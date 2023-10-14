Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki maalesef sular bir türlü durulmuyor.

Önce Suriye, sonra Ukrayna- Rusya savaşı, derken ardından Hamasın saldırmasıyla İsrail-Filistin savaşı. Tabi Filistin ve İsrail arasında orantısız bir güç var. İsrail’in elinde Son model silah ve uçaklar varken, Filistin de sadece sağdan soldan topladığı basit ve eski teknoloji roket, silah bu da Filistin’in orantısız güç kullanan İsrail bombaları altında ezilmesine neden oluyor.

Osmanlı yönetiminden çıktıktan sonra bir türlü huzur bulamayan bu topraklar da yıllardır kan ve göz yaşı durmak bilmiyor. İsrail, sürekli topraklarını kaba güç kullanarak zorbalıkla, Filistinlilerin mallarına, mülklerine çökerek genişletmeye çalışıyor, buda her zaman olaylara ve gerilimin düşmemesine neden oluyor. Olan da her zaman masumlara oluyor.