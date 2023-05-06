Baharın gelmesiyle birlikte doğa daha bir yeşile bürünüp tabiat adeta sevinçle, ölüydüm ben dirildim diyor. Kuşlar daha bir coşkuyla şakıyıp, böcekler baharın gelişini kutlar gibi vızıldıyor.

Bahar ayları bende her zaman ayrı bir etki bırakmıştır , tıpkı ölü bir şeyin dirilmesi gibi. Tabiatta her şeyin baharın gelmesiyle canlanması, insana ayrı bir neşe ve canlılık veriyor. Kışın soğuğundan ,tıpkı topraktaki canlılar gibi evlerine çekilen insanlar, baharın gelmesiyle tekrar doğayla ve toprakla buluşup huzura ve mutluluğa kavuşuyor.

Nice güzel baharlara erişmek dileğiyle.

