Her yıl 1 Temmuz’da kutlanan “Kabotaj Bayramı” bu yıl Kurban Bayramı tatiline denk gelince kutlamalar 3 Temmuzda yapıldı. Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Denizcilik Bayramı olarak da bilinen Kabotaj Bayramı kutlaması kapsamında düzenlenen Yat ve Tekne Endüstirisi Derneği’nin (YATED) organizasyonu ise çok anlamlıydı. 7’den 70’e herkesi denizle buluşturmayı hedefleyen YATED bu anlamlı günde Huzurevi ve çocuk evinde kalan 150 kişiyi denizle buluşturdu.

İstanbul Valiliği ile İstanbul Liman Başkanlığı izni ve gözetiminde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonda çok anlamlı anlar yaşandı. Boğaz turu yapan huzurevi sakinlerinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Böylesine anlamlı ve özel günde Huzurevi ve çocuklarını unutmayıp onlara önem ve değer katan YATED yetkililerine gönülden teşekkürler.

DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINDAYIZ

Etkinlikte konuşan YATED Genel Müdürü İbrahim Evliya, sektörle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Evliya, YATED olarak 20 yılı aşkın sürede yat ve tekne sektörünün gelişimi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye bir deniz ülkesi olmasına rağmen henüz denizcilikte istenilen seviyede olmadığını dile getiren Evliya, sektör olarak dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldıklarına vurgu yaptı. İstihdama 200 bin kişi civarında katkı sunduklarını söyleyen Evliya, ülkemizin geçen yıl gemi ve yat hizmetleri ihracatından 1 milyar 350 milyon dolarlık gelir elde ettiğini vurguladı.

EN ÖNEMLİ PAZARLAR

Türkiye'nin ihracatta en önemli pazarları Danimarka, Norveç gibi İskandinav ülkeleri. Yat müşterileri ise daha çok Amerika ve Avrupa ülkelerinden geliyor.

TÜM KESİMLER TEK SES OLMALI

Türkiye’deki yat ve tekne endüstrisinin sahip olduğu potansiyeli tam anlamıyla ortaya koymak adına sektörün yüksek mesleki standartlar ve detaylı kurallar çerçevesinde topyekün gelişmesine katkı sunmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken İbrahim Evilya, “Ülkemizde deniz sevgisini yaygınlaştırmak, denizcilik sektöründe profesyonelleşecek gelecek nesillerin üst seviyede eğitim alma olanaklarını iyileştirmek, ulusal ve uluslararası alanlarda Türk yat ve tekne sanayiini en iyi şekilde temsil etmek için yaptığımız çalışmalar dışında da çeşitli desteklere ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda ülkemizde hızlı bir şekilde marina sayısının artırılması gerekiyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde daha denizciliğe başlarken, insanlar marina problemiyle karşı karşıya kalıyor. Antalya'dan başlayarak İstanbul'a kadar olan bölgelerde marina sayıları artırılmalı. Böylece hem çok yüksek olan yat bağlama fiyatları düşecek hem de marinalara ulaşım kolaylaşacaktır. Denizciliğe olan ilgiyi artırmak için kamudan derneklere kadar herkesin tek ses olması gerekiyor.”