etkinliğe Bülent Ersoy, Şenol İpek, Tanju Çolak, Ece Erken, Özlem Yıldız, Saba Tümer, Petek Dinçöz, Demet Şener, Alişan, Buse Varol, İsmail Türüt, Ebru Polat gibi ünlü simalar katılırken, lansmanın ilgi odağı ise Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy oldu.

Kapadokya’da yoga ve pilates ile keyifli bir hafta sonu

Yoga ve Pilates Eğitmeni Şebnem Sürücü, 26-29 Ocak Kapadokya’da gerçekleşecek ‘7 Çakra ve Hareket Temalı Yoga-Pilates Kampı’na davet ediyor!

Soultreatstravel iş birliği ile Hanedan Suits’te düzenlenecek kampta her seviyeye uygun yoga ve pilates pratikleriyle çakralara odaklanılacak.

Şebnem Sürücü, kamp ile ilgili şu bilgileri verdi: “Ateş başında astroloji sohbetleriyle Güneş sistemindeki enerjilerle simgelenen evrensel enerjilerin, içimizdeki 7 çakra ile ilişkisini ve hangi çakranın hangi gezegen tarafından yönetildiğini konuşacağız. Dileyenlerin kişisel yıldız haritası seansı da alabileceği kampta, gün içinde Kapadokya gezisi ve şarap tadımı yapılacak. Dorodango atölyesiyle meditatif Japon sanatıyla tanışarak kendi kürelerimizi hazırlayacağız.

Ayrıca 15m2 nin sağlıklı vegan-şekersiz lezzetlerini tadacağız ve Bodhi Atelier’in yeni ürünleriyle tanışacağız. Yeni yılı bu keyifli buluşmayla karşılamak hepimize çok iyi gelecek.”

TÜRKİYE'DE İLK 3 SIRADA

1987 yılında Kazım Sağın’ın kurduğu Pames A.Ş'nin CEO olarak Kazım Sağın'ın kızı Yasemin Sağın Görgülü, CMO'su ise oğlu Ali Emre Sağın ikinci nesil olarak temsil ediyor.

Avrupa'nın 2. en büyük ayakkabı üreticisi Pames A.Ş iç pazarda da en büyük 3 marka arasında yer alıyor.

M.P, M.P ONE, M.P CLUB ve alt grup markaları ile Türkiye genelinde 2 bin 500 satış noktasında ve www.mp.com.tr alışveriş sitesiyle geniş kitlere ulaşıyor.

7'DEN 70'E HERKESİN TERCİHİ

MP ve MPONE markası yaş veya cinsiyet gibi kavramlardan ziyade doğumdan başlayarak yaşam boyunca rahatlıkla giyebileceğiniz ayakkabılar üretiyor.

Bottan sandalette, terlikten, çizmeye ve deri koleksiyonlarına kadar her çeşit ayakkabı alternatifi sunuyor.





BURSA KEBAP EVİ’NDEN 1 AYDA 5 YENİ ŞUBE...

Güçlü know how’ı ve franchise sistemi ile hızla büyüyen Türkiye’nin ödüllü iskender markası Bursa Kebap Evi, şube sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Türkiye’de 94, yurt dışında ise 12 şubesiyle misafirlerini ağırlayan marka, 1 ayda 5 yeni şubesini hizmete açtı. Marmara Forum AVM, İzmir Mavibahçe AVM, Sakarya Cadde 54, Antakya Paladium Avm ve Çorum AHL Park şubeleriyle kısa sürede ciddi bir büyüme gerçekleştiren marka, mart ayına kadar 6 yeni şube daha açmayı planlıyor. Yurt dışında da hızla büyümesini sürdüren ve yakın zamanda İngiltere - Londra Marble Arch şubesini açan marka; Mannheim, Kanada-Toronto, Suudi Arabistan – Riyad Rabwa Mall, Katar - Villaggio Mall şubelerini de açmaya hazırlanıyor.

Cappadocia Şampuan

Korykos (Kız Kalesi), Maridin (Mardin), Agrilia (Alaçatı), Hierapolis (Pamukkale), Damialis (Kız Kulesi), Ephesus (Efes), Cappadocia (Kapadokya) Bakım Serisi Şampuanlar, Koruyucu, Detoks etkili, besleyici, arındırıcı ve canlandırıcı özellikleri ile sadece Türkiye için özel olarak üretildi.

Bitkisel şampuan denince akla ilk gelen markalardan Lyonar Beauty'nin arkasındaki güç Caspilife. Firma Arge müdürü Ali Coşkun Bakaner, yeni ürünler hakkında şu açıklamaları yaptı.

"Kozmetik sektöründe Arge denince akla ürünlerin içeriği gelebilir. Doğrudur da. Ancak biz, yılların birikimine tarihi de katmaya karar verdik. Çalışmalarımızı Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini, kültürünü ve bitkilerini de araştırmalarımıza dahil ettik. Ortaya bizler için mutluluk ve gurur verici sonuçlar çıktı. Kadim medeniyetlerin izlerini halen taşıyan bu topraklarda, genel kimliğine uygun bir bakım serisi çıkartmak sadece isimler değil, ilgili yörelerin doğal bitki örtüsünün uygun özlerini ve tarihten bu güne kadar ulaşmayı başarmış formüllerini eklemeyi de gerektiriyordu."

Özel tasarım çanta

Sevgililer Günü’nde özel bir çantayla sevgilinizi mutlu etmeye ne dersiniz? İlhamını İstanbul’dan alan Khilios markasının yeni Tina modeli, ayarlanabilir askı detayıyla fark yaratıyor. Çantanın üstünde kullanılan kürk ise soft tonuyla kombinleri tamamlıyor.

En lezzetli, en canlandırıcı aroma blendler Vanilla Rococo’da!

Pastacılık dünyasının sihirli eli olarak anılan bir süredir Vakko L’Atelier dünyasında yer alan Vanilla Rococo, botanik serumlarıyla ünlü Lonjevite ile üç farklı, lezzet dolu aroma blend tasarladı.

Benzersiz lezzetleri ve hayalleri süsleyen pastaları ile Vanilla Rococo’nun Emaar Square’daki Pop-up store’u bugünlerde bu özel, rahatlatıcı ve en önemlisi lezzet dolu kokuları ile de anılıyor.

Kahve Tutkunları için en güzel Sevgililer Günü Hediyesi Jumbo’da

Birlikte olmanın değerini şık tasarımlarıyla vurgulayan Jumbo’nun, Homend’in küçük ev aletlerindeki tecrübesi ile buluşturarak tasarladığı Joy Pot kahve makinesi, kahveseverleri yepyeni bir kahve deneyimine davet ediyor. Beyaz ve bej renklerin halim olduğu; modern tarzı ile konumlandığı her noktada farklı bir dokunuş yaratmayı hedefleyen JumboXHomend mochapot, süt köpürtme fonksiyonu ve 4 farklı kahve programı ile lezzetli kahveler hazırlıyor.