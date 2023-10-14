Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehrimiz Gaziantep, tarih boyunca "Antep" olarak anılmıştır. Bu büyülü şehir, hem zengin tarihi hem de eşsiz mutfağıyla her ziyaretçisini cezbetmeyi başarıyor.

Gaziantep'in tarihine göz attığınızda, Antik Kent Zeugma, Bakırcılar Çarşısı, Atatürk Anı Müzesi, Rumkale, Fıstık Müzesi, AllaBen Göleti, Köklüce Kanyonu ve Gaziantep Kalesi gibi ziyaret etmeye değer pek çok yeri gözleriniz önüne seriyor. Bu mekanlar, tarih tutkunları ve fotoğraf meraklıları için adeta bir cennet.

Şimdi, Gaziantep mutfağına gelirsek, burası adeta bir lezzetler diyarıdır. Bayram Yuvalaması, Kuru Dolma, Fındık Lahmacun, Mahşe, İçli Köfte ve Sini Köfte gibi yöresel ana yemekler, damaklarda unutulmaz tatlar bırakır. Tatlılar konusunda da baklaya, katmer ve batma kaymak gibi seçeneklerle kendinizi şımartabilirsiniz.

Gaziantep'in sadece tarihi ve lezzetleriyle değil aynı zamanda iş imkanlarıyla da ön planda olduğunu belirtmekte fayda var. Geleneksel el sanatları, özellikle halı ve kilim dokumacılığı, cam işçiliği, hayvancılık ve turizm gibi sektörler, bölge halkının geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Gaziantep, Türkiye'nin en özel şehirlerinden biridir. Tarihi zenginlikleri ve eşsiz lezzetleri ile her ziyaretçiye unutulmaz anılar sunar. Bu büyülü kenti keşfetmek için bir sonraki gezinizi planlarken, tarih ve lezzet tutkunlarının listesinde en üst sıralarda yer almalıdır.