Son zamanlarda hem çevremde hem de hastane ziyaretlerimde oldukça sık dinlediğim ve geleceği oldukça parlak bir sektörden bahsetmek istiyorum.

Ülkemiz, her geçen gün sağlık turizmi konusunda bulunduğu konumu güçlendiriyor. Hem sağlık turizmi için ülkemize gelen kişi sayısında hem de döviz bazında sağlanan gelirimiz artırıyor. Bu konu ile ilgili istatistiki verileri araştırdığımda sağlık bakanlığı tarafından 2019 yılında kurulan Ushaş uluslararası sağlık hizmetleri a.ş ile karşılaştım. İlgili devlet kurumu ülkemizde sağlık turizminin gelişmesi için oldukça faydalı çalışmalarda bulunuyor. Ushaş’ın tuik ile hazırladığı verileri incelediğimde 2022 yılında yaklaşık olarak 1,3 milyon kişinin sağlık hizmetleri için Türkiye'ye seyahat ettiği bilgisine ulaştım. İlgili yıl için sağlık turizmi gelirini ise 2,2 milyar doların üzerindeydi. Ushaş’ın verilerine göre ülkemizde en çok tercih edilen klinik branşlar; Diş hekimliği, iç hastalıkları, kadın hastalıkları, genel cerrahi, kulak-burun-boğaz, ortopedi ve travmatoloji, göz hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Tabi bunların yanında Ortadoğu ülkelerinde oldukça popüler olduğumuz bir konu daha var. Estetik tedaviler kapsamında değerlendirebileceğimiz “saç ekimi” operasyonu. İstanbul’da ikamet eden okurlarımdan muhtelif zamanlarda Taksim İstiklal caddesine çıkıp, saç ekimi operasyonu gerçekleştirmiş birlerini görmeden dönen olduğunu sanmıyorum. Saç ekimi konusunda o kadar iyiyiz ki hafızam beni yanıltmıyorsa geçmiş yıllarda dünyaca ünlü bir rapçi saç ektirmeye ülkemize gelmişti. Daha da yakın bir zamanda Abd’li bir vatandaş sosyal medyada oldukça popüler olmuştu. Abd’de yaptıracağı diş tedavisi için istenen tutar ile istanbul’a gidiş, dönüş uçak bileti, 1 hafta konaklama ve tabi ki diş tedavisinin ücretinin daha avantajlı olduğu hakkında bir twit atmıştı. Sağlık turizmi başlığı altın kozmetik tedaviler için ülkemizin tercih edilmesinden önemli faktörlerden biri de operasyon maliyetlerinin diğer ülkeler ile arasındaki fark. İngiltere ve ABD’deki saç ekimi, estetik ve diş hekimliği fiyatları ile ülkemiz karşılaştırıldığında fiyatların neredeyse yarı yarıya olduğu görülebiliyor. Tabi tüm bunların yanında ülkemizin yetiştirdiği doktorların tüm dünya genelinde takdir görmesi ve alanlarındaki başarılarının da sağlık turizmimizin gelişmesinde payı oldukça büyük. Türkiye olarak sağlık turizminde iyi olduğumuz alanlarda destekleyici projelerin hem devlet hem de özel sektör tarafından geliştirilmesi ve gelişime açık olan alanlarda da devlet ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek neler yapılabileceğini masaya yatırması bacasız bir sanayi olan turizm alanındaki ve özellikle de sağlık turizmi gelirlerimizi her geçen gün arttırabilir.