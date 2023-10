Bana göre kanaatkarlık her insanın sahip olması gereken önemli özelliklerden birisidir. Bu dünyada mutlu olmanın en büyük kaynağı kanaatkar olabilmektir.

Az ya da çok neye sahip olursak olalım en başta şükür sahibi olmalı, şükretmeyi bilmeliyiz.Kanaatkar olan kimse her zaman hesabını, kitabını bilen, bir işi yaparken iki kere düşünendir.Elindekinin değerini bilerek ona göre hareket eder.Kanaatkar olalım derken hiçbir şey almayın demek istemiyorum tabiiki de,sadece gerekliyse gerçekten ihtiyacımız varsa alalım diyorum. Ama hem durumumuz müsait değil, hem de hiç gereği yokken gördüğümüz her şeyi almak istememiz bence kanaatsizliktir.Son günlerde etrafımızda en çok gördüğümüz, yaşadığımız, tam da bu. Herkes hep daha fazlasını istiyor.Onda var bende neden olmasın düşüncesi ile hareket ediyor. Hiç ihtiyacı yokken bile almaktan kaçınmıyoruz gösterişi her şeyden üstün tutuyoruz.İşte bu da doyumsuzluğumuzu ve kanaatsizliğimizi ortaya çıkarıyor.Hepimiz istediğimiz her şeye sahip olamayabiliriz. Halbuki kanaatkar olup, aç gözlülük yapmadan sahip olduklarımızın kıymetini bilsek, onları imkanlarımız dahilinde kullanabilsek, daha mutlu bir hayatımız olur, daha mutlu kişiler olabiliriz. Kanaatkar insan ölçülü insandır.Elimizdekilerle yetinmek, hem bizi mutlu eder, hem de yaşadığımız toplumun ilerlemesini sağlar.

Şunu unutmayalım arkadaşlar; " Aza kanaat etmezsek çoğu bulamayız."