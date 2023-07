Her şeyin hazırını seviyoruz nedense. Cem Yılmaz’ın bir repliği geliyor aklımıza hemen “Yapılmışı var mı?” diye. Yani yapılmışı varken de uğraşmaya ne gerek var diye düşünülebilir.

Elbette ki gündeme bomba gibi düşen “Yapay Zekâ” dan bahsediyorum. Yapay zekâ çıktı mertlik bozuldu.

Evet, belki yaratıcılık için bir avantaj olabilir teknolojinin nimetleri. Ama ya yaratıcılığımız yoksa ve bizim yerimize bunu yapacak olan yapay zekâ varsa bu aksine bir dezavantaj olmaz mı?

Hiç yeteneği olmayan birinin yapay zekâ ile kitap yazması ne kadar etik veya hiç çizim tecrübesi olmayan birinin sadece komut vererek çizim yapması etik midir?

Konu her ne olursa olsun sizin elinizden çıkmayan bir şey ile övünmek de adaletsizliğe giriyor olsa gerek.

Teknolojinin gelişmesi ve bunu yararlı işler için kullanmak güzel olabilirdi ama kendisinin yapamadığını teknoloji ile yapıp “Ben yaptım oldu.” denilmesi de rahatsız edici olur.

Yapay zekâ kopyacılığın bile ötesinde. İnsanlara olmayan yetenekler veya vasıflar bahşetmiş olacak.

Karşı tarafın bir şekilde ayırabilmesi gereklidir bu durumu. Mesela geçmişinde herhangi bir üretimi var mı veya üretimleri arasında bariz fark var mı diye bakılabilir. Yine de ayırmanın çok zor olacağı malum. O yüzden kişilerin yeteneklerini de yapabileceklerini de iyi bilmek gerekiyor.

Yapılmışı varken insanların çaba harcamadan hazır ürünlere konması bir yerde de gerçekten yeteneğini sergileyenlere de haksızlık olacaktır.

Diğer yandan da her zaman hazır bulursanız olan yeteneğinizi de köreltmiş olursunuz. Köreldikçe de bir şey yapamaz hale gelirsiniz.

Olmaz ama bir anda teknolojinin yok olduğunu düşünün. Sizden geriye hiç şey kalmayacaktır. Benliğinizle beraber silinmeniz anlamına gelir bu da.

Bir başka teknolojiyi geliştirirken, geçmişi araştırıp tahmin etmeye çalışırken veya sağlık sektöründe yeni adımlar yaratabilecek gelişmeler vb. şeyler için yararlı olabilir. Ama yetenek gerektiren ve size özgü olan konular için tam bir fiyasko olacaktır. Bir kere sizin emeğiniz olmayacaktır.

“Eline sağlık.” deyimini “Yapay zekana sağlık.” İle değiştirmek gerekecek.

Şu an kullanımı yaygın mı ne seviyede bilemeyiz ama insan şaşar beşer de yapay zekâ şaşamaz mı bilemiyorum. Sonra birbirinin aynısı olan ürünlerin ortaya çıkması da muhtemel.

Bir başkasının yaptığı insanı mutlu etmez. İnsanoğlu egosunu başarmak üzerine kurmuştur ve bu başarıyı kimseyle paylaşamaz. O yüzden de ya yapay zekayı kullanmadığı hakkında yalana başvuracaktır ya da kendi yeteneğini kullanacaktı.

O yüzden de “Yapılmışı var.” demek yerine biraz çaba sarf edin kendiniz yapın.