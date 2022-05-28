Dinçer KARACALAR

Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisi Ada Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor!

Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisinde, 13 Mayıs / 3 Haziran tarihleri arasında Adasanat Etkinlik salonunda izleyicileri ile buluşacak.

George Stamatakis'in önerisi ile Gogo Smili ve Memet Güreli'nin birlikte gerçekleştirmek istedikleri peysaj sergisi projesi ALAN / TERRITORY sergisi ile ziyaretçilerle buluşuyor.

ORTAK ADIMLAR ATILDI

George Stamatakis'in önerisi ile Gogo Smili ve Memet Güreli'nin birlikte gerçekleştirmek istedikleri peysaj sergisi projesini gündemimize alarak çalışmalara başladık. Federico Brauer'in küratörlüğünde, her üç sanatçının yapıtlarının bir araya gelişlerinde nasıl ilişkileneceğine dair uzun görüşmeler ve fikir alışverişleri sonucunda ALAN / TERRITORY başlığı altında sanatçılar işlerini ürettiler.

Ray-Ban’in Yeni Koleksiyonu Efsanevi Başlangıçlarından Esinleniyor

Hayatın adeta durduğu anlarla dolu birkaç yılın ardından, Ray-Ban stilinin gözünden yeni bir başlangıcın hiç eksilmeyen iyimserliğini ele geçirmek için zamanda yolculuk yapıyor.

Dünyayı sizin gördüğünüz gibi ifade etmek için tasarlanmış Ray-Ban, daima zamanın, trendlerin ve klişelerin ötesine giderken; 2022’de de istisna kabul etmiyor. İkonik modeller, fark yaratan incelikli detaylar ve özel lenslerle oyuncularıyla geri dönüyor.

GLORIA JEAN’S COFFEES YAZI İKİ YENİ LEZZETLE KARŞILIYOR

Kaliteli kahvelerinin yanı sıra kendine özgü içecekleriyle ayrı bir lezzet şöleni yaşatan Gloria Jean’s Coffees, yazı iki yeni lezzetle karşılıyor. Süt ve meyvelerin eşsiz uyumuyla hazırlanan Pineapple&Coconut Chiller ve Watermelon&Coconut Chiller, yaz aylarının ferahlığını damaklara taşıyor.

11. Restoran Haftası’nda ‘35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nda

Türk mutfağının 4 sürdürülebilirlik elçisi seçildi

Restoran Haftası kapsamında düzenlenen “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”nın kazananları belli oldu. Metro Türkiye ana sponsorluğunda Dude Table tarafından 11. kez düzenlenen etkinlikte bu yıl ilk kez gerçekleşen “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması” ile Türk mutfağını geleceğe taşıyacak 10 genç şef, Türk mutfağının sürdürülebilirlik alanındaki elçileri olmak için yarıştı.

LOLİPOPLU KAHVEYE SAFİYE ENGELİ

Yakın dostları Erhan Kut ve Gani Arıkan'ın girişimleriyle İstanbul Pendik'te hizmet vermeye başlayan Harput Dibek Kahvesinde kumda kahve pişirerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Safiye Soyman ve Faik Öztürk samimi esprileriyle herkesi kahkahalara boğdu. ''Yolda gelirken Gülşen'in lolipop şarkısına denk geldik. Çok beğendim. Hemen bakkala koşup bir lolipop aldım.'' diyen Faik Öztürk, Safiye Soyman'ın ''Sayemizde reklam yapmasınlar aşkım'' uyarısıyla lolipopunu cebine geri koydu. ''Kahveye lolipop bandıracaktım hevesim kursağımda kaldı'' sözleriyle bir kez daha herkesi kahkahalara boğdu.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

2021 yılı Miss And Mr FashionTv yarışmasında birinci olan podyumların kraliçesi Dilara Kırmıt, Haziran ayı içerisinde Türkiye’yi temsil etmek üzere Lübnan’da yapılacak olan World Next, Top Model yarışmasında en iyi dereceyi hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kerem Bürsin'den aşşşırı sıcaklara cevap!

Lipton Ice Tea, Türkiye’nin en sevilen oyuncularından Kerem Bürsin ile olan yolculuğuna yeni reklam filmiyle devam ediyor. Geçen yaz çok ses getiren ‘Aşşşırı Ferah’ kampanyasının devamı niteliğinde olan reklam filmi için Kerem Bürsin tekrar kamera karşısına geçti.

Işıl Ayman ve Batuhan Kordel’den bir ay tutulması şarkısı:

“Sevsek de Olmuyor”

Işıl Ayman, “Gece” ep’sinde yer alacak ikinci şarkı “Sevsek de Olmuyor”u dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Kalplere dokunacak bu yeni şarkıda Işıl Ayman’a Batuhan Kordel eşlik ediyor. Sözü ve bestesi Işıl Ayman, düzenlemesi Oya Erkaya imzası taşıyan şarkı, Batuhan Kordel’in etkileyici yorumunun katkısıyla da dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Harbiye Açık Hava’dan Süper Star Ajda Pekkan Rüzgarı geçti.

Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında dün gece Süper Star 3 saat sahnede şarkı söyleyerek adeta insanları büyüledi.

Ajda Pekkan 2 yıl sonra tekrar çıktığı Harbiye sahnesinin her zaman çok heyecan verici ve farklı olduğunu söylerken, konserin açılışını Dalida’nın klasiklerinden “Mourir Sur Sence” isimli Fransızca şarkı ile yaptı.

Timsahtan Kahraman Babalara En Özel Hediyeler

Zamansız klasikleri yenilikçi tasarım bakış açısıyla yeniden yorumlayan Lacoste, yaratıcı hediye önerileri sunmaya Babalar Gününe özel iki yeni kampanya ile devam ediyor.

Aşk şarkılarının prensi geri döndü!



Aşk şarkılarıyla müziğe damgasını vuran İbrahim Aktolon, 2022 yazını yeni bir single ile karşılıyor. Söz ve müziği de Aktolon’a ait “Aleley”, dijital platformlarda yerini aldı.



“Hırsız”, “Kusursuz”, “Aşka İsyan”, “Üstü Kalsın”, “Küstah”, “Benim Hikayem” gibi çok sayıda hit şarkıya imza atan ve dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan İbrahim Aktolon, 2022 yazı için yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği de Aktolon’a ait “Aleley” adlı şarkı Aktolon Müzik etiketiyle yayınlandı.

Konyaspor Festivali Bütün Coşkusuyla Başlıyor!

Konyaspor’un 100. yılına özel düzenleyeceği festival, 11-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Stadyum içi konserler biletli, festival alanı konserleri ise halka açık olacak. Festivali'nin açılış ile kapanışında ışık ve lazer şovlarla mapping gösterileri olacak. ıIşık ve lazer şovlarla mapping gösterileri olacak.