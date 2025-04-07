MUHADDİS, MÜFESSİR,   FAKÎH   MEŞHÛR   TÜRK’LER!...

İMAM-I   BUHÂRÎ :   Muhammed  Ebû  Abdi’llâh  bin  İsmail   bin  İbrahim   bin   el-Muğîre   el- CU’fî,   müslümanların   Büyük   Türk   İmamı,   muhaddis’lerin   en   yüksek   bir   Üstazı’dır( H. 194 )  târihinde   Buhârâ’da    doğmuş,   ulemâ’dan   pederi   Ebü’l-Hasan   İsmail’in   vefatı   üzerine   yetim   kalmış   ilim   ve   fazilet   hârikası   olarak  yetişmiş,   pekçok   yerlere   seyahatta   bulunmuş,   İslâm  âlemine   pek   ulvî,    pek   muhalled   olan   eserlerini   bırakarak, ( H.256)   senesinde   Semerkand’in  (Hartenk)   karyesinde   ebediyyet  âlemine   intikal   etmiştir. Rahmetü’llâhi   aleyh...

62   yıllık   kısa   ömründe,   pekçok   meşayih’den  ilim   ve   feyz   almış,  pekçok   muhaddis   de   kendisinden   ilim   ve   feyz   almış, bütün   müçtehid’lerin   ittifakla  kabul   ettiklerine   göre,  Kur’ân-ı   Kerim’den   sonra   en   sahih  kitap,   Sahih-i   Buhârî   olmak   üzere   nice   eserler   bırakmıştır.

İmam-ı   Buhârî,   önce   kendi   vatınında,  Buhârâ’da, pek   genç   yaşta   iken   tahsile   başlayıp,   Kur’ân-ı   Kerim’i  ve   Abdullah   İbn-i   Mübârek’in   tasnif   ettiği   bütün   eserlerini   ezberlemişti.Buhârâ’da,  Muhammed   bin   Sellâm  el- Beykendî,   Muhammed   Bin   Yusuf   el- Beykendî,   Abdullâh   İbn-i  Muhammed   el- Müsnediyye,   İbrahim   İbn-i  Eş’as’dan   hadis   dinlemiş,   sonra   Belh’de   Mekkî   bin   İbrahim’den,   Merv’de   Ali   bin   el-Hasan   İbn-i   Şefîk’den,   Nisâbur’da   Yahyâ    bin   Yahyâ’dan,   Rey’de   İbrahim   bin   Musa’dan,   Bağdad’da   Süreyc   bin el-Nu’man’dan,   Ahmed   ibn-i   Hanbel’den,   ve   akranlarından,   Basra’da   Ebî   Asım   en-Nebil’den, Kûfe’de   Ebû  Nuaym’den,   Mekke-i   Mükerreme’de Humeydî’den,   Medine-i   Münevvere’de  Abdü’l- Aziz  el- Evsî’den, Vâsıt’da,   Mısır’da, Dmaşk( Suriye)  ile   Kaysâriyye   ve   Askalân’da  dahî,  pekçok  büyük  âlim’den   hadis   ahzetmiştir. Bunların   adedi  bini   aşmıştır.

Kendisienden   de   Ebû  zür’a,  Neseî,   Ebû  Hatim-i   Râzî,    Tirmizî, Müslim   bin  el- Haccâc,  Muhammed   bin Nasr   el-Mervezî,   Salih   bin   Muhammed   Ebû  Bekr   ibn-i   Huzeyme, Ebü’l-Abbâs   es-Serrâç   pekçok   meşhur,   hadis  rivâyet   etmişlerdir.Bunların   arasında,  en   sahih  hadis  Külliyatı   Ktüb-ü   Sitte   sahibinden   dördünün   ismi   vardır.

İmam-ı   Buhârî,      evvelce   Humeydî’den   Şâfi’î   Fıkhını   teallüm   ederek   Şâfi’î   mezhebine   sâlik   bulunmuştu.  Bi’lâhere   kendisine   has   bir   içtihad   yolu   ihtiyar   etmiştir.

Muhaddis’lerin   İmamı,   İmam-ı   Buhârî,   Tefsir   İlminde  de  Yüksek   bir   mevki’ye   sahip,   Büyük   bir   Müfessir’dir.    Tefsir’e    dâir,   büyük   bir   eser   yazmış   ise   de,   hiçbir   nüshası   günümüze   ulaşmamıştır.   Yalnız, ( El- Câmiu’s-Sahîh)   ünvanlı   kitabı’nın   bir   kısmını   tefsir’e   tahsis   etmiş   olduğundan   bu   kısım   dâimâ,   ehl-i   ilmin   ellerini   tezyîn   ediup   durmaktadır...

İmam-ı   Buhârî,    tefsir’e   aid,  rivâyet’leri   en   ziyâde   Mücâhid  bin   Cübeyr’den   rivâyet   eder.   Bunlar   ba’zı   âyât-ı   Celîle’nin   tefsiri’ne   veya   sebeb-i   nüzûlüne   müteallık   olan   hadis-i   Şerif’lerden   veyâ   Ashâb-ı   Kirâm   ile   Tâbi’În’in   beyân’larından   ibâret   bulunmaktadır.

