Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşu 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatması ile başlar ve büyük mücadelelerin sonunda 29 ekim 1923'te ilan edilir.Bu tarihe kadar Türkler'in kurmuş olduğu hiçbir devlette Cumhuriyet idaresi yoktu. Devlet imparatorluk ile yönetiliyordu.Ancak 29 Ekim 1923'te Atatürk Cumhuriyeti ilan ederek halkın'da yönetimde söz hakkına sahip olmasını sağlamış, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" demistir. Atamızın sayesinde Türk Toplumu bugünkü Medeni yaşamına kavuşmuştur.Yurdumuz için en büyük kazançtır. Cumhuriyet bir erdemdir. Çağdaş olmanın göstergesidir.Daima ileri gitmek, adil bir şekilde paylaşmak, yaşamın kendisine el uzatmaktır. Cumhuriyet Halk, birliktelik ve kardeşlik demektir.Demokrasiyle yoğrulan halkımızın tercihidir. Bağımsızlık savaşımızın meyvesidir. Bugün Türk Halkının Milli Bayram günüdür.29 Ekim ülkemizin milli birlik ve beraberliğini pekiştirmek için bir fırsattır.Bu özel gün, halkımızı bir araya getirerek Milli Değerlerimiz olan; Özgürlük, Eşitlik, Adalet Demokrasi, Laiklik ve Cumhuriyetçilik ilkelerimizi güçlendirir.Bu özel gün Türkiye'nin Modern tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Geçmişi ve geleceği arasında bir köprüdür.

Bizler kolay kazanılmayan bir Cumhuriyetin çocuklarıyız.Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak Türk halkına güçlü ve bağımsız bir ülke bırakmıştır.Bizlere düşen en büyük görev ise, Cumhuriyet çocukları olarak Atamız'ın bizlere emanet ettiği ülkemizi en güzel şekilde korumak,İlke ve İnkılâplarına, millî değerlerimize sahip çıkmaktır.Bizlere en büyük "Eserimdir" dediği "Cumhuriyetimizi" hediye eden Atamızı ve silah arkadaşlarını tekrar büyük bir Minnet ve Saygı ile anıyorum... Ruhları Şad Olsun... Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.