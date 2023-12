Boş arsalara dört taşın adım hesabıyla dikilip kale yapılmasından başka hiçbir spor tesisi olmayan Kovanağzı’nda gençler arasında spor merakı pek fazlaydı. Televizyon yaygın değildi ve mahallede kahvehane gibi mekânlar da bulunmadığından spor müsabakası izleyebilmek için çatısında anten takılı olan bir eve misafir olmak gerekirdi.

Bizim evde valiz gibi kocaman bir radyo vardı. Düğmeyi açtığımız zaman içindeki lambalar on-on beş saniye ısınır sonra ses verirdi. Bizim tayfa pazar günleri kimin evinde toplanacaksa radyoyu kucaklayıp oraya götürür ve naklen maç yayınlarını dinlerdik. Şanlı Mustafa’ların evinde maç dinlediğimiz bir gün, Konyaspor’la husumetinden dolayı sevmediğim bir takımın Fenerbahçe’ye ikinci golü atmasından sonra tepesine yediği yumrukla birlikte radyo sustu ve bir daha ses vermedi.

Gençliğin spora ilgisi dinleyici, izleyici olmasından ibaret değildi, mahallemizden hatırı sayılır sporcular yetişti. Bir dönem Behçet Yıldırım güreşte fırtına gibi esmişti meselâ. İmam Hatip talebesiyken Konya şampiyonu oldu. Sonra Meslek Lisesine geçti. Şekerspor’da Duran Koçak’ın Konya ve Türk güreşine pek çok sporcu kazandırdığı yıllarda Erdoğan ve Sümer Koçak’larla aynı takımda pek çok Türkiye şampiyonasına katıldı. Serbest stilde destansı başarılar elde eden Etibank SAS’a transfer olacağı dönemde ise sporu hayatından çıkarmaya karar verdi.

Başarakavaklı Ali Sargın Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenci olduğu yıllarda güreşte önemli başarılar elde etti. Üniversiteler grekoromen stilde Türkiye şampiyonu olan Ali ağabey daha sonra da üç defa Türkiye şampiyonu olarak şeref kürsüne çıktı. Spor sahalarından tanıştığımız Ali Sargın o yıllarda Lalebahçe tarafından oturuyordu ama sonra Kovanağzı’na taşınarak bizim muhitten biri oldu.

Yufkacı Haydar Akyüz de güreş salonun müdavimi ve iyi pehlivandı ama iş hayatına olan bağlılığı sebebiyle lisanslı spor yapması yönündeki teklifleri kabul etmedi ve antrenman sporcusu olarak kaldı.

Halis Savaş ağabey mahallemize 90’lı yılların başında yerleştiğinde futbol hayatını tamama erdirip tasavvufa yönelmişti. Konya İdmanyurdu genç takımında başlayıp profesyonel takıma yükselen ve 1976-77 yıllarında genç milli takıma çağrılan Halis ağabey Zonguldakspor ve Adanspor’da oynadı, askerliği sırasında Arif Çetinkaya’nın çalıştırdığı Karagücü’nde forma giydi, efsane Sarayönüspor’da futbolu bıraktı.

Aynı dönemin meşhur futbolcularından biri de İbrahim Karagözler’di. Konyaspor’da santrfor olarak oynadı. O sülaleden Kadir Karagözler de Konyaspor’da futbol oynama bahtiyarlığı yaşadı.

1970’li yıllarda Taşkıran civarında bağları olan ve sonra Tahtatepen’e taşınan Faruk Saydan Yolspor, Sağlıkspor, Kromspor, Kültürspor ve Derbentspor’da futbol oynadı. Amatör Liglerin en centilmen futbolcusu seçilip ödüllendirilen Faruk ağabey Antrenörlük yaptığı Sağlıkspor’da da şampiyonluk yaşadı.

Kovanağzı Caddesinde bağları olan Ulukapılar sülalesinden Zühtü Konyaspor altyapısında futbola başlayıp yeşil beyazlı takımdan sonra Sarayönüspor, TEK Meramspor, Tümosanspor, Aziziye İdmanyurdu ve İçeri Çumraspor’da oynadı.

Zühtü’nün kardeşi İbrahim Ulukapı okul hayatıyla futbolu aynı anda sürdürdü. Demirspor’dan sonra Profesyonel 3. Ligde Üniversitespor, Etibank SAS, Ereğlispor ve Akşehirspor’da oynadı. Beden eğitimi öğretmeni oldu ve halen İzmir’de Göztepe kulübünde altyapı Antrenörlüğü yapıyor.

Uzunharmanlar cenahında oturan stoper Veli Tokmak Demirspor’dan sonra Karamanspor’a giderek profesyonelliğe yükseldi. Aynı yörede bahçeleri olan Hasan Hüseyin Acar da PTT Spor’da oynadı. Avukat Müslüm Kandemir ve kardeşi rahmetli Dr. İbrahim Kandemir de Demirspor’da oynadı.