1)       İmam-ı   Buhârî,   Muhammed   bin   Sellâm’dan,  o   da   iki   vasıta   ile   İbn-i   Abbâs’dan   şöyle   rivâyet   eder:   İbn-i   Abbâs   demiştir ki,   Ukâz,   Mecenne,  Zü’l-Mecâz   Cahiliyye   devrinde   birer   panayır   idi.   Müslümanlar   hac   mevsimlerinde   ticaretle   iştigali   günah   saymaya   başlamışlardı.   Bunun   üzerine,”  Sizin   üzerinize   Rabbi’nizden   bir   fazl   ve   menfeat   istemeniz   günah   değildir,”  Meâlindeki  Bakara 2/197)  âyet-i   Kerimesi   nâzil   oldu.  Hac   mevsimlerinde   de   ticaretin   memnû’    olmadığı  bildirildi.

2)      İmam-ı   Buhârî,   Kasas   Suresi,( 28/88)  âyet-i   Kerime’sindeki  “  Vechehû,”   ta’birini,” İllâ  mülhekû,”  ile  tefsir   etmiştir.   Yâ’nî,:   Herşey   helâk  olacaktır,   mahva   mahkûm’dur.   Allâhu   Teâlâ’nın   mülkü,   azamet   ve   hâkimiyyeti   müstesnâ.Yâhud   herşey   helâk   kendisiyle   rızâ-yi   İlâhî    kasd’edilmiş,   riyâ’dan  hâlî    bulunmuş   olan   şey   müstesnâ  bu   helâke   ma’ruz  değildir;  belki   sâhibi   için   ebedî  bir   karindir.

MUHADDİSLER   ARASINDAKİ   MEVKİİ:

İmam-ı   Buhârî,  zühd   ve   takvası,   tilâvet-i   Kur’ân’a,   ibâdet   ve   tâata   devamı   i’tibariyle   müteferrid( asrı’nın   teki)   bulunduğu   gibi,   ilm-i   hadis   i’tibariyle   de   pek   ziyâde   temâyüz   etmiş   bir   zâttır.   İbn-i   Huzeyme   demiştir   ki, “   Semâ   kubbesi   altında   Buhârî’den   daha   ziyâde   hadis  âlimi   bir   zât   yoktur.”   Filhakîka,   İmam-ı   Buhârî   muhaddis’lerin   en   büyük   üztaz’larında   biridir.   Daha   genç   iken   hâfızasını   binlerce   hadis-i   Şerif   ile   tezyîn   etmişti.  Halk, o   mücessem   hârika-i   Kemâlât’ın   yol   güzergâhında   bekler   onun   rivâyet   edeceği   hadisleri   yazmaya   koşarlardı. Rivâyet   edilen   hadis’lerin   illetine,   vecihlerine,   sıhhat   derecelerine,   râvî’lerin   hallerine,   kendisinden   evvel,   kendisi   kadar   vâkıf   bir   zât   görülmemiştir.   Bu   cihetledir   ki, ( El-Câmiu’s’S-Sahîh)  ünvanlı   Mübârek   kitabı,   Kitâbu’llâh’tan   sonra   en   sahîh   bir   kitap   olmak   üzere   kabul   edilmiştir.   Bu   muazzam   kitap,   İslâm   âleminde   bu   tertip   üzere   yazılan   kitap’ların   birincisidir.

İmam-ı   Buhârî,   yüz   bin   sahîh,   iki   yüz   bin  gayr-i   sahîh   hadis   ezberlemiş   bulunuyordu. ( El- Câmiu’s-Sahih) i   altı   yüz   bin   hadis   arasından   intihâb   ettiği( seçtiği),  7275   hadis-i   Şerif’ten   müteşekkil   olmak   üzere   on   altı   senede   vücûda   getirmiştir. Bunların   bir   kısmı,   vecihlerinin,  senedlerinin   tekerrürüne   mebnî   mükerre   bulunmaktadır.   Bu   mükerrerler   sayılmayınca   geriye   dört   bin   hadis-i    Şerîf   kalmış   oluyor.

Zeynü’d-dîn   Ahmed   Zehîdî,   bu   dört bin  hadis-i   Şerif’i    alarak,   Sahîh-i   Buhârî   Muhtasarı   olan

( Tecrid-i   Sarîh)   adındaki  eseri  te’lif   etmiştir. Zehîdî’nin  Buhârİ    Muhtasarı, ( Tacrid-i   Sarîh)  adlı, bu   eseri,  Diyanet   İşleri   Reisliği   tarafından, Merhûmlar, Ahmed   Naim   ve  Kamil   Miras’a   tercüme   ve   şerh   ettirilmiş,   aradan   bir   asır   geçmesine   rağmen, bu   eser,   hâlen   aşılamamıştır....