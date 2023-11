İnsanlara baktığımız zaman memnuniyetsizliklerin çok olduğunu görmek mümkün. Her memnuniyetsizlik eksik veya aksaklıktan ileri gelir.

Bir insan kendisiyle ve hayatla barışık değilse kendisi de dahil herkesten memnuniyetsizdir.

Hayattaki terslikler yaşamı ne kadar etkilerse bir o kadar memnuniyetsizlik yaratacaktır.

Diğer taraftan da ne kadar tamamız veya tamız diye bakmak gerekir.

Bardağın her zaman dolu tarafından bakmak lazım ama ya boşluklarımız daha fazlaysa?

Kimisinin de diline pelesenk olmuştur memnuniyetsiz tavırlar. Ne yaparsanız yapın memnun edemeyeceğiniz bir kitle mevcuttur her zaman.

Herkesin beklentisi ve isteği aynı olmadığı için her konu da herkesi memnun etmez.

Ortak değerler dışında herkesin birden memnun olduğu durumların az olması söz konusu.

Kimisi için de huzursuzluk çıkarmak için bahanedir ne yazık ki memnuniyetsizlik.

Her şeyden ama her şeyden şikâyet edebilmemiz mümkün. Şikâyet ettiğimiz her ne ise daha iyisini yapamadıkça memnun olmamak da bir çözüm değildir. En azından bir öneri sunulabilir neyden memnun değilsek.

Her konuyu değerlendiren insanlara göre basittir yapılması gereken şeyler ama gelin görün ki hayatın gerçeklerinde o kadar da mümkün değildir bu.

Bir insanı ömür boyu memnun etmek de imkânsız denecek derecede zordur çünkü insan psikolojisi her zaman sorun ve eksiklikler üzerine odaklanmaktadır.

En iyi yaptığınız işte bile huzursuzluğunu hissedeceğimiz birileri olacaktır.

Belki de elimizdekiyle mutlu olmayı bilmediğimizden ya da her zaman beklentimizi yüksek tutmamızdan kaynaklıdır bu memnuniyetsizlik.

Her şeyimiz tamken bile bir huysuzluk varsa o da çevremizde gelişen olaylardan kaynaklı olabilir ya da yetinmememizden.

O yüzden önce elimizde ne var ve yeterli mi bizim için diye sormak gereklidir önce.

Belki de mükemmeliyetçiliktendir hiçbir şeyden memnun olamamak. Keşke herkes kendi yaptığı işler için de mükemmeliyetçi olmuş olsa da belki daha az sorunla karşılaşma ihtimalimiz olur.

İnsanlardaki asıl sorun kendisi eksik yaparken, başkalarının tam yapmasını beklemesidir aslında.

Halbuki herkes kendisini eleştirse önce memnuniyetsizlik derecesinin azalacağı da bir gerçek.