Bizim kuşaktan Bilal Yavaş hem gayri federe semt takımımız Şahin Gençlik’te hem de Amatör küme takımlarından Karabağ Gençlerbirliği’nde oynayarak futbola başladı. Daha sonra Konyaspor PAF takımına transfer oldu. 2. Ligde oynayan Konyaspor’da profesyonelliğe adım atan Bilal aynı sezon 3. Ligdeki Konya Yolspor’da kiralık oynadıktan sonra Konyaspor’a döndü ve on sekiz hafta süren Birinci Kademede müsabakalarının tamamında doksan dakika sahada kalarak özel bir rekora imza attı. Bilal, profesyonel liglerde Nevşehirspor, Kardemir Karabükspor, Afyonspor, Kırşehirspor ve Karamanaspor’da oynadıktan sonra futbol hayatını tamamladı. Bir süre Beden Eğitim Öğretmenliği yaptı ve halen Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Müdürü olarak hizmete devam ediyor.

Murat Esen Kurutuluş Mezarlığı ile Yem Sanayi arasında otururdu. Çocukluk yıllarında tanışmazdık. Mahalle maçlarına pek rağbet göstermezdi ama uzun yıllar futbol hakemliği de yapan Hocacihan Hilalspor’un Antrenörü Lütfi Sürüçoğlu bir defa top oynarken görüp direkt olarak takıma çağırmış. Hiç bir altyapı eğitimi almadığı halde Allah vergisi yeteneği sayesinde amatör kümedeki daha ilk sezonunda Konyaspor BAL takımına transfer oldu. Spor gazetecisi olarak biz Murat’ın profesyonel takıma çağrılmasını beklerken 3. Ligdeki Etibank SAS’a verildi ve dört sezon orada oynadı. Daha sonra 1. Lig takımlarından Elazığspor’a transfer olup altı sezon oynadı. Son yılında da takım kaptanı olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı ve Süper Lige yükseldiler. Fakat Murat Süper Ligin büyüsüne kapılmayıp 1. Lig takımı Kahramanmaraşspor’a gitti. Futbol hayatının sonunda amatörlüğe dönüş yapıp Konya Şekerspor’da oynadı ve o yıl şampiyon olarak 3. Lige çıktılar. Ali Kemal Denizci, Ömer Kaner, Kamuran Yavuz gibi meşhur teknik direktörlerle çalışan Murat tatil için geldiğinde Konya sokaklarında kalın tekerlekli bisikletiyle dolaşırdı. Halen Antalya’da yaşıyor.

Nihat Aydın bizim hem okul arkadaşımız hem de Şahin Gençlik’in oyuncularındandı. Futbola Ömer Zengin’in Antrenör olduğu Demirspor altyapısında başladı. Demirspor’da oynadığı yıllarda Endüstri Meslek Lisesi okul takımın da formasını giydi. Sonraki yıllarda Akviran Kültür spor ve Muhasebe Gençlerspor’da futbol oynadı.

Türkiye Şampiyonu Milli bisikletçi Ergün Esenkaya’nın oğlu Ömer babası gibi sporcu olmayı seçti ama bisikleti değil de futbolu seçti. Küçük yaşta Konya Gençlerbirliği’nde futbola başladıktan dört sezon sonra Konyaspor altyapısına transfer oldu. Altı sezon altyapı takımlarında oynadıktan sonra da Konyaspor’da profesyonel olup iki sezon kadroda yer aldı. Daha sonra Balçova Yaşamspor, Bayburt Özel İdarespor ve İstanbulspor’da birer sezon kiralık oynayan Ömer Esenkaya Estimesgut Belediyespor, Ergene Velimeşespor, 24Erzincanspor ve Düzce Çamspor formalarını giyerek profesyonel liglerde futbol oynamaya devam etti.

Karaaliler Caddesinde Bekir Çimen ile Gülseren Çimen’in engelli üç evladı dünyaya gelmişti. Çocuklarının sosyal hayatına entegrasyonu için gayret gösteren aile onları spora kanalize etti. Yüzme Antrenörü Cenk Utkuoğlu nezaretinde yüzme sporuna başlayan yürüme engelli Muhammed Ali Çimen havuzların şampiyonu oldu. Serbest stil, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek dâhil bütün kategorilerde yarışan Muhammed Ali katıldığı şampiyonalarda on üç defa birinci, yedi defa ikinci ve dört defa da üçüncü oldu.

Fransa’dan emekli Osman Akman ağabeyin işitme engelli diğer torunu Murathan Çimen ise kadim dostum Halil Karaçor nezaretinde güreş yaptı. İki defa Türkiye şampiyonu olan Murathan 2023 yılında Grekoromen stilde Dünya ikincisi, serbest stilde ise Dünya üçüncüsü olarak şeref kürsüsüne çıktı.

Çimen ailesinin down sendromlu küçük oğulları Yusuf Uğur eğitim hayatına yeni başladı ve ağabeyleri gibi onun da sporda önemli başarılar elde etmesini bekliyoruz.