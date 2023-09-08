Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Eylül günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın dikkatle izlediği görüşmeden tahıl koridoru konusu başta olmak üzere bölgesel istikrar ve barışı sağlama konuları masaya yatırıldı.

Batı ile sorunlar yaşayan Putin ile Erdoğan Türkiye seçimlerinden sonra ilk kez bir araya geldi. Bu ziyaret öncesinde aslında Ağustos ayı içerisinde Putin’nin Türkiye ziyareti olacağı söyleniliyordu. İleriki günlerde yine de bu ziyaretin gerçekleşebileceğini görebiliriz.

Son zamanlarda geçekleşen Türkiye’nin İsveç ‘in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Türkiye ziyareti gibi gelişmeler Kremlin’in tepkisini çekmişti. Bu sebeple bu gelişmelerin Türkiye-Rusya ilişkilerini etkileyip etkilemediği konusu çokça merak ediliyordu.

Görüşme ardından iki ülke açısından enerji, ticari ve bölgesel istikrar konularında işbirliğine devam eden ve geliştirme üzerine çalışmalara hız kazandıran bir tablo ile karşılaştık. Özellikle turizm alanındaki Türkiye’nin bu sezon kazanımlarının yanı sıra Rus doğal gaz alımı ve 3. Ülkelere ihracatı konusunda görüşme gerçekleşti. Zirve de konuşulan önemli bir konu da iki liderin de ticaretin yerel para birimi ile yapılması konusunda kararlı olmasıydı.

Şüphesiz en merak edilen ise Tahıl Koridoru sorununun nasıl çözüme kavuşturulacağıydı. Rusya’nın temmuz ayında Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinden sonra Türkiye’nin konu ile ilgili girişimleri devam etti.

Zirvede konu gündeme gelse de beklenildiği gibi somut bir adım ortaya çıkmadı. Çünkü Rusya ‘ya verilen vaatler gerçekleşmediği süre içinde Rusya bu konuda herhangi bir adım atmayacaktır.

Ancak biliniyor ki Türkiye ve Rusya tahil koridoru konusunda birlikte çalışmaya devam edecekti. Zaten Rusya Türkiye’nin arabuluculuk girişimlerine yönelik herhangi bir karşıtlık belirtmediği gibi durumdan da memnun olduğunu söyleyebiliriz.

Önümüzdeki günlerde Erdoğan Birleşmiş Miilletler Genel Kurul’unda konuyla ilgili çözüm önerileri sunacak. Bu açıdan Erdoğan’nın sonuç alma şansı çok yüksek görülüyor. Böylesi bir durum ülkemize prestij açısından katkı sağlamakla birlikte tahıl sevkiyatı alanında tedarik yapılacak coğrafyalara da güven açısından fayda sağlayacaktır.

Mutlu günler dilerim.