Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Müzik kariyerinizi biraz öğrenmek isteriz...

Çocukluktan beri müzikle iç içeydim. Aldığım piyano dersleri ile başladı müzik hayatım. Sonrasında İTÜ Konservatuarı’nı bitirdim, ardından İngiltere’de jazz blues ve soul müzik üzerine master yaptım. Şu an da müzik kariyerime ülkemde devam etmekteyim.

Son çalışmanızdan bize biraz bahseder misiniz?

Sevgili Sezen Aksu’nun hediyesi olan ‘Gidiyorum’ son teklim. Sahnede de yıllardır severek okuduğum bir eserdi, bende de özel bir yeri vardır o nedenle okumak istedim.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Sokak canları yararına bir derneğim var. Aynı zamanda Orman Bakanlığı’na bağlı yasal hayvan koruma görevlisiyim. En büyük hayalim sahipsiz ve zor durumda olan canlarımız için içinde rahatça yaşayabilecekleri büyük ve doğal bir park yapmak.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Dediğim gibi çocuk yaşta aldığım piyano dersleri ile başladı. Kariyerimin dönüm noktası işte o piyano dersleridir, şu anki beni ben yapan.

Sizce sanatçılar albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar? -

Bir albüm için 10 - 12 şarkı hazırlıyorsun. Bu iş öyle kolay değil. Yeri geliyor dışarıdan satın alıyorsun, yeri geliyor kendin yazıyorsun, sonra aralarından eleme yapıyorsun falan... Bununla bitmiyor; altyapılarının hazırlanma süreci var, e bunların maddi boyutu da var. Albüm satışları da eskisi gibi olmadığı için maliyetleri yükseldi bu arada. Haliyle albüm yapmak zorlaştı. Hem meşakatli iş, hem pahalı, hem de geri dönüşü yok. Bir de insanlar şunu yapmaya başladı; raflarda albüm 20 lira... Dijital ortamda 20 şarkıcının en sevdiği birer şarkısını alıp kendi CD’ni oluşturuyorsun, o da 20 lira. 20 tane albüm alıp 400 lira vereceğine kendi karışık CD’sini oluşturuyor millet.

Youtube izlenmelerden gelir sağlıyor musunuz, size bir gelir getiriyor mu?

- Youtube a açıkçası fazla ağırlık vermediğim için öyle aman aman bir gelir geldiğini söylemem. Ama tabii işim gereği yeni videolar, akustik klipler vs. yapmamız lazım ki yapacağım yakın zamanda kısmetse.

Youtuber’lerin müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Valla herkes her şeyi yapsın. Ben öyle kaygılı değilim o konuda. Ölümlü dünya, kim ne istiyorsa yapsın, herkesin bir alıcısı var sonuçta.

Youtuber’lerden beğendiniz isimler var mı?

Valla takip etmediğim için hiçbirini bu soruya sağlıklı bir cevap veremeyeceğim maalesef.

İdolüm dediğiniz isimler var mı?

Tabi ki beğendiğim isimler var ama idolüm dediğim kimse yok maalesef.

Pop Müziği sizce nereye doğru gidiyor?

Bence güzel bir yere gidiyor. Her gün yeni soundlar duyuyoruz ve daha da gelişeceğine, güzelleşeceğine inanıyorum.

Bir albüm ya da bir single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?

Bu kişiye göre değişir. Sıfır maliyet yapan da var, yüzbinler harcayan da. Değip değmediği kişinin aldığı karşılığa göre değişir sanırsam.

Pandemi dönemi müzik sektörünü nasıl etkiledi?

Tabi ki çok kötü etkiledi. İntihar eden müzisyenler bile oldu. Bu çok üzücü. Tabii ki tedbir önemli, ama tedbiri elden bırakmamak kaydı ile her sektör iş hayatına devam etmeli diye düşünüyorum. Sonuçta müzik sektörü deyip geçmemeli, arka planda bu işten ekmek yiyen o kadar çok insan var ki...

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz neler var?

Hayatımdan memnunum diyebilirim, değiştirmek istediğim hiçbir şey yok.

Sahne hayatınız ile dışardaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Ben normal hayatımda neysem, sahnem de de oyum aslında. Sadece sahnede üzerimde daha şık bir kostüm yüzümde de makyaj olur, hepsi bu, gerisi hep ben.

Konserlerde uçsuz bucaksız dinleyiciler ile arasına barikat koyan sanatçılar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Yani fazlası çok itici olabiliyor tabii, ama şunu da unutmamak lazım ki fanatik hayranları yüzünden zor anlar yaşayan, hatta öldürülen sanatçılar bile var, John Lennon gibi… Bazı dinleyiciler aşırıya kaçabiliyorlar, o nedenle tabii ki önlem almanın bir zararı olmaz bence.

Müzik ödülleri sizce birer PR çalışması mı?

Kesinlikle, adını bile kimsenin duymadığı bir insan yılın bilmem ne ödülünü alıyorsa ben bu ülkede hiçbir ödül törenine katılmamayı tercih ederim. Kaldı ki bazı iş adamları para vererek gece düzenliyor ve ödül alıyor veya aldırıyorlar. Yurt dışındaki Grammy dışındaki hiç bir ödül törenini ciddiye almıyorum.

Sosyal aktiviteleriniz neler?

-Ata binerim, iyi bir biniciyimdir, engel atlamacıyım. Ayrıca haftanın 5 günü spor hocamla salonda düzenli antremanımı yaparım, tiyatro ve sinema vazgeçilmezlerim. Ayrıca değişik şehirler ülkeler vs. görmeye de bayılırım.

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

-Popüler olan kişiler sebebi ile bence. Amaç müziğin kendisi değil orada.

Tek single ile bir anda patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Çünkü altyapıları yok, çoğu müzisyen bile değil, haliyle balon gibi bir anda sönüp gidiveriyorlar.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Tabii ki beğendiğim modacılar tasarımcılar var, ama kendim oldukça zevkliyimdir giyim konusunda, o nedenle açıkçası bir danışmana ihtiyaç duymuyorum.

Pandemi döneminde sahne alabiliyor musunuz? Sahnede nasıl önlemleriniz var?

- Ben açıkçası yeni single çıkana kadar sahne almak istemedim, temmuz ağustos dönemlerinde sahneler açılmaya başladığında teklifler gelmişti. Lakin ben kabul etmedim, şimdi yeni single sonrası kaliteli yerlerde sahne programlarıma ve konserlerime devam ediyorum.

‘Sende bir starlık görüyorum’, ‘sende bir star ışığı var’ diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?

Mesela bir mekana gidince gözünüze biri takılır ki, kendine baktırır bütün gözler ona döner. Çünkü onda bir ışık vardır. Star ışığın elektriğin yoksa asla bir şey olamazsın ve o öğrenilebilecek bir şey değildir; doğuştan vardır. Hiçbir şey değilsinizdir ama sokağa çıktığınızda kalabalığın içinde herkes size bakar. Bazı kadınlar vardır pazara çıkarlar bütün kadınlar dönüp ona bakar; işte o star ışığıdır. Ben öyle düşünüyorum.

Ülkemizde veya dünyada müzikte kadınlar mı erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar ya da daha şanslılar?

Kadınlar her zaman 1 adım daha önde sanırım.

Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi yakışıklılık-güzellik mi ya da zekası mı olmalı sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?

Tabii ki öncelik benim için her zaman ses sanat ve duruştur. Onlar varsa gerisi gelir zaten.

Tek gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

En fazla 1 – 2 kere sahne alırlar. Daha fazlası olmaz zaten.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

-Sevgiyle saygıyla kalın ve içinizdeki vicdan ve merhamet duygusunu asla kaybetmeyin.

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KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Gassal (ölü yıkayıcı) olmak asla istemezdim.

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Yalan ve samimiyetsizlik

Hangi futbol takımını tutuyorsunuz?

Futboldan artık uzaklaştım açıkçası, ama ormandaki sahipsiz canlarımıza verdikleri desteklerden ötürü Çarşı’yı seviyoruz diyelim.

Uğurlu sayınız? Yok

Hangi renk? Mor

Kıskançlık, ego var mı?

Ego herkeste vardır ama fazlası zarar, kıskançlık ise artık yendiğim bir duygu.

En son izlediğiniz film, dizi?

-Dizi Kırmızı Oda diyebilirim, son zamanlarda izlediğim tek yerli yapım. Film Naim. Naim Süleymanoğlu’nun hayatı.

En son gittiğiniz konser?

Kendi konserim.