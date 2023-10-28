Günümüzde ekonomiye olan ilgimizin her alanda arttığı bugünlerde okuma listemde yer alan, hatta kitaplığımdaki yerini de sağlamlaştıran "Siyah Kuğu" kitabı bu yazıyı yazmama ilham kaynağı oldu.



Hayatımız karmaşıklıkla doludur ve bu karmaşıklığı anlamak ve yönetmek için bazı temel felsefi prensiplere veya kısa yollara başvurabiliriz. Bu prensiplerin çıkış noktasına odaklanmak ve günlük hayatımıza ne gibi faydaları olabileceğinden bahsetmek istiyorum.



yüzyılda yaşamış olan William Ockham tarafından geliştirilen "Occam'ın Usturası" prensibi, karmaşıklıkla başa çıkmak için kullanılan bir ilkedir. Bu ilkeye göre, herhangi bir sorunu çözmek için en basit ve en az karmaşıklığa yol açan açıklama veya yöntem tercih edilmelidir. Başka bir deyişle, gereksiz karmaşıklıktan kaçınılması hedeflenmektedir.

Bu ilke günlük hayatta birçok şekilde uygulanabilir. Örneğin, iş hayatında karşılaştığınız bir sorunu çözmeyi düşünürken, gereksiz ayrıntılara saplanmak yerine temel sorunun ne olduğunu anlamaya odaklanabiliriz. Bazen bir sorunun temel nedeni oldukça basit olabilir ve karmaşık açıklamalara gerek duymadan sorunun ortadan kaldırılmasını sağlayabilir.



Bunun yanı sıra "Siyah Kuğu" fikri, beklenmedik olayların nadir olabileceğini fakat bu olayların oldukça büyük etkiler yaratabileceğini anlatır. Bu olayları önceden tahmin etmek çok zordur. Tahmin etseniz bile size inanacak insanları bulma ihtimaliniz oldukça düşüktür. Bu nedenle, beklenmedik olaylara karşı kendimizi hazırlamalıyız.



Siyah kuğu olaylarını daha iyi anlayabilmeniz için yakın zamanda meydana gelen ve hepimizi evlerimizde yaşlandıran COVID-19 salgınını verebilirim.



Günlük hayatta siyah kuğu olaylarına karşı neler yapabiliriz?



İşte burada devreye "Occam'ın Usturası" prensibi giriyor ve başımıza gelebilecek milyonlarca farklı olaya odaklanmak yerine basit temel noktaları dikkate alabiliriz.



Finansal Konular: Yatırım yaparken, her türlü durumu düşünerek hareket etmeliyiz. Ekonomik krizler veya piyasa dalgalanmaları gibi beklenmedik olaylara karşı kayıplarımızı minimumda tutabilmek için portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. Bir bakıma borsacıların tabiriyle "sepet yapabiliriz". Böylece sepetimizde yer alan farklı ürünlerden biri değer kaybederken diğerleri sayesinde yatırımlarımızı koruyabiliriz.



Sağlık ve Güvenlik: Kişisel sağlık ve güvenlik konularında, beklenmedik durumlar için acil durum planları yapabilir, bu planlar dahilinde kendimizi ve çevremizdeki insanları bilinçlendirebiliriz. İhtiyaçlarımızı göz önünde tutarak farklı isteklere cevap veren sigorta ürünlerini kullanmayı değerlendirebiliriz.



İş Hayatı ve Kariyer: İş dünyasında, beklenmeyen iş değişikliklerine veya ekonomik sorunlara karşı esnek olmak ve yedek planlar hazırlamalıyız. Ömür boyu öğrenme felsefesini hayatımızın temel felsefelerinden biri haline getirerek yeni şeyler öğrenmeyi sürdürebiliriz. Ayrıca, çalıştığımız sektörde, departmanda yaptığımız işle bağlantılı diğer işleri ve bu işlerin ihtiyaç duyduğu gereksinimleri öğrenerek gelecekte karşımıza çıkacak iş fırsatlarında kendimizi birkaç adım öne çıkarabiliriz.



"Occam'ın Usturası" ve "Siyah Kuğu" fikri, karmaşıklıktan kaçınmak, düşüncelerimizi sadeleştirmek ve beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmayı öğütleyen oldukça önemli düşünce tarzlarıdır. Bu prensipleri uygulayarak daha iyi kararlar alabilir ve hayatın sürprizlerine karşı daha iyi hazırlıklı olabilirsiniz.