Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Duman'dan 3 Saatlik Rock ziyafeti!

Rock grubu Duman, yaz ayı boyunca dur durak bilmeden Türkiye’nin dört bir yanında konser performansını sergilerken sevenleri konserinde yalnız bırakmadı.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Mehmet Demirdelen’den oluşan Rock grubunun, İstanbul’da verdikleri konsere sevenlerinin yoğun ve büyük ilgisi vardı. ‘Senin Marşın’ adlı şarkı ile coşkulu bir konser açılışı yapan Duman, ‘Dibine Kadar’ ‘Seviyorsan İnanıyorsan’ adlı şarkıları ile devam etti. Biletleri günler öncesinden tükenen konserinde grup en sevilen şarkılarının yanı sıra bazı cover şarkıları da söyledi. Duman’ın 3 saate süren sahne performansına seyircisi grubun her sòylediği şarkısına büyük bir koro halinde eşlik etti.

Aleyna Tilki 24 saatte dünyanın zirvesinde…

Aleyna Tilki’nin ‘Sır’ı 24 saatte dünyanın en çok izlenen videosu oldu.

Çıkardığı her şarkısı ile müzik listelerinin ilk sırasında yer alan dinlenme rekorları kıran Aleyna Tilki, uzun bir aranın ardından Türkçe şarkısıyla sevenleriyle buluştu. İngilizce "Retrograde" şarkısıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait olan yönetmenliğini de yaptığı 'Sır' isimli şarkısının klibini 1 günde 1 Milyon izlemeye ulaştı. Twitter dünya gündemine girdi ve Trendlerdeki Müzik Listesinde #1 numara oldu.

“Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim. Her zaman bambaşka ve kendini yenileyen bir tarsla karşınıza çıkmaktan keyif duyacağım…” diye Aleyna Tilki daha önce deki kliplerinde pembe ayıcığıyla kamerasının karşısına geçerken bu kuralı bozarak prodüktörlüğünü dünyaca ünlü müzisyen Diplo üstlendiği şarkısı “Sır” ın klibinde bir Robot ile evlendi.

Seda Sayan : Klipte bana eşlik eden genç, oğlumdan bile küçük!

Müzik listelerinde, rapçilerin ağırlıkta olduğunu anlatan Seda Sayan, “Valla Trendlere girmişiz hem de şu dönemde” diyerek dinleyicilere teşekkür ederken “Seda Sayan hemen öyle Gel Günaha Girelim demez TC kimlik no ister” esprisi üzerine Sayan; “Tabi ki hayatta demem. Sezen Aksu şarkısı olunca derim. Hatta klipte bana eşlik eden genç arkadaşım Bilal Çelik, oğlumdan bile yaş olarak küçük. İlk başta istemedim. Sette gördüm. Olmaz öyle şey dedim. Sonrasında onun kısmetiymiş bu klipte oynamak deyip, çekime devam ettik.” açıklamasında bulundu.

Seda Sayan ve Bilal Çelik fotoğrafını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

Burak Duman’dan Beklenen Hit Geldi!

“Aşk Başıma Vurdu”

“Aşkın Izdırabı” isimli şarkısıyla büyük beğeni toplayan ve sosyal medyada birçok ünlü ismin paylaştığı başarılı müzisyen Burak Duman, yepyeni şarkısı “Aşk Başıma Vurdu” ile sevenlerine sürpriz yapıyor.

Sözü ve müziği Murat Türkücüoğlu, düzenlemesi Barış Özsezener imzalı şarkının mix & masteringinde Özgür Yurtoğlu yer alıyor. Kullanılan enstrümanlara bakıldığında; davulda Behzat Boran, basta Birkan Şener, gitarlarında Caner Güneysu, tuşlularda Barış Özsezener, nefeslilerde Hasan Gözetlik, vokallerde ise yine Murat Türkücüoğlu yer alıyor.

İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde kliplendirilen “Aşk Başıma Vurdu” MuzikPlay kanalında şarkı ile eş zamanlı olarak dinleyiciyle buluşuyor.

Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan “Aşk Başıma Vurdu” 20 Ağustos Cuma günü itibariyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

FUNDA ARAR SESİNİ BİTKİ ÇAYLARI İLE KORUYOR

Yoğun çalışma temposunda sesini korumak için gazlı içecek tüketmediğini söyleyen Funda Arar, sadece bol bol bitki çayı içtiğini anlattı.

