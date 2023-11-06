120 yıllık bir ulu çınarı, Türk futbolunun temel taşını,

Baba Hakkı’nın, Süleyman Seba’nın emanetini bir stajyer hocaya bırakırsan, kalkıp senin öz evlatlarına saçma sapan sözler sarf eder, sen de başkansız, yönetimsiz, başsız, kalır EMEK nedir bilmezlere laf anlatmak için çırpınırsın!

Hayatının en güzel yıllarının sahada meslektaşlarının EMEKLERİ üzerinden HAKSIZ kazanımlarla geçiren, gittiği her kulüpte statükocu bir tavır ile devrin adamı olan, babası yaşında bir otobüs şöförüne trafikte saldırmaktan geri durmayan kimseler, bu camianın ÖZ EVLADI hakkında konuşurken DESTUR çekmek zorundadır. Farkındayım, son yıllarda Beşiktaş kulübünün her bir değeri yerle yeksan edildi. Kulübün içerisi manevi olarak tarumar edildi. Dolayısızla haddini bilmekte zorlanan bir STAJYERİN böyle konuşması gayet beklenen bir hareketti. Dün akşam bir kere daha görüldü ki, işler bu ülkede ne zaman sarpa sarsa, Vatan, Millet edebiyatı devreye giriyor. Madem başkan hatırlatmıyor, biz ucundan tutalım meselenin…

Bak Burak efendi… 85 milyon 279 bin 553 Türk vatandaşının yaşadığı bu ülkede, hatta 175 bin 190 kişinin yaşadığı Beşiktaş ilçesinde, Beşiktaş kulübünde DEĞER YARGILARI üzerinden bu kulübe HAD bildirecek en son kişi sensin. Yazıkları olsun ki, kulüp başsız! Kulüp sahipsiz! Bir yönetici dernek ziyaretlerinden poz peşinde, bir başkası siyasi emelleriyle haşır neşir vaziyette, en başta olan kişi ise, ellerini kavuşturmuş, “kim bana düşman, kim dost” diye yukarıdan kulübü izlemekle meşgul. Oysa normal şartlarda seni Antalya’da BURAKmaları gerekirdi! Seni bu camia kabul ettiyse, sen bugün o yedek kulübesinde HOCAMSI tavrın ile dik bir şekilde durabiliyorsa, bu, camianın teveccüh gösterdiği Şenol Güneş sebebiyledir. Yoksa BURAK sen bu kulübün kapısından dahi geçemeyecek kadar KARAM TAYFA ürünü birisiydin. Madem bu kadar camianı düşünüyorsun, madem Beşiktaş’ın doğrandığını söyleyecektin, geçen hafta seni Rams Park’ta Halil Umut Meler lime lime ettiğinde neden sesin çıkmadı? Neden maç sonunda “Hakem ile alakalı konuşmak istemiyorum” diyecek kadar centilmendin? Antalya karşısında aldığın rezil kararlar ve yönetemediğin oyuncu grubundan dolayı 10 dakikada yediğin 3 gol sonrası mı aklına geldi Beşiktaş’ın hocası olduğun? Pardon unutmuşum… Galatasaray maçında, derbiden 3 gün önce maçın hakemini değiştirecek kadar KAPKARA olan Erden ağabeyine sarılmakla meşguldun… Aslında suç sende de değil… 120 yıllık bu kulübe, hem de şu kaotik dönemde STAJYER hocayı layık görenlerde asıl sorun… Az kaldı ama… Hem de çok az…

Bir kaç cümle de çirkin Mehmet ve avaresi olan Merkez Hakem Kuruluna… Buldunuz ya Beşiktaş’ı ring minderinde tek başına, gördünüz ya kocaman çınarı grogi bir halde, vurmaya devam edin! Maçın ilk devresinde Uganda Futbol Federasyonu tarafından bile EL VİCDAN denilecek bir pozisyonda, maçın tetikçisinin 10 metre dibinde, olan penaltıya bu kadar uzak kalmasına tek sebep sizin içinizde olan Beşiktaş nefretidir. Ama merak etmeyin, sizin de sıranız gelecek… Önce hanenin içerisini temizleyelim!