1974 yılında İstanbul'un kalbinde dünyaya gözlerini açan bir öğretmen, Üsküdar Kız Lisesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. Ancak, hayat onu beklenmedik bir yolculuğa çıkardı. Özel sektörde reklamcılık alanında edindiği deneyimler, kariyerinin dönüm noktasını oluşturdu.

Eğitimle tanışması, reklam dünyasındaki yoğun tempodan ayrılıp, yetişkin öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktarma arzusundan doğdu. 6 yıl süresince Milli Eğitim bünyesinde görev alarak genç zihinlere rehberlik etti. Ancak bu, onun eğitim serüveninin sadece başlangıcıydı.

Yaklaşık 11 yıldır, Enstitü İstanbul İSMEK'te yetişkinlere yönelik eğitimler veren bu öğretmen, geniş bir yelpazede konuları kapsayan kişisel gelişim eğitimleriyle tanınıyor. Görgü kuralları, etkili iletişim, meslek etiği, iş hayatında iletişim, iş organizasyonu, beden dili, zaman yönetimi, motivasyon, liderlik, problem çözme karar verme, stres yönetimi, takım çalışması, çatışma çözme stratejileri ve hedef belirleme teknikleri gibi konularda uzmanlaşmış durumda.

Ayrıca, Şişli Mecidiyeköy İletişim ve Büyükçekmece Fatih Mahallesi Kişisel Gelişim Uzmanlık Okulu'nda eğitmenlik yapması, uzmanlık alanında elde ettiği bilgi birikimini öğrencilere aktarma misyonunu sürdürdüğünü gösteriyor. Büyükçekmece Fatih Mahallesi ve Avcılar Gümüşpala Kurs Merkezleri'nde de düzenlediği kişisel gelişim eğitimleri, öğrencilerle vakit geçirme ve deneyim arzusunun ne denli geniş bir coğrafyaya yayıldığının bir göstergesi.

Bu öğretmen, sadece bilgi veren bir eğitmen değil, aynı zamanda yaşamını ve deneyimlerini paylaşan bir rehber olarak öne çıkıyor. Onun hikayesi, sadece bir öğretmenin değil, aynı zamanda bir yol göstericinin hikayesi. İletişim, gelişim ve öğrenim sürecindeki bu isim, kendi öğrencilerine ve İstanbul'daki geniş katılımcı kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Hatice ŞİMŞEK hoca'nın öğrencisi olma ayrıcalığına sahip olduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum.