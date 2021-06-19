Gizem YILDIZ

1-Merhaba Oktay kaç yaşından beri oyunculuk için çabalıyorsun?

Cevap: Çabalamak değil de biraz şans eseri oldu diyebilirim. Bir anda kendimi setlerde buldum ve bu ortam çok hoşuma gitti. Bundan sonrası için işi şansa bırakmayıp ekstra çabalamam gerektiğine inanıyorum.

2-İlk kamera karşısına ne zaman geçtin?

Cevap: Ufak tefek reklam filmlerinde oynamıştım ancak ilk profesyonel deneyimim 2020’nin sonlarında Masal Diyarı adlı filme konuk oyuncu olarak katılmam ile oldu.

3-Senin gibi çok küçük yaşta bu işe başlayan yaşıtların var. Oyuncu arkadaşların var mı?

Cevap: Evet oyuncu arkadaşlarım var. Set ortamında çok fazla kişiyle tanışıp arkadaş olduk ancak samimi arkadaşım diyebileceğim Ebrar Demirbilek ve Lavinya Ünlüer diyebilirim.

4-Set koşulları zor geliyor mu?

Cevap: Hayır hiç zor gelmiyor. Oradaki abilerim ve ablalarımla sürekli oynuyoruz ,dans ediyoruz ve sohbetler ediyoruz.Orda vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum bile.

5-Hangi rolleri yaparken daha iyisin?(ağlarken mi gülerken mi) ?

Cevap: Tüm çocuklar gibi gülmeyi ve eğlenmeyi çok seviyorum.O yüzden gülmek bana normal hayatta yaptığım bir şey gibi geliyor ancak ağlama rolü olursa onun da üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum.

6-Hem oyunculuk yapıyorsun hem de yüzde 70 bursla okuyorsun. Çok başarılı bir öğrenciymişsin duyduğuma göre...

Cevap: Evet öncelikle çok teşekkür ederim. Derslerimin de iyi olmasının sebebi bence şu: tam bir kitap kurdu olmak verilen ödevleri günü gününe planlı ve programlı bir şekilde yapmak.Öyle olunca her şeye vaktiniz kalıyor.

7-Gelecekte yapmak istediğin meslek de oyunculuk mu?

Cevap: Kesinlikle oyunculuk yapmayı çok istiyorum. Şuan tek hayalim bu. Yanında bir de müzikle alakalı bir şeylerde ekleyebilirim çünkü müziği de çok seviyorum.

9-Hangi enstrümanları daha çok çalmayı seviyorsun?

Gitar ve bateri çalmayı seviyorum. Pandemi öncesinde bateri dersleri alıyordum ama pandemi gelince ara vermek zorunda kaldım. Evde kalınca da gitar öğrenmeye başladım.Babamla birlikte evde sürekli gitar çalıyoruz.

10-Lisanslı yüzücüymüşsün. Kayak yapabiliyorsun, spor yapmayı çok mu seviyorsun ?

Cevap: Babamdan dolayı zaten sürekli sporun içindeyim. Neredeyse bütün spor dallarını çok seviyorum.4 yaşında jimnastiğe başladım. Kısa sürede olsa tenis oynadım.Şuan da Giresunspor da lisanslı yüzücüyüm ve birinciliğim var.Yazın rüzgar sörfü yapıyorum.Kışında kayak yapmayı çok seviyorum.Ayrıca arkadaşlarımla birlikte futbol ve basketbol maçı yapmaya bayılıyorum.Yani spor hayatımın her anında var.

11-Ailen sana yardımcı oluyor mu? Oyunculuk yapmanı destekliyor mu?

Cevap: Ailem oyunculuk konusunda bana çok destek oluyor. Hatta oyunculuk konusunda bana yardımı olabileceğini düşündükleri bazı kursları alabilmem için şehir değiştirmeyi bile düşünüyorlar.(dans kursu, oyunculuk kursu,müzik ) gibi.

12-Babanın eski futbolcu olması seni futbolculuğa özendiriyor mu?

Cevap: Özendiriyor ancak şuan futbol sadece benim için bir hobi olarak kalacak. Babam çok başarılı bir futbolcuydu umarım bende en az onun kadar başarılı olarak alkış toplayacak işler yaparım.

13-Şimdi SHAME filminin kadrosundasın. Bu filme nasıl dahil oldun?

Cevap: Bu filmde ingilizce bilen sarışın bir çocuk aranıyordu. Menajerimiz Erdal Demirbilek bu rol için uygun olduğumu düşünüp beni önermiş.Yönetmenimizinde(Kayhan Başoğlu) onayıyla filmin kadrosuna dahil oldum.

14-Amerika Türk ortak yapımı bir film. Çekimleri burada mı olacak?

Cevap: Evet çekimler burada İstanbul'da olacak ama film çekimleri tamamlandıktan sonra Amerika ve çeşitli ülkelerde festivallere katılacak ve vizyona girecek. Daha sonrasında da Türkiye de vizyona girecek.

15-Filmdeki karakterinin ismi ne?

Cevap: Filmdeki karakterimin ismi Cem.

16-Setlerde olmak sana ne hissettiriyor?

Cevap:.3-2-1 kayıt dendiğinde çok heyecanlanıyorum.O ses bana oranın bir parçası olduğumu hissettiriyor.