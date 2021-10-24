Gizem YILDIZ

Öncelikle sizleri tanıyalım mı?

K Sanat Dekorasyon A.Ş 2015 yılında kuruldu. Ev dekorasyon alanında imalat yaparak, bu ürünleri e-ticaret yoluyla satma fikri ile yola başladık.7 yaşına girecek firmamız sektöründe ilk 5 sıraya gelmiş bulunmaktadır. Firmamızın kuruluş tarihinden beri firmanın Ceosu olarak görev yapmaktayım.

Sizin bu alana eğiliminizdeki etken nedir?

Geçmişimde sanat ile ilgili etkinliklerde bulunmuş biri olarak 8 yıl profesyonel sahne hayatı, yüzlerce beste ve güftemin bulunduğu sanat ile iç içe biriyim. Çok da yabancı olmadığım bir sektörle başarıyı yakalamak sürpriz olmadı. İnsan severek ve disiplin ile çalışıyorsa arkasından meyveleri toplamak daha kolay oluyor.

Genelde hangi tür tabloları üretiyorsunuz?

Genelde o senenin en favori desenleri ve renkleri ne ise tasarımlarımızı o ürünler üzerine yoğunlaştırıyor, üretim planlamamızı o ürünler üzerinde gerçekleştiriyoruz. Burada grafik bölümünün üstün çalışması ve yönetim kurulunun duvar dekorasyon ürünlerin de destek vermesi bizi bir adım önde tutmaktadır. Müşterilerimizin yorumları ve değerlendirmeleri sonucunda her bir müşterimize uygun ve kaliteli tablo ve duvar dekorasyon ürünü üretiyoruz.

Pandemi dolayısıyla çoğumuz evlere kapandık. Bu süreç içerisinde ev dekorasyonuna olan ilgi daha çok arttı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnsanlar pandemi öncesinde bir ürünü dokunarak alıyorlardı. E-ticaret daha çok ikilemde bırakıyordu. Pandemi evresinde insanlara tek bir tercih sunuldu; o da e-ticaret. Bizim için insanların güvenini kazanmak zordu, ancak o süreç güven sorununu aşmamıza kolaylık sağladı. Sonuçta dünya genelinde artık bir sektör daha oluşmuş oldu. E-ticaret, bundan sonraki süreçte adını çok duyacağımız bir sektör olacak.

2021 yılının trend ürünleri neler?

2021 yılında şuana kadar en trend ürünler soft renklere sahip tablolar ve duvar dekorasyon ürünleri oldu ancak son çeyrekte tekrar siyah ağırlıklı ürün renklerine dönüş yaşandı.

Pandemi bütün iş kollarını etkiledi. Ekonomik olarak bu süreç size nasıl yansıdı?

Pandemi sonuçta ekonomik olarak firmamızı da çok etkiledi. E –ticaret satışı ne kadar çok olsa da yükseliş genelde gıda ve temizlik sektöründe ivme kazandı. Bu da bizim bulunduğumuz sektördeki yatırımlarımızı geciktirdi.

K dekorasyonun açıldığı güne geri dönüp şöyle bir baktığımızda bugünkü yerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tabi ki ilk kurulum dönemleri sancılı geçer, ama daha sonra insanların evlerinde, işyerlerinde duvarlarını süslemek çok hoş bir durum oluyor ve geri dönüşler bizleri çok memnun ediyor. Şuan geldiğimiz noktadan mutluyuz, ama daha yapılacak ve gelinecek çok yolumuz var. Çalışmaya ve üretmeye devam etmek zorundayız.

Dekorasyon sektörünün zorlukları nelerdir?

Her sektörde olduğu gibi ham madde sorunu var. Bu sorun eğer devletimizin desteği ile çözülürse daha fazla üretim ve istihdam sağlanır. Bizim en büyük ham maddemiz mdf ve bu ürün de yurt dışına ihracat yapılıyor. Dolayısıyla piyasada hammadde bulamama sorunu baş göstermektedir. Tabi ki bu konuda devletimiz yaptırımlar uygulasa da hammadde üreticileri fiyatlara ciddi zam yaparak adet olarak iç piyasaya çok az hammadde üretiyor. Biz üretimi üst seviyeye çekmemiz için devletimizden bize destek olmasını istiyoruz.

Dekorasyon ve tablo alanlarında reklam çalışmalarınız var mı?

Firmamız, dizi, sinema ve yarışma programlarına sponsorlukları devam ediyor. 2022 yılı içinde oyuncu Sevde Zehra Yıldırım ile proje bazlı anlaşma sağladık.

2022 yılında başlayacak mağazalaşma projemizin ilk etabına start verdik. Türkiye’nin belli başlı illerinde çok verim alacağımız üretimden sonra kullanıcılara ucuz, kaliteli ve memnuniyet üçlüsü eşliğinde mağazalaşma sürecimiz devam edecektir.

Farklı iş kollarında yatırımınız olacak mı?

Evet yine söylemek isterim ki oyuncu Sevde Zehra Yıldırım ile ilk projemiz Nft çizimlerinde üreteceğimiz duvar dekorasyon ürünlerini 2022 yılında satışa sunacağız.

Günümüzde alışveriş dahil bütün ihtiyaçlarımız internet üzerinden yürütülüyor. Siz E-ticareti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Daha dünya genelinde çok düşük bir yüzde ile satış yapılan e-ticaret sektöründe 2020-2021 yıllarında bu yüzde hem ülkemiz için hem de dünya için çok artış sağladı. Bundan sonraki süreçte e-ticaret daha da ivme kazanacak. Çok güzel yerlerde olacaktır.

Doların yükselmesi sizin sektörü nasıl etkiliyor?

Tabi ki sektörümüzün mdf ,boyaları, kumaşları v.b hammaddeler dolar üzerinden gelmektedir.Doların yükseliyor olması maliyet hesabı yaparken ürünün fiyatının yükselmesine ve insanların alım gücünün üstüne çıkmasına neden oluyor. Firmamız bu fiyat artışına rağmen halen fiyatlarını yükseltmeyerek ülkemize destek sağlamaktadır. Bu zorlu süreci ülkemiz ile birlikte daha fazla üreterek aşmayı hedefliyoruz.

Ürün imal ederken öncelikleriniz nelerdir?

Uygun fiyat, Kalite ve en önemlisi müşteri memnuniyeti.

Hem sanatsal hem de ticaretsel bir iş yapıyorsunuz. İkisinin arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz?

Biz genellikle kadınlara üretim yaptığımız için genelde onlar gibi düşünüyor ve onlara değer veriyoruz. Bu durum hem sanatsal hem de ticaretsel dengeyi kurmamızda katkı sağlıyor.

K Dekorasyonun büyüme hedefleri nelerdir?

Şuan ihracat yaptığımız ülkeleri ve ihracat kapasitesini arttırmayı düşünüyoruz. Yurtiçinde ise şubeleşme ve mağazalaşma hedeflerimiz arasındadır.