Yaş almanın önüne geçemediğimiz bir durum olduğunu bilsek de sağlıklı,mutlu ve güzel yaş almanın bizim elimizde olduğunu düşünüyorum.Bence her şey kendini sevmek ve bedenini tanımakla başlar.Hayat yolculuğumuzda kim olduğumuzu, olacağımızı, günahlarımızı, sevaplarımızı iyice tartıp kişisel gelişimimizi yaş aldığımız sürece ihmal etmemeliyiz.Bütün eylemlerimizi,tercihlerimizi ve mücadelelerimizi yaparken, gerçekçi, pozitif, ve sevgiyle yapmalıyız.Doğayı, insanları ve hayvanları seversek her aldığımız nefesimizi de anlamlı almış oluruz.Sevgi dolu olmak, iyilik hali göstermek hem bedensel, hem de ruhsal sağlık gerektirir.Sağlıklı bir yaşam sürmek için planlı olmalıyız.Doktora gitmekten, check-up yaptırmaktan korkmamalıyız.Hastalıklarımıza, zamanla değişen bedenimize, yaşam koşullarımıza, hakim olmak ve bağışıklığımızı güçlendirmek maddi ve manevi bizi rahatlatır. Aktif bir yaşam sürmek, düzenli egzersiz yapmak, fiziksel ve zihinsel refahımızı korumak en önemli anahtarlardır. Sağlıklı beslenmeli, meyve, sebze ve tam tahıllı gıdalar tüketmeli, işlenmiş gıdalardan uzak durmalıyız.Bunun yanı sıra, düzenli uyku uyumak, stresli ortamlardan uzak kalmak da bedenimizi ve ruh sağlığımızı iyileştirir. Hangi durumda olursak olalım içinde yaşadığımız sosyal çevreyle iletişim içinde olmaya, ilgi alanlarımıza göre sosyal ortamlarda bulunmaya da özen göstermeliyiz. Zihnimi her daim dinamik ve dinç tutmalıyız. "Ölümsüzlüğün sırrının zihninizdeki sınırsız esneklikte saklıdır." sözünü hatırlayalım. Unutmayalım ki ! sağlığımızı kaybetmeden önce sağlığımızı korumanın önemini kavramak ve bu doğrultuda kendi yaşam tarzımızı belirlemek uzun yıllar boyunca sağlıklı yaş almayı ve sağlıklı yaşlanmayı beraberinde getirir.Herkese sağlıklı,mutlu,uzun ömürler diliyorum...