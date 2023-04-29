Her ne kadar deprem dolayısıyla bu ramazanı biraz buruk yaşasak da, yine de bayramlar bizi birbirimize bağlayan, acıların ve kırgınlıkların unutulduğu İslam inancından gelen bir güzelliktir.

Fakat toplumumuzun bazı kesimlerinde eski bayram geleneği olan eş, dost, akraba ile bayramlaşma bir kenara atılıp biraz tatil ve gezme havasına bürünmüş olup, bayram sadece telefondan mesajlaşmaya dönüşmüştür. Oysaki dini bayramlarımızın en güzel yanı, sevincimizi eş, dost, akraba ile paylaşmak, varsa kızgınlık ve kırgınlıkların ortadan kaldırılmasıdır .

Biz, biz olalım, gelecek nesillerimize o eski bayramlarımızın güzelliklerini unutturmadan aktaralım, yaşatalım.

Kalın sağlıcakla…