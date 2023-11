Küçük yaşlarda başlayan okul serüvenimizin biricik kahramanlarıdır öğretmenlerimiz.Anne ve Babalarımız gibi rehberdir bizlere.Çünkü onlar bir nesil, bir gelecek yetiştiren kutsal varlıklardır.Asla haklarını ödeyemeyeceğimiz bu güzel insanların kendi günlerinde bir kere daha anmak benim için mutlulukların en güzeli olmuştur her zaman. Öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi ve saygı onlara yakışan en güzel hediyedir. Öğretmen demek vefakar insan demek, merhamet demek, değer demek, insaniyet, şefkat, hürmet, sevgi demektir.Her başarılı insanın arkasında emek dolu o güzel insanlar vardır. Dünyadaki en güzel, en kutsal görevin sahipleridir öğretmenlerimiz.Bu kutsal görevi üstlenen her bir öğretmene saygı duymalı, bilgilerinden istifade etmeli, hak ettikleri değeri vermeliyiz.O minik öğrencilerin ikinci ailesi olmak, onlardan birer doktor, hakim, mühendis, mimar ya da öğretmen yetiştirmek onların bu dünyadaki ve görevlerindeki tek hedefleridir.Bunun yanı sıra öğrencilere bilgi ve becerilerinin doğrultusunda sorumluluğu, özgüveni ve empatiyi öğretirler ve dünyayı daha iyi anlamamıza, hayallerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olurlar. Dünyadaki tüm mesleklerin temelinde öğretmenlerimiz vardır. Yaptıkları sadece ders konusunda eğitmek değil, biz öğrencilere en iyi şekilde hayatı, insanları, çevreyi tanıtmak, okul ya da eğitim verdikleri yerde bir aile ortamı sağlayarak, bizleri hayata hazırlamaktır. Öğretmenlerimiz bizim yol haritamızdır. Hayattaki yolculuğumuzu onlar sayesinde daha iyi çizer, bu yolda emin adımlarla yürür ve hedeflerimize ulaşırız. Öğretmenlik en kutsal meslek olmasıyla beraber dünyanın en önemli, en özel, en ölümsüz ve en onurlu mesleğidir.

Bir toplumun aydın ve kültürlü olmasını sağlayan, milleti cahillikten kurtaran en önemli unsur öğretmenlerimizdir. "Milletleri Kurtaranlar Yalnız ve Ancak Öğretmenlerdir" diyen Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk' de bu güzel insanların değerini düşünerek ve anlayarak 24 Kasım öğretmenler gününü saygıdeğer öğretmenlerimize armağan etmiştir.

Sonuç olarak öğretmenler toplumun en değerli varlıklarıdır.Ülkelerin can damarlarıdır.Bu özel günde onlara minnettarlığımızı göstermemiz, emeklerini takdir etmemiz ve ellerini öpüp teşekkür etmemiz için bir fırsat günüdür. Bu günü iyi değerlendirmeliyiz.Bizi bugünlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, onları ziyaret etmek ya da arayıp hatırlarını sormak, eminim onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır. Sadece bir gün değil her zaman saygı ve sevgiyle anmalıyız ve hatırlamalıyız.En başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinden giden tüm eğitimcilerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.