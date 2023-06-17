Günümüz teknoloji çağında, maalesef bir çok insan gerek görsel, gerekse sosyal medyada her paylaşılan haberi doğru zannedip inanıyor, bazen de o yanlış haberin paylaşılmasına katkı sağlıyor. Bazı art niyetli kişiler böylesi haberleri bilinçli yapıyor, maksat karşı tarafa zarar verip yıpratmak veya karşı tarafın zararından çıkar sağlamak, tabi bu yalan haberlerin gün geçtikçe yaygınlaşmasının nedenlerinden birisi de bu konuda yeterince kanunda caydırıcı cezaların olmamasıdır.

Öyleyse yapmamız gereken şey, her duyduğumuz habere hemen inanmamalı, doğruluğunu kaynağından araştırmalı, yüzde yüz emin olmadığımız haberleri başkalarıyla paylaşmamalıyız. Aksi taktirde başka insanların vebaline ve kul hakkına girmiş oluruz.