Funda Arar, önceki gece Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel & Casino’da konser verdi. Yaklaşık iki saat boyunca süren program boyunca davetlilere keyifli anlar yaşatan Arar, Belarus’a ilk kez gittiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Yoğun çalışma temposunda sesini korumak için uyguladığı yöntemi açıklayan Funda Arar, son dönemde hemen her gün çalıştıklarını belirterek kesinlikle gazlı içecek tüketmediğini söyledi.

Arar ¨Sesimi ve ses tellerimi koruyabilmek için kesinlikle gazlı sıvılar içmiyorum. Bol bol bitki çayı tüketiyorum. Ben sadece işten işe giderken uçak yolculuklarında uyuyabiliyorum. Çok yorulunca ses tellerine özel bakım şart¨ dedi. Funda Arar, Belarus’taki konserinde sahneye Songül Sarpbaş imzalı kırmızı bir elbiseyle çıktı.

Şarkıcı Ekin Ekinci’den oyunculuğa yeşil ışık...

"Gel Artık" ve "Sana Saklandı Ruhum" şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Ekin Ekinci yeni şarkısı "Beni Bana Sor"u müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği Mert Kıyak'a ait olan şarkıda yarım kalan bir aşk hikayesinin ardından edilen isyan anlatılıyor. Ekin Ekinci, 'Şarkımın önceki şarkılarım kadar sevileceğini düşünüyorum' dedi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi piyano bölümünden mezun olma aşamasında olan Ekin, 'Menajerimi ara' dizisinde de konuk oyuncu olarak yer almıştı. Oyunculuğu da şarkıcılığı ile birlikte yürütebileceğini belirten Ekin Ekinci, 'Sanatın her dalını çok seviyorum. Hem sahnede şarkı söylemek hem de oyunculuğu olabildiğince gündemde tutmak istiyorum. Şu anda gelen teklifleri değerlendiriyorum. Ama ilk hedefim bir sinema filmi' diye konuştu.

Ekin Ekinci'nin 'Beni Bana Sor' adlı şarkısı Wovie etiketiyle tüm dijital platformlarda...

Ece Seçkin büyüledi!

Ece Seçkin yeni şarkısı Bon Voyage’ın klibindeki cesur pozları ve kusursuz fiziği ile yine gündeme damgasını vurdu. Ünlü pop yıldızının seksi dans sahneleri, duruşu ve güzelliğiyle renk kattığı yeni şarkısı kısa zamanda binlerce kişi tarafından beğenildi. Ece Seçkin’in bu çalışmasında Faruk Sabancı kendisine eşlik etti.

Fatma Turgut: 4 gün 4 konser.

Rock müziğinin önemli isimlerinden olan Fatma Turgut ,"Sahnede olmayı sandığımızdan çok özlemişiz. “Bir 4 daha rahat giderdik” diye konuştuk bugün.

Bilecik, Manisa, Uşak, Denizli bu fotoğrafa kazındı an itibari ile. Gelen, kıymet veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Konserlerde ve bu ay yapılan tüm @karafatmaofficial gelirleri yangından mağdur olan bir aileye gidecek.

Kalplerimiz bir oldukça bize hiçbir şey olmaz " diye gönderisine yazarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Aynur Aydın: Sor Gel' insanın libidosunu arttırıyor

Yepyeni şarkısı "Sor Gel için kamera karşısına geçen başarılı şarkıcı Aydın, "Çok heyecanlıyım, yaklaşık 1 senedir bu şarkı için çalışıyoruz. Çok sevileceğine eminim. Sıcak bir şarkı, insanın libidosunu arttırıyor." açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, 3 Eylül'de sevenleriyle buluşturacağı "Sor Gel" adlı şarkısının klip çekiminde görüntülendi. Kasımpaşa sokaklarında çekilen klipden önce gazetecilerle sohbet eden Aydın, "Çok heyecanlıyım, yaklaşık 1 senedir bu şarkı için çalışıyoruz. Çok sevileceğine eminim. Sıcak bir şarkı, insanın libidosunu arttırıyor." dedi.

Klip çekimi sonrası, destek olmak için yangın bölgelerine gideceğini söyleyen Aydın, "Günlerce ağladım, çok üzüldüm. Elimden gelen yardımı yapıyorum. İnsanlar kadar hayvanların da canının yanması bizi yıktı. Sokak hayvanlarına mamalar gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz." şeklinde açıklama yaptı.